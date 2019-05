29. mai pärastlõunal pandi paika Rae valla, Jüri aleviku tervisekeskuse nurgakivi. Vana ja päevinäinud hoonet asendab aastavahetusel avatav ning 3,3 miljoit eurot maksev kaasaegne keskus.

“Uus tervisekeskus koos selle juurde rajatava keskväljakuga annab värske ilme kogu alevikule,“ rääkis vallavanem Mart Võrklaev külalistele. “Kõige olulisem aga on loomulikult see, et meie inimesed saavad tervishoiuteenuseid edaspidi laiemas mahus ja kaasaegsetes tingimustes. Regionaalarengu fondist saadud raha kõrval on valla panus, rohkem kui 2 miljonit eurot, märkimisväärne ja olen kindel, et arstid ja patsiendid oskavad nende käsutusse antavaid ruume hinnata, hoida ja parimalt rakendada,” sõnas Võrklaev.

Nurgakivi sisse paigaldati meil juba traditsiooniks kujunenud kommete kohaselt lisaks värskele päevalehele ka jooksva kuu Rae Sõnumid. Aga seekord ka märtsi number, kus viimati tervisekeskusega seotud arengutest kirjutasime. Kohale tulnud külalised said samuti enda poolt midagi poetada . Pandi nii raha kui ka rajatava hoone kasutuseesmärgile vihjavaid esemeid ehk arstiravimeid.

Ehitaja esindaja Vahur Kets kinnitas aga omaltpoolt veelkord ka seda, et tööde teostamine liigub oodatud graafikus ja maja valmib tähtaegselt. Uus tervisekeskus valmib selle aasta lõpuks ning tegemist on Rae valla ühe esimese avaliku hoonega, mis vastab liginullenergia tingimustele. Lisaks energiasäästlikule ruumide ja hoone paigutusele ilmakaarte suunas ning hea soojapidavusega materjalide kasutamisele on katusele projekteeritud ka elektrit tootvad päikesepaneelid.

Tervisekeskuse ja loodava keskväljaku ehituse kogumaksumus on ligi 3,3 miljonit eurot. Seda ehitavad Pro Ehitus OÜ, Eventus Ehitus OÜ ja KRTL OÜ. Hoone enda maksumus on 2,077 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 853 600 eurot. Ülejäänud rahastus tuleb Rae valla eelarvest.

Kertu Laadoga

Rae vallavalitsuse kommunikatsioonijuht