Ehkki su ema teab tõenäoliselt väga hästi, kui oluline ta sinu jaoks on, on emadepäev suurepärane viis, kuidas seda jälle meelde tuletada – tehes kauni kingituse oma emale. Kui sa oled mõtisklenud, milline kingitus oleks kohane emadepäeva puhul, siis lisaks traditsioonilistele lilledele ja šokolaadile tasuks kaaluda ka ehteid.

Ehted on aegumatu klassika, mis rõõmustaks kindlasti iga ema. Lisaks kaunile särale on tegemist vastupidava ja personaalse kingitusega, mis näitab selgelt, kui väga sa oma emast hoolid.

Siin on mõned kasulikud nipid, mis aitavad välja valida parima kingituse oma kallile emale.

Arvesta oma ema isiklikku stiili

Enne, kui asud ehet otsima, tuleks silmas pidada ema stiili. Mõnele naisele meeldib kuld, mõnele hõbe, mõni naudib kaelakeede kandmist, mõni sõrmuseid.

Pööra lähemalt tähelepanu oma ema ehtemaitsele – see on pisiasi, mis jääb igapäevaelus kahe silma vahele. Millist tüüpi ehteid ta tavaliselt kannab? Millised kalliskivid talle meeldivad? Kas ta stiil on tagasihoidlikum või ekstravagantsem? Kõik sellised väikesed viited aitavad sul välja valida kõige sobivama ehte.

Räägi lähedastega

Kui sul on õed-vennad, siis on emadepäevaks ehete valimine isegi pisut lihtsam ülesane. Lisaks sellele, et kingituse tegemisel on koos mitu pead, on iga ema parim kingitus see, kui ta lapsed teevad midagi üheskoos.

Võta oma lähedastega ühendust ja aruta nendega, milline ehe võiks emale kõige paremini sobida. Võite isegi minna koos ehtepoodi, et valida välja kõige sobivam toode.

Pane paika selge eelarve

Järgmise sammuna tasuks mõelda oma eelarvele. Pole eriti lõbus leida täiuslik kingitus, avastades hiljem, et tegelikult pole see sinu eelarvele jõukohane. Kui oled kindla summa paika pannud, on lihtsam alustada osturetke, kuna tead täpselt, millisest piirist enam üle ei soovi minna. Samuti võid näiteks juveelipoes öelda teenindajale oma hinnaklassi, et teenindaja saaks sulle pakkuda parimaid võimalikke valikuid.

Kui soovid osta pisut suurejoonelisema ehte, siis on hea mõte panna rahad kokku lähedastega – kui igaüks panustab natuke, ei ole see individuaalselt kellegi jaoks suur kulu, ent tänu sellele saad hankida sellevõrra parema kingituse.

Vali klassikaline ehe

Ehtepoodides, olgu tegemist füüsilise poe või internetipoega, on meeletu valik – ainuüksi kuldkaelakeesid võib olla ühes poes sadu. Suur valik võib ajada pea ringi käima, isegi, kui tead enam-vähem täpselt, mida otsid.

Kui soovid teha ehteotsingu pisut lihtsamaks, siis siin on mõned nipid, mis võivad sind suunata paremini:

• Rubiinidega ehted – rubiinid sümboliseerivad armastust, seega on tegemist ühe parima kalliskiviga, mida valida emadepäeva kingituseks. Südamekujulise rubiiniga kaelakee oleks eriti kaunis kingitus, ent pisut tagasihoidlikuma kingituse jaoks võib hästi sobida ka rubiinidega kõrvarõngad, mis on kaunistatud väikeste tsirkoonidega.

• Kuldehted – kuldehted on lihtsalt aegumatu klassika, millega ei saa konkureerida pea ükski teine väärismetall. Kui su emale meeldib kuld, on hea mõte valida just midagi sellest väärismetallist. Kollasest kullast ehted on klassikalised ja stiilsed, roosast kullast ehted sobivad aga mahedama mulje jaoks. Võid olla kindel, et leiad midagi sobivat oma ema jaoks!

• Pärlid – mis sobiks paremini ühele elegantsele emale kui pärlid? Pärlehted on luksuslikud, ent tagasihoidlikud, sobides hästi igale maitsele.

Sobiva emadepäevakingituse valimine võib tunduda keerulise ülesandena, kuid kui lähtud oma sisetundest ning mõtled sellele, mis su emale meeldib, leiad kindlasti sobiva ehte, mis saaks su ema kaunistada veel pikka aega, meenutades pidevalt sinu armastust oma ema vastu.

