Homsest, 10. juulist algavad olulised ümberehitustööd Keila raudteejaamas. Sellega saab alguse esimene etapp remonditöödest, mille eesmärgiks on Keila raudteejaama teede ja liiklusjuhtimissüsteemide täielik rekonstrueerimine. 2019. aastal on kavas rekonstrueerida Keila raudteejaama Paldiski poolne ots ning tööd on plaanis lõpetada 2020. aastal Keila raudteejaama Tallinna poolse otsa rekonstrueerimisega.

Keila raudteejaama ehitustööde projekti näol on tegemist Euroopa Ühtekuuluvusfondist finantseeritava suurprojektiga, mis hõlmab Tallinnast Paldiskisse ja Riisiperesse kulgevate raudteelõikude ja jaamade rekonstrueerimist ning liiklusjuhtimissüsteemi uuendamist. „Projekti eesmärk on tagada liiklusohutus ja toimepidevus, vähendada kiiruspiirangute arvu ning võimaldada liikumiskiirus reisirongidel kuni 120 km/h ja kaubarongidel kuni 80 km/h.

Varasemalt on sama projekti raames remonditud Tallinna sisesed lõigud, Laagri – Keila ja Klooga-Paldiski lõigud ning Vasalemma, Riisipere ja Klooga jaamad,“ kommenteeris AS-i Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. Tööde esimese etapis alustatakse raudteetöödega raudteejaama Paldiski poolsest otsast ning remonti lähevad kõik teed, samuti vahetatakse välja kõik pöörmed. Paralleelselt toimuvad uue teeäärse platvormi rajamine ning ettevalmistused liiklusjuhtimissüsteemide rekonstrueerimiseks.

Remonditööde läbiviimine mõjutab kuni 11. augustini üsna olulisel määral ka reisirongiliiklust. Tööde tõttu ei saa rongid Keila jaamast läbi sõita, see tähendab, et reisijaid teenindatakse üksnes Tallinnast kuni Keilani, edasi Riisipere ja Paldiski suunal kasutatakse asendusbusse. Tallinna ja Keila vahel on reisijateveoteenust osutav ettevõte püüdnud tagada võimalikult tavapärase liikluse. Täpsema info muudatuste kohta leiab Elroni kodulehelt: www.elron.ee

Ametlikud ülekäigud jäävad tööde perioodil avatuks, kuid seoses remonditehnika liiklumisega jaamas kutsume kohalikke inimesi üles olema raudtee läheduses eriliselt tähelepanelikud.

Projekti rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist kogumahus 23,7 miljonit eurot, kaasrahastuse määr on 85%.

AS Eesti Raudtee