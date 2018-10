Lääne-Harju vallas Kloogal on asula servas mändide all loomade kalmistu. Kokku on ristide, tahvlite ja kividega tähistatud haudadesse maetud vähemalt paarkümmend lemmikut. Valla kinnitusel pole selline asi lubatud.

Vallavalitsuse järelevalvespetsialist Piret Lõoke ütles, et avastas matmiskoha septembris tavalise kontrolli käigus. Ta märkas siis metsa all riste ja hauaplaate.

Kui kaua on surnuaeda loomi maetud, ta ei tea. “Kui vaadata hauaplaate, siis seal on need loetavad aastast 2015. Samas on pooled sellised mahajäetud ja aimatavad, nii et võimalik, et ka varem,” ütles Lõoke.

“Eks see ole maapiirkondades suhteliselt tavaline, et kui inimesel sureb loom, siis viibki metsa ja matab maha. Aga siin on tehtud sellest ristide ja kividega juba midagi enamat ning samas on ka platse, kus maetud liiga kõrgele,” lisas Lõoke.

Metsloomad on korjuse lõhna tundes haua lahti kaevanud, mis on aga lisaks ebameeldivale pildile ka ebasanitaarne. “Sellist asja aga ligi 50 meetrit korrusmajadest eemal ikkagi lubada ei saa,” lisas Lõoke.

Mis saab surnuaiast edasi? Piret Lõoke kinnitas, et inimeste valikut austatakse ja seda likvideerima ei minda. “Vallavalitsuse arusaam on, et see koht võiks siis olla. Aga paik tuleb seadustada, piirata ja kord tekitada. Sellega meie uus keskkonna peaspetsialist Teele Kaljurand ka tegeleb,” vastas Lõoke.

Ilmselt saab juba mõne aja pärast öelda, et Lääne-Harju valla elanikele on välja pakkuda koht, kuhu oma lemmikloom matta.