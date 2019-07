Sellel laupäeval ja pühapäeval, 27. ja 28. juulil võõrustab kuulus Jäneda mõis oma ajaloolises pargis talupidajaid ja teisi põllumehi, samuti kõiki, kel huvi maaelu vastu ja tahtmine veeta kaks imekena päeva looduses, tutvuda mõisa ja selle pargi põneva ajalooga.

“Esimesed Talupäevad, mille eestvedajaks ja käimatõmbajaks oli Eestimaa Talupidajate Keskliit, toimusid täpselt 28. aastat tagasi, ikka siinsamas Jänedal ja keset suve,” meenutab tänaste Talupäevade peakorraldaja Enno Must, osaühingu Jäneda Tallid tegevjuht. Päris sellised, nagu on tänased talupäevad, korraldajate mäletamist mööda need küll ei olnud, aga külaliste arvult ja põnevuselt ka alla ei jäänud – oli Eestimaal varasema võrreldes kõik ju korraga uus, tahtis avastamist.

“Põhiline tõmbenumber oli tohutu loterii, kus iga pilet võitis ja peavõiduks oli traktor T25, väiksemateks võitudeks olid väiksemad põllutöömasinad. Välja loositi ka 100 meetrit kanepiköit,” mäletab Enno Must. Lisaks oli Tallinnasse tulnud USA-st tohutu jahulaev, kust siis kottides seemned ja jahu autodega Jänedale veeti. Seda jaotati praegusest peopidamiskohast ehk Musta Täku Tallist, mis oli laohooneks, kõigile loteriipileti omanikele. Uudistati ka vanu ning uusi John Deere, Massey Fergusone, Valmeteid ja teisi ülivõimsaid põllutöömasinaid, mida tol ajal veel Eestimaa põldudel ja teedel ülivähe liikus. Aga Jänedale olid nad näituseks kokku sõitnud.

Ajad on muutunud

Nüüd on ajad muutunud, kõik tehnikahuvilised näevad masinaid müügikeskustes. Sellest hoolimata põneva tehnikaga eksponentidest Jänedal puudust ei ole – talupäevad on huvitava, põhiliselt Eestis toodetud kaubaga eksponente täis.

Mitmel viimasel aastal on Jänedal näha, osta ja müüa saanud uusimat väiksemat põllumajandustehnikat, aiataimi ja -kaupu ning talutoodangut. Tavaks on saanud ka tõuloomanäitused ja -konkursid, kus tõuloomakasvatajate ühistud ja lihaveisekasvatajate selts tutvustavad Eestis kasvatatavaid veisetõuge. Tõulammaste aretusühistu on tutvustanud aga lambatõuge.

Meelelahutust jagub

“Kahjuks jääb sel aastal aga loomade pool nõrgaks, veterinaarid ei anna palavuse tõttu luba loomi eksponeerida,” kurvastas Enno Must.

“Oleme üks pikema traditsiooniga maaelunäitus Eestis,” kõneleb Enno Must, samas paigas toimuva suurürituse korraldaja. “Oleme aastate jooksul teinud läbi küll muutusi oma programmis, korraldanud erinevaid konkursse ja võistlusi, jäänud on aga samaks see meeldiv tava ja sõpradega kokkusaamise rõõm,” ütles talupäevade korraldaja Enno Must.

Loomulikult on võrratu ka Jäneda mõispark, huvitava ajalooga mõis ja imekena loodus mõisa ümber. Jäneda mõisas on vaatamis- ja uudisväärtuslikku mitme näituse jagu, käsitöökeskuses veel teine samapalju lisaks. Ei ole vaja ka pettuda neil, kes hoolivad heast meelelahutusest, Urmas Sisask annab laupäeval kontserdi ja õhtul on Musta Täku Tallis oma tuntud headuses esinemas Mait Maltis.