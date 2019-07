Mullu 5. augustil süttis prügikasti visatud konist Jõelähtme vallas Kaberneeme külas restoran Neem. Et punase kuke räsitud hoonet ei olnud võimalik taastada, seisab selle asemel nüüd ruumikas peotelk.

Restoran Neeme hoone kuulus Kaberneeme Marina OÜ-le, mille juhatuses on Egils Kljavin, Raivo Mererand ja Tarmo Nurmetalo. Juri Konti Foodsons OÜ võttis selle rendile veebruaris 2018.

5. augusti tulekahju kujunes Konti restoraniärile raskeks tagasilöögiks. Pärast õnnetust valdas meest paanika. “Me olime palju raha investeerinud sellesse projekti. Olid suured kontserdiplaanid, kogu piirkonna arengu plaanid,“ rääkis ta Harju Elule.

Hoone siiski lammutati

Kondi meeskonnale pakuti võimalust jätkata toitlustamisega restoran Neeme peomajas, mis jäi tulest puutumata. Kui põlenud hoones oli võimalik korraga toitlustada 88 inimest, siis peomajas kõigest 40.

Et peomajast maksimum võtta, laiendas Kont selle kööki moodulkonteinerite paigaldamise teel. Kokku paigaldati kolm konteinerit. “Saime seal juba eelmise aasta septembris tegutsema hakata,” meenutas ta.

Restoran Neeme opereerival Foodsons OÜ-l kindlustust ei olnud. “Kuna me olime alles tegutsemist alustanud, siis meil käisid kindlustusega läbirääkimised. Me pidime sõlmima lepingu järgmisel nädalal. Meil olid kõik paberid valmis. Paraku juhtus õnnetus enne, kui me jõudsime allkirjad alla panna,” väitis Kont.

Küll oli kindlustus olemas hoonet omaval Kaberneeme Marina OÜ-l. Miks siis osaliselt põlenud hoonet ei taastatud? “See selgus Kaberneeme Marina OÜ ja kindlustuse läbirääkimiste teel. Tehti audit ja selle põhjal anti meile selline vastus,” rääkis Kont.

Põlenud hoone lammutati selle aasta aprillis. Asemele otsustati püstitada Klinkberg Holding OÜ peotelk. “Selle telgi idee autor on Juri ise, kes juba eelmisel aastal ütles, et paneme selle telgi siia restoranile pikenduseks,” väitis Klinkbergi omanik Priit Vanatoa.

Tulekahju andis telgiplaanidele uue impulsi. Kuidagi tuli ära mahutada mõned juubelid, mis üksnes peomajja poleks ära mahtunud. “Juri ütles, kuule, pane oma telk siia püsti. Siis ma mõtlesin, et miks mitte,” lisas Vanatoa.

Ajutiseks lahenduseks

Klinkbergi peotelgi valmistajaks on Saksa firma Röder Group. “See telk on meil varem kasutuses olnud. See ei ole tehtud spetsiaalselt siia. See on juba aastaid siin Eestis ringi tiirelnud erinevate sündmuste jaoks,” selgitas Vanatoa.

Klinkbergi telgi suuruseks on 600 ruutmeetrit. Palju sinna ikkagi inimesi mahub? “See sõltub sellest, millises vormis tahetakse olla. Kas tahetakse olla teatri stiilis, gala stiilis, püstijalu. Maksimum oleks 200 inimest,” arvas Vanatoa.

Peotelgi püstipanek restorani Neem endisele asukohale võttis aega kuu, see avati 9. mail. Praeguste kavade kohaselt on peotelk avatud septembrikuuni. Palju inimesi on sealt seni läbi käinud?

“Meie jaoks väga vähe. Ma arvan, et mõnisada. Meil ei ole suuri pidusid seal olnud. Sellise klientide arvuga me ei tule toime,” tunnistas Vanatoa. Klinkbergi hoiab praegu vee peal eeskätt inventari rent.

Millal Kaberneeme sadamasse midagi kapitaalsemat kerkib? “See on küsimus rohkem sadama omaniku poole. Pikas perspektiivis on siia tulemas mingi sadamahoone. See oleks rumalus, kui seda ei tuleks. Aga lähima kahe aasta jooksul ei ole see vast reaalne. Need protsessid lihtsalt võtavad nii palju aega. See sõltub väga palju vallast ka,” arvas Vanatoa.

Kaberneeme Marina OÜ juhatuse liige Tarmo Nurmetalo jäi kidakeelseks. Harju Elu küsimusele, kauaks peotelk Kaberneeme sadamasse jääb, vastas ta: “Ei oska öelda.” Küsimusele, kas on kavatsus midagi kapitaalsemat ehitada, põikles ta: “Jään vastuse võlgu.”

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja sõnul Kaberneeme Marina OÜ põlenud restorani asemele uue hoone püstitamiseks detailplaneeringu algatamise taotlust esitanud ei ole.

Kolmest küljest merevaade

“Väga stiilne. Me ei oleks osanud arvatagi, et siin selline asi on. Me soovitame sõpradele siin pulmapidu teha. Nad otsivad pulmadeks kohta,” arvas Klinkbergi peotelgi kohta ehitusettevõtja Tõnu Ojanurm Tallinnast. Ta oli Kaberneemesse paati otsima sõitnud elukaaslase Karolina Kändiga.

Järgnevalt selgus, et peagi – nimelt kahe nädala pärast – abielluvad ka Ojanurm ja Känd, aga mitte Kaberneeme peotelgis, vaid Neeme küla restoran Ruhes. “Oleks eelnevalt teadnud, et siin selline koht on, siis miks mitte,” tunnistas Känd.

“Peotelk on mere ääres ja stiilselt kujundatud. On valgustus ja kõik, mis vaja,” lisas Ojanurm. “Kolmest küljest on merevaade ja see on see, mida inimene siia otsima tuleb,” kiitis Känd.

“Põleng oli traagika omanikele. Eks see peotelk lahendus muidugi on, et inimesed saaksid siin käia,” arvas Kuusalu vallas elav kalur Lauri Laurent.

“Ma arvan, et inimeste praegused vajadused peotelk rahuldab. Inimesed käivad siin randa nautimas. Kui jahisadam suuremaks kasvab, võib-olla siis võiks siin olla ilus väike puidust hotellikene,” ütles Laurenti kaasa Maire Taidema.

“Kui kalurina vaadata, siis on kurb, et Kaberneeme on kaluriküla ilma kaluriteta. Kalurid kadusid siit ära kümme-viisteist aastat tagasi. Eks siin neid harrastuskalureid on, kelle leib ta ei ole päriselt,” lisas Laurent.