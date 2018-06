Harju ühiskondlikest hoonetest tunnustati kauneima tiitliga Keila linnas asuvat ajaveetmiskohta Scottish House. Hoone esialgne projekt tekitas nii mõnegi ehmatuse ja seda tuli arendajate sõnul veidi muuta.

“Kiriku kõrval asuvas vaikses tänavas asuv pilkupüüdev šotipärane hoone tekitab esmapilgul vastakaid tundeid. Mõjudes niivõrd erilisena, võib hetkeks uskudagi, et põlispuude varjust välja astudes näed silmapiiril Šoti mägismaa nõmmesid. Nimele vääriliselt on taotluslikult seda stiili aetud lõpuni, olles julgustavaks eeskujuks nii mõnelegi tagasihoidlikuma loomuga ettevõtjale. Nimetatud kõrghaljastus ning kõrvalkrundile rajatud laste mänguplats teevad selle sobilikuks vaba aja veetmise paigaks ka peredele,“ iseloomustas maakondlik komisjon Keilas Tuula teel asuvat hoonet.

Vastakaid arvamusi hoone rajamisel meenutab ka Vana Villemi Kõrtsid OÜ juhatuse liige Aare Hallop. “Kui me seda hoonet plaanisime ja projekti alustasime, siis olid Vana Villemi ketis on enamus ikkagi iiri pubid. Aga Šotimaa teema tundus ka huvitav,” ütleb Hallop.

Šoti maja kohal asus varem hoone, kust juhiti elektrivõrke ning töötasid pitsabaar ja Alibi pubi.

Uus söögikoht plaaniti rajada aastaid tühjana seisnud Alibi pubi asemele. Kui aga julget projekti tutvustati Keila linnavalitsusele ja muinsuskaitsele, siis olevat seal Hallopi sõnul päris ära ehmatatud.

“Mäletan hästi, et muinsuskaitse vastus algas sõnadega: “Halloo, see on ikkagi Keila Keskväljak”,” meenutab ta.

Hoone välisilmes tehti nii mõnigi kompromiss, sest alguses olnud see “veidi edevam kui praegu”. Ehitus algas sügisel 2015 ning vältas peaaegu kaks aastat. Pubi väravate kõrvale püstitati kaks hirvekuju ning kaks hundikuju. Üks hirvekuju asub ka pubi kõrvale, lammutatud elumaja kohale rajatud mänguväljakul.

Villemi ketile esimene

Hoone projekteeris Prefabhomes OÜ ja see peegeldab traditsioonilist šoti maja arhitektuuri. Pubi sisekujundaja on arhitekt Taavi Aunre. Ehitus algas sügisel 2015 ning maja avati aasta tagasi 1. juulil. Tegemist on keti kolmanda pubiga, mis ei asu rendipindadel, vaid selle tarvis on ehitatud nullist uus maja. Kogu töö ja vaev sai nüüd väärika tunnustuse ning on tänavuse aasta parim ühiskondlik hoone maakonnas. Vana Villemi keti pubidele on see esimene taoline auhind läbi aegade.

“Võib-olla mõnedki ametkonnad ja instantsid peaksid olema oma nõuetega paindlikumad. Praegu plaanime Pärnusse Londoni inglise stiilis pubi. Joonised on valmis, kuid ka seal on ametnikud asjale veidi vastu,” räägib Hallop.

Esimese korruse söögisaali kamin.

Samas ütleb mees, et söögikoha eesmärk pole võita auhindu välimuse pärast. Söögikohale on tähtis, et see võetaks omaks ja hakkaks tööle.

Uus Scottisch House avati mullu 1. juulil. Kas see on võetud omaks? “Töötab hästi. Kindlasti saab paremini, kuid me ei kurda. Kööki on kiidetud. Et on šoti teema, on siin saada kahte sorti õlut, mida mujal ei ole,” ütleb Hallop.

Teise korruse peosaalis kohtuvad kahel korral kuus Keila heategevusliku Kiwanise klubi liikmed. Varem said samas kokku ka lionsid.

Šotlased on imestunud

Kui palju aga kulub igapäevaselt aega, et pubi ümbrus ning mänguväljak korras püsiksid? “Ehk paar tundi päevas. Igal hommikul korjatakse maja ümbert, terrassilt ja mänguväljakult praht ning lehed kokku. Teatud perioodil töötab ka eraldi aednik, kes pügab põõsaid ja hekki,” ütleb Hallop.

Laeva juhtida pubis ei saa, kuid rooliratas on seinal küll.

Šotlasi käib Keilas mehe sõnul tihti. Väikelinna kohta isegi üllatavalt palju. “Üleeile käis näiteks 15 šotlast siin söömas. Nad on suhtunud hästi. On isegi öeldud: meil Šotimaal nii ägedaid pubisid küll ei ole. Aga võib-olla on see vaid puhas viisakus,” arutleb Hallop. Kodumaised külastajad pärivad jälle rohkem elava muusika kohta. Mehe sõnul on klassikalises Briti saarte pubis elav muusika igal juhul olemas. Kuid seda esitab tavaliselt üks kuni kolm trubaduuri, mitte klassikaline ansambel. “Muusika on pigem taust. Söögikohta tullakse suhtlema ning kaasa laulma. Muusikat saab siin kindlasti mängida, kuid suuri ansambleid või tantsumuusikat ei plaani,” teatab Hallop.

Kõik parimad eramud, maakodud ning ühiskondlikud hooned saavad tunnustuse kätte HOLi poolt korraldatud tänuüritusel tänavu sügisel.