Poolteist sajandit haridust andnud Kernu põhikooli kohal hõljuvad murepilved. Õpilaste arv on langenud 56 peale. Sügisel tuleb esimesse klassi ilmselt vaid paar last.

Kolmapäeva pärastlõuna Kernu koolis. 4.-6. klassi õpilastele korraldatakse üritust “Kokkame koos”, mille eesmärgiks on vähendada toiduraiskamist. Laste silmad säravad.

“Me teeme koolitoidust makaronivormi. See toit on juba natukene valmis ja see teeb selle tegemise kiiremaks. Me segame kokku tänased makaronid, hakklihakastme, sulatatud juustu ja oad,” ütleb Melanie Fuks Harju Elule.

Paul Pihelgas küpsetab pannkooke. “Ma õppisin täna, et enne pannkookide küpsetamist tuleb panni soojendada. Pannkooke on lihtne teha, sest ma tainast tavaliselt ise ei tee,” lisab poiss.

Vaid 56 õpilast

Kui Kernu vald ühines Nissi valla, Saue valla ja Saue linnaga Saue ühendvallaks, sõlmiti kokkulepe, et aastatel 2017-2021 Kernu kooli kinni ei panda. Direktor Marek Männiku silmade vahel on siiski murekorts.

“Koolimaja mahutaks ära 160 last, aga õpilasi on meil nimekirjas ainult 56. Majast on praegu täidetud kolmandik. Seda kooli toitnud Haiba küla lapsed on suureks kasvanud, linna ära läinud. Siin kohapeal ei ole sellist tegevust, mis tooks siia noori lastega peresid,” selgitab direktor.

Praegu on esimeses klassis lapsi 9, teises 5, kolmandas 6, neljandas 9, viiendas 5, kuuendas 2, seitsmendas 7, kaheksandas 4 ja üheksandas 6. Mõistagi õpitakse liitklassides. Lisaks on väikeklass 3 õpilasega.

Direktori arvates lahendaks probleemi, kui iga aasta tuleks esimesse klassi 9 õpilast. Juba on aga teada, et sellel sügisel alustab esimeses klassis vaid 2-3 õpilast.

Õpetajaid on kokku 18, kes jagavad omavahel 8,3 õpetaja kohta. “Meil on kaks pedagoogi, kellel on kaks tundi nädalas. See on vähem kui 0,1 kohta,” selgitab direktor.

Kokku lasteaiaga

“Kernu põhikool ja Haiba lasteaed on juba täna ühise juhtimise all. 2019. aasta eelarves on kooli ülalpidamiseks planeeritud 455 000 eurot ja lasteaiale 212 000 eurot, kokku 667 000 eurot,” selgitab Saue abivallavanem Andres Kaarmann.

Et Kernu koolis käib vaid 56 õpilast, teeb see aastaseks kuluks õpilase kohta 8125 eurot. Direktor Männiku sõnul on kulu õpilase kohta Kernu koolis seitse korda kõrgem kui näiteks Saue gümnaasiumis.

King pigistab ka Haiba lasteaia osas. Haiba lasteaias käib praegu 31 last. Nendega tegeleb neli õpetajat, kaks abi, poole kohaga õppejuht, aednik-majandusala juhataja ja kokatädi.

“Vallavalitsus on kinnitanud Haiba lasteaia arvestusliku kohatasu maksumuseks 591 eurot kuus, mis on ligi kaks korda kõrgem kui samuti endises Kernu vallas tegutseva Laitse lasteaia oma,” selgitab Kaarmann.

Õpilased pärastlõunasel üritusel „Kokkame koos“.

Seetõttu on nii Kernu kooli direktor Marek Männik, hoolekogu esimees Milko Milatškov kui Saue abivallavanem Andres Kaarmann jõudnud järeldusele, et Kernu kool ja Haiba lasteaed tuleks viia eraldi hoonetest ühe katuse alla.

Männiku sõnul oleks koolil koos lasteaiaga samas majas lihtsam üritusi korraldada, oleksid ka ühised söökla-, koristamise- ja küttekulud, oleks tagatud laste parem sotsiaalne areng. Selle kõige eelduseks on mõistagi korralik remont ja tugevad klassiõpetajad.

Ühise katuse alla viimine tähendab aga ka seda, et Kernu koolilt kaob kolmas kooliaste ehk 7.-9. klassid. “Asi ei ole ainult rahas, oleme ka õpilaste suhtes ausad – nii väikese õpilaste arvuga ei ole võimalik tagada õppekava täiemahulist täitmist ja mitmekülgseid võimalusi kolmandas kooliastmes. Kodulähedane 6-klassiline põhikool-lasteaed on Kernus minu hinnangul parim lahendus,” arvab Kaarmann.

Sulgemine pole teema

“Olen olnud üks selle idee toetaja, et kool ja lasteaed oleks ühise katuse all. Tekiks väike hariduskeskus, kus lasteaia kaks rühma saaksid olemasolevas koolimajas eraldi tiiva ning õpilaste jaoks võtaksime kasutusele seni tühjalt seisvad ruumid,” arvab Kaarmann.

“Kindlasti annab see olulist kokkuhoidu majandamiskuludelt, aga võimaldabka personali paremini kasutada. Eskiisprojekt on valmis ja veebruari alguses vaatame hoolekogus selle veel koos üle ja paneme töösse,” lubab Kaarmann.

“Kinni Kernu kooli ei tohiks panna. Kui me kooli sulgeme, siis me tegelikult määrame selle maanurga hääbumisele. Seda tuleks püsti hoida kasvõi sellistel sotsiaalsetel põhjustel,” arvab direktor.

“Sulgemine pole tänase vallavalitsuse jaoks teema,” lubab ka Kaarmann.

TEAVE: Kernu kool numbrites

• Asutatud 1869. aastal.

• Praegune peahoone valmis 1933.

• Korduvalt laiendatud ja remonditud, viimati 2017.

• Direktor Marek Männik.

• Õpilasi 56.

• Õpetajaid 18.

• Tänavune eelarve 455 000 eurot.