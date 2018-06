Täna, 12. juunil, allkirjastasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Saue vallavanem Andres Laisk kokkuleppe riigigümnaasiumi rajamiseks Saue valda Laagri alevikku.

Lepingu järgi alustab 540 õppekohaga riigigümnaasium õppetööd hiljemalt 1. septembril 2022. aastal. Uue kooli nimeks saab Laagri gümnaasium.

Koolihoone kerkib Laagri aleviku Kooli tänav 1 kinnistule. Samale kinnistule rajab Saue vald ka spordihoone. Riigigümnaasiumi ja spordihoone projekteerimisel ja ehitamisel teevad vald ja ministeerium koostööd.

Saue vallavanema Andres Laiski sõnul oli allkirjastamine kinnitus sellele, et viie aasta jooksul on aetud õiget asja.

„Laagrisse rajatav gümnaasium saab olema suurepärane hüppelaud meie kaheksa põhikooli õpilastele teel kõrgkooli. Sama oluline on minu jaoks see, et tegemist on laiema piirkonna kooliga, mis hakkab uusi ja avaramaid võimalusi haridusteel pakkuma kõigile Lääne-Harjumaa noortele,“ ütles Laisk. „Olen alati olnud nn lahusgümnaasiumite kontseptsiooni suur pooldaja ja mul on hea meel, et just Saue vallas leiab heas koostöös ministeeriumiga koha üks sellistest haridusmajadest“.

„Riigigümnaasiumi rajamisega Saue valda parandame oluliselt selle piirkonna koolivõrku ning ühtlasi väärtustame elu suurlinna äärealadel,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Koostöö vallaga on olnud meeldiv ja tulemuslik. Täna, kooliaasta viimasel päeval kinnitasime veel kord, et tulevastel gümnasistidel saavad olema mugavad ja kaasaegsed õppetingimused.“

Fotod: haridus- ja teadusministeerium

Saue riigigümnaasium on 20. riigigümnaasium Eestis ning kolmas Harjumaal. Saue vallas tegutseb seitse põhikooli ja üks keskkool. Õpilasi on kokku 2522, sh põhikooli õpilasi 2408, gümnaasiumi statsionaarse õppe õpilasi 114.

Gümnaasiumihoone rajamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.