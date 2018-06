Eesti puitmajaliidu ja tööõpetajate liidu konkursi “Noortelt meistritelt loodusele” lemmik on Kuusalu keskkooli viienda klassi õpilaste Evar Sauli ning Jaan Markus Valgu ehitatud prügikast. Korralikult viimistletud kast meenutab hindajate sõnul veidi tänapäeva moodsat puitmaja.

Kokku osales sügisel alanud konkursil 16 kooli, kellest 13 said ka prügikastid valmis. Harjumaalt võtsid osa Kuusalu keskkool, Jüri gümnaasium ja Aruküla põhikool. Kõik noored ehitajad said kinnitusvahendid ESSVE ASilt ja värvid Akzo Nobel Baltics ASilt. Puitmaterjaliga varustas koole Harjumaal tegutsev puitmajade tootja Nordic Houses KT OÜ.

Kuulnud konkursist, otsustas Kuusalu kooli tehnoloogiaõpetaja Urmas Mark sellel kindlasti osaleda. “Nordic Houses on meie valla ettevõte, tootmisega Kolgas ja Kosul. Nad on meid juba kolm-neli aastat materjalidega aidanud,” ütles Mark.

Õpetaja rääkis plaanist ka direktor Vello Satsile, kes oli kohe asjaga päri. “Prügikaste on kooli juurde ikka tarvis,” kõlas tema soovitus.

Tegijateks sattusid 5C klassi poiss Evar Saul koos klassivend Jaan Markus Valguga ning kuuenda klassi õpilane Kuldar Paalberg koos Marten Männiga. Puitmajade liit saatis laiali ka joonise, millel puidust püstine prügimajake. “Kuuenda klassi poisid hakkasidki selle järgi tegema. Aga töö jäi pooleli ja prügikast üles panemata. Nad on kõvad spordipoisid ja eks aega jäi väheks,” ütles Mark.

Lamav prügikast

Evar Saul ning Jaan Markus Valk aga valisid oma tee. Nad alustasid koos õpetajaga hoopis lamava prügikasti ehitust. Konkursi tingimustes oli kirjas, et kasti peab mahtuma 200-liitrine kott. Seepärast kavandas poiss kotile maa sisse augu.

Esialgsed originaaljoonised valmisid paberil. Hiljem kasutati jooniste valmistamiseks arvutiprogramme. “Tavaliselt õpitakse arvutiprogrammiga joonise koostamist seitsmendas klassis. Aga poisid omandasid asja kiiresti. Evar on suur robootikahuviline ja eks see ka aitab kaasa,” kiitis Urmas Mark.

Joonised koostati kodus, puutöö tegi Evar Saul koos õpetaja ning sõpradega koolis. “Detsembris hakkas asi pihta ja aprilliks oli prügikast põhimõtteliselt valmis. Jooniseid saatsime tehasesse ning kirjutasime juurde, et mida täpselt vaja oleks,” kirjeldas Mark.

Õueprügikast pandi Kuusalu kooli parkla lähedusse üles maikuus. Esimesel pilgul rõõmustavad silma selle kahel astmel õitsvad lilled. Nendest veidi ülalpool asub kaas, mis tuleb pealt tõsta. Kaane all ümaras kastis on kilekott, mis asub peaaegu täielikult maasse kaevatud augus. “Kott on 200-liitrine. Kuid erinevalt püstistest prügimajadest on selle eelis see, et kasti ei saa ümber lükata. Soovitan sellist asja näiteks randadesse, parkidesse ja mujale avalikku ruumi,” ütles juhendaja.

Korraldajate lemmik

Et poiste poolt välja mõeldud ning valmis ehitatud puitkast sai tunnustuse, oli kõikidele üllatus. Urmas Mark tunnistas, et ega nad konkursi esikoha pärast sellel ei osalenudki. “Projekt oli hea. Varustamine oli korralik, sest me ei pidanud kusagilt abi paluma või midagi otsima. Saime tegelda töö ja õppimisega,” hindab Mark. Värskelt saadeti Kuusallu ka konkursi auhinnad ehk Pirita seikluspargi vabapääsmed. “Väga tore. Pääsmed kehtivad aasta ning poisid saavad kaasa võtta ka vanemad,” ütles Mark.

Tähtis auhind Evar Saulile on ka klassi lõpetamine kiituskirjaga. Loomulikult on ka tehnoloogia- ja tööõpetus viis. Kõrgemat hinnet pole õpetaja sõnul võimalik lihtsalt õppeaasta lõpus välja panna.

KOMMENTAAR: Thea Perm, konkursi “Noortelt meistritelt loodusele” koordinaator

Puitmajatootjad ja nende partnerid ehitusmaterjalide valdkonnast algatasid Eesti põhi- ja keskkooliõpilastele mõeldud keskkonnahoidliku suunisega projekti. Eesmärk oli panna noori rohkem mõtlema puidu kui mitmekülgse ja kvaliteetse ehitusmaterjali peale ning arendada piirkonnapõhist koostööd koolide ja ettevõtete vahel

Õpilaste töödest aitasid silmapaistvamad prügikastid välja valida Eesti puitmajaliidu esindajad koos kolleegidega Nordic Houses KT OÜst, Akzo Nobel Baltics ASst, ESSVEst ja arhitektuuribüroost TEMPT OÜ.

Liidu lemmik oli Kuusalu keskkooli mitmefunktsionaalne prügikast. See oli korralikult viimistletud ja meenutas oma väljanägemiselt mõnevõrra ka tänapäeva moodsat puitmaja.

Kui puutööd peetakse peaasjalikult ikka meeste alaks, siis üllatuse valmistasid siin Rõuge põhikooli tüdrukud. Neid juhendas õpetaja Kaido Kaas. Materjalitootjate AkzoNobeli ja ESSVE lemmikuks ning Nordic Houses KT OÜ ja arhitektuuribüroo TEMPT OÜ äramärkimise osaliseks saigi Rõuge põhikooli Prügihunt.