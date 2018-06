“See oli nii uskumatu. Ma olin segaduses ja sõnatu. Kõik need emotsioonid tõusid hullupööra. Ma mõtlesin, et see ei ole ju ometi võimalik,” meenutab Kairi (38) telefonikõnet, milles teatati, et tema ja Janeki (39) elamine on pälvinud Harjumaa kauneima maakodu tiitli.

Varem Kehras kahetoalises korteris elanud Lasside pere ostis krundi Ülejõe külla Ussikuuse teele 2004. aastal. Krundil oli päevinäinud elumaja saunaga.“Et vesi saaks majja,” oli pere esimene mõte uues kodus.

“Me lammutasime põhimõtteliselt kõik välja ja ehitasime uue maja vana maja ümber,” meenutab Janek.

Ümberehituste käigus kujundati 80-ruutmeetrisest elumajast 200-ruutmeetrine. Seda kütab pelletikatel.

Samasuguse uuenduskuuri läbis saun, kus koos garaažiga on nüüd 100 ruutmeetrit pinda. Endisi aegu meenutab üksnes sauna päevinäinud eterniitkatus.

Vastavalt võimalustele

Kust ikkagi tuli visioon kodu loomiseks? “Alguses ei olnudki visiooni. Eks tegime vastavalt võimalustele,” räägib Janek.

Elumaja ja sauna täienduseks valmis aiamaja. Selle panipaigas hakkavad silma nii käsimuruniiduk kui murutraktor, millele peremees hääled sisse lööb. “Üldiselt niidab naine, vahest lapsed ka niidavad,” selgitab Janek.

Lapsi on peres kokku kolm – Sandra (18), Kenneth (14) ja Henry (6). Nende rõõmuks on aia tagumises otsas, kus varem seisis laut, nüüd mänguväljak liivakasti, batuudi, liugtee ja mänguautodega.

Aias hakkab silma männipalgist väljasaetud rong, millest võrsuvad lilled. “Internetist leiab igasuguseid vahvaid ideid. Mina muudkui otsin ja söödan abikaasale ette,” naerab Kairi.

Lilli leiab ka muru seest, maja äärest, nööri otsas rippuvatest lilleamplitest ning kasvuhoonest. Ehkki Harjumaad kimbutab põud, ei ole sellest Lasside aias vähimatki märki. 5000-ruutmeetrist aeda kastetakse puurkaevu abil, mis ulatub 25 meetri sügavusele.

Aias kasvavad kirsid ja õunapuud, tikrid, mustsõstrad ja maasikad. Männi külge on kinnitatud korvpallirõngas, aga ka võrkkiik, mis vajadusel kannab peremeest, perenaist või mõlemat korraga.

Elu loomade keskel

Koera tarbeks on kuut eraldi aedikuga. “Marta,” hüüab perenaine. Hetk hiljem pistab mustjaspruun koerake nina kuudist välja ja silmitseb uudishimulikult Harju Elu reporterit.

Et kodu ümber laiuvad metsad, on Lassid näinud ilvest, rebaseid, jäneseid ja põtra.

Kõik pole siiski idülliline. “Oja jookseb siitsamast aia tagant. Seal elavad koprad. Nad ujutavad meil aia tagumise otsa kõik üle,” kurdab Janek. Ehkki kopratamme on metsatraktoriga lammutamas käidud, kerkivad need ikka ja jälle.

“On mutid ja vesirotid,” nimetab perenaine veel mõningaid aedniku nuhtlusi. Vesirotid näiteks panid nahka pere porgandid veel enne, kui need peenras valmida jõudsid.

“Tema on ka loomaliik, kes tahab elada. Tuleb proovida leida nendega kooselu siin,” üritab Janek vesiroti suhtes tolerantne olla.

Kauneim maakodu

Toimeka mehena juhib Janek ehitusfirmat Soomes. Kairi on sekretär ettevõttes Ofi Construction.

Tõuke kauneima maakodu konkursil osalemiseks andis Kairi ema, kes esitas Lasside elamise eelmisel aastal Anija valla konkursile. “Sealt tuli meile 20. augustil võit. Sel aastal küsis vald omakorda meilt nõusolekut Harjumaa konkursile esitamiseks,” meenutab Kairi.

Eelmise nädala reedel sai Kairi kõne Maret Väljalt, kes on Harjumaa Omavalitsuste Liidu kohaliku omaalgatuse programmi peaspetsialist. Välja teatas, et Lasside kodu on valitud Harjumaa kauneimaks maakoduks.

Janek arvab siiski, et üht-teist peaks kodu heaks veel tegema. “Paari aasta pärast on mulda vaja uuesti vedada. Meil on siin liivane maa,” räägib ta. Aeda on varasemalt veetud 300 tonni mulda, kuid peremehe arvates sellest ei piisa.

Milliseid tarkuseterasid jagada aga neile, kes soovivad samuti kaunist maakodu arendada? “Tuleb teha seda, mis endale meeldib. Nii, kuidas sa tahad, et ta välja näeks,” ütleb Janek.

“Kõhutunde järgi, oma silma järgi,” lisab Kairi.