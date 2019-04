Soovid sülearvutit, mille hind on rahakotisõbralik ja omadused kodus kasutamiseks piisavad? Populaarne elektroonikatootja Acer pakub mitmeid selliseid arvuteid. Täna tutvustame neist lühidalt kahte.

Lühike kokkuvõte:

Acer Swift 3 sobib kodukasutajale neist kahest mitmel põhjusel paremini. See on ka üks enim ostetud arvuteid Kaup24.ee e-poes.

Acer Extensa on hea valik Linux operatsioonisüsteemiga Sina peal olevale kasutajale.

Acer Swift 3 ja Acer Extensa üldine ülevaade

Mõlemad sülearvutid, Acer Swift 3 ja Acer Extensa, omavad operatiivmälu mahuga 4GB. See on piisav vähenõudlikule kodukasutajale, kes kasutab korraga ühte-kahte programmi, näiteks sotsiaalmeediat ja tabeltöötlusprogramme. Vähegi nõudlikumal kasutajal tasub komplekteerida süler teise 4GB lisamäluga.

Minnes veel tehnilisemaks, siis on neis kahes süleris kasutusel enimlevinud Intel Core protsessorid, Acer Swiftis Intel Core i3 ja Acer Extensas Intel Core i5. Lihtsalt seletades kasutab Core i3 töötamiseks kahte tuuma ja i5 nelja. Mida rohkem tuumasid on arvuti protsessoril, seda nõudlikumaid programme suudab arvuti samaaegselt jooksutada.

Core i3 ehk sülearvuti Acer Swift 3-s olev protsessor katab taas ära vähenõudlikuma kasutaja vajadused igapäevaseks meelelahutuseks või töötamiseks. Nõudlikumal kasutajal tasub eelistada i5 protsessoriga arvutit.

Acer Extensa oma i5-ga sobib aga veidi nõudlikumale kodukasutajale, kes aeg-ajalt töötleb ka fotosid. Videotöötluseks tasub aga valida võimekam sülearvuti i7 protsessoriga.

FullHD ekraanid, WiFi, Bluetooth on mõlemal arvutil

Selgest ja teravast ekraanist tunnevad rõõmu kõik, kes antuid raale kasutavad aja veetmiseks või töö tegemiseks, sest ekraanid on resolutsiooniga 1920X1080 ehk FullHD. Resolutsioon näitab mitu pikslit kuvab ekraan laiuses ja kõrguses. Ja siin kehtib reegel, mida rohkem seda parem.

Loomulikult saab mõlemat sülearvutit ühendada kodus olevasse Wifi-võrku või kohvikus pakutavasse tasuta Wifisse. Oma nutitelefoni ja süleri saab sünkroniseerida Bluetoothi ehk sinihamba ühenduse abil.

Acer Swift 3

Selle sülearvuti kiituseks tuleb öelda, et ta on oma 14” ekraanimõõdu kohta väga kerge. Kaaludes vaid 1.6 kg on seda lihtne kaasa võtta kõikjale, kus töö vajab tegemist. See on üliõpilasele igati hea arvuti.

Tehnilise poole pealt saab veel mainida tavalisest kordades kiiremat SSD-tüüpi kõvaketast, mis on tähtis kaasaskantavuse seisukohalt. Selles kõvakettas puuduvad mehaanilised osad, mis transportimisel võivad põrutada saada.

Operatsioonisüsteemina on Acer Swiftiga kaasas Windowsi praegune lipulaev Windows 10. Kuna tegu on maailmas ühe kasutatavaima operatsioonsüsteemiga, siis võid kindel olla, et leiad endale lihtsalt vajalikke programme, mis ühilduvad läpakaga kergelt.

Arvustajad techradar.com portaalis toovadki välja hea tasakaalu Acer Swift ekraani suuruse ja kaasa võtmise kerguse vahel. Samuti mainitakse eeskujulikku aku kestvust ja klaviatuuri ning puuteplaadi head tundlikkust. Kui aga soovid nautida filme või muusikat DVDlt või CDlt, siis sisseehitatud CD-seade nende formaatide mängimiseks puudub.

Acer Extensa

Sülearvuti Acer Extensa on musta värvi, diagonaaliga 15,6’’ ja kaalub 2,4 kg. Kõvaketas on HDD-tüüpi, mida loetakse täna juba vanemaks kõvaketta tüübiks.

Acer Extensa omab nn “Chiclet” klaviatuuri, kus klahvid on korpuse pinnast veidi tõstetud ja klahvidel on vahed. Selline kombinatsioon muudab klaviatuuri kasutamise mugavaks, kuna sõrme all on klahv ja selle liikumine selgelt eristatav. Samuti on kergem nii klahvide vahesid vajadusel puhastada. Klaviatuuril on olemas eraldi ka kalkulaatori osa.

Operatsioonisüsteemiks on sülearvutil Linux. Vabavarafännid kindlasti rõõmustavad. Neile, kes Linuxiga enne kokku puutunud pole, võib öelda, et tegu on kindla, turvalise ja lihtsalt õpitava süsteemiga. Linux annab palju rohkem võimalusi arvutit endale sobivamaks tuunida ja mitte sõltuda suurkorporatsioonide ette antust.

Kõik olulised programmid teksti- ja tabelitöötluseks või meele lahutamiseks on ka sellele operatsioonisüsteemile olemas.

Samas võib arvuti esmasel seadistamisel olla vaja spetsialisti abi, kui värskel arvuti omanikul ei ole Linuxiga varem kokkupuuteid olnud.

Ostusoovitus

Acer Swift 3 vali, kui oled huvitatud kergest aga siiski 14-tollise ekraaniga sülearvutist, millega saad tõhusalt tööd teha. Neist kahest on see mudel võimekam ja kergem. Tänu Windows 10-le ka tõenäoliselt igati tuttav ja lihtne ise seadistada.

Acer Extensa kasuks otsusta, kui vajad arvutit ainult kodus kasutamiseks ja Linux on tuttav operatsioonisüsteem.

