Ehkki Keskerakond sai valimistel vaid 26 kohta, mida on kaheksa võrra vähem Reformierakonna 34st, teeb Keskerakonna esimees Jüri Ratas kübaratrikki – paneb kokku valitsust, kuhu Reformierakond ei kuulu.

Septembris saite Te neljandat korda isaks. Kas lapse sünd oli osa Teie valimiskampaaniast?

Jüri Ratas: (mõttepaus) Lapse sünd on väga suur osa minu ja mu abikaasa armastusest ja ei ole grammigi seotud valimistega.

Valimiste eel ütlesite Te, et Keskerakonna eesmärk on saada riigikokku 30 kohta. Miks see ei teostunud?

Kindlasti tegime me teatud kohtades vigu, kindlasti oleks pidanud teatud kohtades olema veel aktiivsem, oma sõnumites konkreetsem.

Teile endale anti Harju- ja Raplamaal 9702 häält. Kas selline tulemus oli rahuldav?

Ma olen väga tänulik Harju- ja Raplamaa elanikele. 9702 inimese toetus on rohkem kui eelmine kord.

Kuid Reformierakonna liider Kaja Kallas sai Harju- ja Raplamaalt 20 072 häält.

Jah, minu tunnustus talle. Ta tegi väga hea tulemuse.

Miks ikkagi Keskerakond ütles ei Reformierakonna ettepanekule ühine valitsus moodustada?

Reformierakond soovis teha maksukingituse 100 euro osas kõige jõukamatele, kes teenivad 2001 eurot kuus ja rohkem. See ei olnud meie põhimõtetega kooskõlas. Samuti ma nägin, et siis Keskerakonna lubadusi ei saa realiseerida.

Teiselt poolt eks umbusk Reformierakonna käitumise osas sellel sajandil on kõikidel erakondadel pigem kasvanud kui kahanenud.

Ja kolmandaks ma arvan, et Reformierakonna soov oli 3. märtsi õhtust alates teha kolmikliit sotside ja Isamaaga.

Aga Kaja Kallas pakkus Teile ju lausa ühisvalitsuse peaministri kohta?

Jüri Ratas on väga tagasihoidlik inimene ja ei ole trügija. Ja see, kus kohas Jüri Ratas töötab, on kümnendajärguline küsimus. Põhiline on see, et me suudame seista Eestimaa ühtsuse ja sidususe eest.

Ma arvan, et just täna öelda lause, et minu erakond ongi Eesti, on väga sügavamõtteline, täiesti oluline.

Kaja Kallas ei ole mitte kunagi pakkunud Jüri Ratasele peaministri kohta.

Valimistejärgsel päeval võtsite Te ühendust EKRE esimehe Mart Helmega. Mis hetkel konsultatsioonidest sai kindel soov üheskoos valitsus teha?

See sai kaheksandal-üheksandal päeval peale valimisi, kui Reformierakond kui valimiste võitja, kes kannab ka kohustust ja vastutust moodustada valitsus, ei suutnud seda teha.

Kuid riigikogu valimistel said Keskerakond ja EKRE kokku vaid 26+19 kohta. Miks eelistati kolmanda partnerina Isamaad?

Sest me nägime, et selles koosluses on kõige reaalsem jõuda koalitsioonilepinguni.

Millega Te Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi ikkagi ära meelitasite?

Selle tulemuseni me jõudsime ikkagi läbirääkimiste teel. Poliitikas punaste joonte tõmbamine kunagi ei vii kuhugi edasi.

Ka Euroopa Liit kunagi ei lõpeta läbirääkimisi. Ta püüab rääkida, siis veel kord rääkida ja siis veel kord rääkida.

17. aprillil andis riigikogu kujunevale Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonile, mille peaministrikandidaat Te olete, 55 poolthäält. Mida Te hääletustulemuse selgumisel tundsite?

Vastutust, tuleviku ehitamist Eestile. Kindlasti ka seda, et hirmutamine ja polariseerimine ühiskonnas tuleb peatada.

Kuid Raimond Kaljulaid teeb kujuneva koalitsiooni vastu ägedat propagandat ja on ka Keskerakonnast välja astunud. Kas Te ei karda, et Keskerakond lõheneb ja kaob Eesti poliitikamaastikult?

Kui poliitikas karta, siis ei tasu poliitikas olla. Raimond Kaljulaiu minek on kurb. Teiselt poolt ma arvan, et poliitikas ja üldse elus tehtud otsused, isegi kui esimene tööpäev pole veel õhtusse läinud, on liiga kiirustatud otsused.

Isamaast hääletas uue koalitsiooni vastu Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Kas Te usaldate teda endiselt?

Jah.

Mis kuupäeval Teist ametlikult uue valitsuse peaminister saab?

Oleneb täna (intervjuu on tehtud 23. aprillil – A. T.) sellest, kuidas vabariigi president lõpetab oma kõnelused ja kohtumised ministrikandidaatidega. Kõige varem järgmisel nädala alguses.

Millised on kolm kõige olulisemat asja, mida Te uue kolmikliiduga ära tahate teha?

Üks on seesama ehk hirmude mahavõtmne ühiskonnas, sidusa Eesti ehitamine.

Teiseks, kindlasti lasterikka Eesti nägemus.

Ja kolmandaks Eesti, mis pakub kindlustunnet meie peredele, noortele peredele, meie eakatele tööinimestele.

Väidetavalt üritavad Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond jätkuval kolmikliidu saadikuid üle meelitada, et 51 kohta kätte saada. Millised meetodeid kasutatakse?

Mina ei meelita. Mina ehitan. Ma usun seda, et tänane koalitsioon oma 56 häälega on tugev ja kindel.

Kui kaua Teie hinnangul uus kolmikliit vastu peab?

Te küsite ennustamisküsimust, mis ei vii meid mitte kuhugi. Aeg annab arutust, aga Eestis võiks ühel hetkel sündida valitsus, mis peab valimistest valimisteni vastu.

Kui Te ei oleks peaminister, millist tööd Te kõige meelsamini teeksite?

(pikk mõttepaus) Ma olen oma elus andnud loenguid ülikoolis üliõpilastele. Õpetajatöö kindlasti mulle meeldib. Aga mulle meeldivad ka maatööd, metsatööd.