Tuleval aastal saab Keila Miikaeli kogudus 800-aastaseks. “Tahan seda kindlasti suurejooneliselt tähistada,” ütleb õpetaja Arnd Matthias Burghardt.

Pühapäeval pühitsetakse ametisse EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt. Mees on siiani teeninud Saksa Lunastaja kogudust. Tema suurepärane eesti keel annab aga silmad ette paljudele, kes on aastakümneid siinmail elanud. “Palju õppisin pojaga mängutubades käies,” meenutab Burghardt.

Õpetaja Burghardt, meie vestlus toimub vaid paar tundi enne paavst Franciscuse missat Tallinnas Vabaduse väljakul. Kas osalete missal või jälgite seda teleri vahendusel?

Ma vaatan, kas mul selleks aega jääb. Sellel nädalal on ees mitu matust ja need vajavad ettevalmistamist. Pühapäeval kell 11 algab Miikaeli kirikus suurejooneline jumalateenistus, kus mind ametisse seatakse. Täna õhtul saabub Keilasse ka grupp Saksamaalt ning neid on tarvis vastu võtta. Hommikul andsin koolitunde Inglise kolledžis. Nii et aega on kahjuks vähe.

Kas olete praeguse paavstiga kokku puutunud?

Mina mitte. Aga abikaasal Annel on väga ilus pilt, kus paavst Franciscus teda kätleb. Abikaasa töötas nimelt luterlikus maailmaliidus ja kuulus liidu delegatsiooni koosseisu, kes Roomas käisid. Olengi viimased paar aastat elanud vaheldumisi Šveitsisis Genfis ja Eestis. Nüüd kolis minu abikaasa Anne augustis lõpes Eestisse, saame tuua enda asjad siia ning elu muutub rahulikumaks.

Enne kirikujuhi visiiti naljatati, et paavst tuleb külla maailma ühte usuleigemasse riiki. Teie arvamus sellest?

Ma võin kindlalt väita: see ei ole nii. See on selline väide, mida öeldakse vist n-ö perversse uhkusega. Inimene tahab olla kusagil tipus. Ja nüüd tahab väike Eesti olla ka maailma tipus.

Siin on ateiste uuringu järgi vist ainult kaks protsenti. Tšehhimaal ja isegi Saksamaal on neid tunduvalt rohkem. Eestis on väga palju sügavaid juuri ja praktilist kristlust. Näiteks teineteise aitamine. Väidan seega vastupidist.

Miikaeli koguduse eelmine õpetaja Marel Roots lõpetas Keilas töö juunis. Praegu toimetab ta Tartu Pauluse koguduses. Teid valiti kolme kandidaadi hulgast ametisse jaanipäeval, 24. juunil. Kui palju oli varasemaid kokkupuuteid Keilaga?

Olin siin varem käinud, kuid ainult läbisõidul või turismigrupiga. Aga koht on ilus ja kirik väga uhke. Olen siin jutlusi pidanud septembri algusest. Ma jagan pühakodasid enda mõttes nn taganttuule- ja vastutuule kirikuteks. Osas kohtades on teenistuse järel tunne, et oled jooksnud maratoni. Seal on kuidagi rusuv ning raske. Keilas on hea „taganttuule“ kirik. Pärast teenistust on hea ning kerge. Ma ei ole kunagi süvenenud sensitiivsusesse. Aga need asjad on tõesti olemas. Nõmme Rahu kirikus ja Saksa Lunastaja kirikus on ka hea olek.

EELK Keila Miikaeli kirik.

Keila Miikaeli kiriku hoone vajab nii seest kui väljast remonti. Kuidas selleks raha saada?

Seda on vaja kindlasti teha. Praegu koostame koguduse juhatusega taotlust muinsuskaitseametile, sest tähtaeg on 30. september. Täna või homme tuleb vajalik dokumentatsioon ära saata. Olen pidanud läbirääkimisi ka linnavalitsusega. Projekteerimine on tehtud ning järjekord ka. Kõik sõltub rahastusest.

Millal ja kuidas saite teada, et Eesti on olemas? 1970–1980-ndatel sellist riiki ju ei olnud.

Esimest korda sain sellest maast teada õige vara. Õppisin lugema maakaartide abil ning mõned nendest olid nii vanad, et seal olid eraldi Eesti. Läti ja Leedu. Toona ei olnud internetti ega nutitelefoni ning teler oli ka igav. Pidime sõpradega välja mõtlema, mida teha. Vihmastel päevadel hakkasin toas atlastest kaarte maha joonistama. Panin kaardile õhukese võileivapaberi. Seejärel kandsin terava pliiiatsiga rannajoone ja saarel paberile. Aga Eesti oli toona tõesti ainult nimi.

Esimeste eestlastega kohtusin aastal 1988, kui minu kodulinnas Ingelheimis toimus koorifestival. Sealt võttis osa ka Eesti koor. Minu pinginaabri perel oli suvila Soomes. Ja nende peres elas tollel suvel Eesti tüdruk. Siis sain teada, et seal elavad inimesed ei räägi vene keelt.

Keeleõpe – kuidas see välja nägi? Aastast 2006 olete ju Eestis, täpsemalt vaimulik Nõmmel.

Minu esimene omandatud lause oli pärit õpikust. Ja see kõlas: “Mina olen Robert Roosinupp. Ma olen ilus, tark ja hea.” Taipasin, et sellest lausest pole suurt praktilist abi. Minu abikaasa Anne on eestlanna ja eks ma kuulsin ja nägin suhtlemist. Hakkasin tema abiga õppima. Aastal 2006 olin pojaga kodus. Käisin temaga talvisel ajal väga palju mängutubades. Sealsed inimesed õpetasid palju. Kursusi võtsin ka lisaks.

Aga rääkimisega on tulnud ette ka apsusid. Näiteks ühel jutlusel ütlesin Nõmme Rahu kirikus sõna “rahu” asemel “raha”.

Kas piiblit ja muud erialakirjandust loete saksa või eesti keeles?

Kui isiklikuks vajaduseks, siis saksa keeles. Aga jutluse ettevalmistamisel eesti keeles, sest osa nüansse erinevad. Tõlgitud on erinevalt. Siis pean vaatama ja mõtlema, et kuulaja saaks räägitust aru.

Mida tegite 3. oktoobril 1990, kui kaks Saksamaad ühinesid?

Mäletan väga hästi, sest tahtsin sellest päevast teha suurt pidupäeva. Kõigepealt sõitsin Põhjamere äärde ning jalutasin pikalt rannal. Õhtupoole läksin koos sõpradega piirile, istusin seal ühel müüril ning sõin praevorstikesi. Kuulasin hümni ning kõva poprockmuusikat. Mäletan hästi, et mängis näiteks Depeche Mode. Eufooria oli suur ja seda päeva ma ei unusta. Kahjuks see ühtsus, mis toona valitses, on tänaseks kadunud.

Reisimees olete suur?

Euroopas olen palju rännanud. Nii põhjas kui lõunas. Väljaspool Euroopat olen viibinud vaid ühe korra, kui aastal 1986 olin vahetusõpilane Ameerika Ühendriikides. See oli just oktoober, kui Islandil kohtusid Mihhail Gorbatšov ja Ronald Reagan. Mina otsisin toonastest lehtedest ja televisioonist sündmuse kajastusi. Aga Alaskas oli üks vaal rannakividele kinni jäänud. Ja see uudis varjutas tippkohtumise.

Iisraelis pole Te käinud?

Ei ole. Mind kuidagi ei tõmba sinna. Õppisin ülikoolis aastaid kõike, mis Iisraelis ja selle ümbruses toimus. Mida tegid prohvetid, mida tegi Jeesus ja kes kusagil elas. Võib-olla tunnen ennast petetuna, kui näen seda maad päriselt.

Millised on Teie hobid?

Minul on sellised hobid, millega ma praegu väga aktiivselt ei tegele. Mängin kitarri ja laulan. Kogusin münte. Praegu naudin vabal ajal lugemist. Just ajaloost ning arheoloogiast.

CV: Keila uus õpetaja

• Arnd Matthias Burghardt on sündinud 11. mail 1970 Saksamaa Liitvabariigis Ingelheimis.

• Õppinud Marburgi ja Kieli ülikoolides. Koguduse õpetajaks ordineeriti mees 2000. aastal Braunschweigi Katariina kirikus. Aastast 2006 tegutses Saksa Lunastaja koguduse abiõpetajana ning aasta hiljem ka Nõmme Rahu koguduse abiõpetajana.

• Tema abikaasa Anne Burghardt on samuti EELK vaimulik ning töötanud luterlikus maailmaliidus.

• Nende peres on kolm last: Karl Otto (13 aastat), Johannes (31 aastat, lapsendatud) ja Iida Maria (7 aastat).