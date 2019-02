“Seda on raske seletada. See oli nii ootamatu. Ma ei ole selliste asjadega väga harjunud. See oli minu jaoks tõeliselt suur üllatus. Ma olin tõesti tükk aega täitsa sõnatu. Ma ei osanud midagi öelda,” tunnistab asjaosaline.

Igapäevaselt elab 45-aastane laulja Viimsi valla Püünsi külas. “Elan eramajas. Ehk siis lumerookimist on palju praegu,” muigab ta.

Jaagup Kreem kirjutas oma elu esimese laulu 14-aastaselt. “Ega neid katsetusi oli enne ka, aga see kukkus päris laulu moodi välja. Ma arvan, et selle nimi oli “Kes sa oled?” Sellest on õige jupp aega möödas. Seda me esitasime siis, kui bänd oli päris lapsekingades kaheksakümnendate lõpuaastatel.”

Bänd tähendab mõistagi Terminaatorit, mille loomispäevana nimetab Kreem 24. veebruari 1987. Mis nipiga on ansambel suutnud nii kaua vastu pidada? “Vaat seda valemit ei ole ma ise lahti hammustanud siiamaani,” tunnistab laulja.

Järele mõeldes lisab Kreem: “Oluline on asja teha suure armastusega muusika vastu, ausalt ja mis kõige tähtsam – mitte joosta kaasa igasuguse ettejuhtuva moevooluga. Suhtumine, et kui kõik hakkavad räppi tegema, siis hakkame ka räppi tegema, kõik hakkavad metalit tegema, hakkame ka metalit tegema – see ei ole õige. Me jääme oma liistude juurde. Siis kõik toimib.”

Kui palju laule Terminaatori ajal on kokku kirjutatud? “Ma arvan, et 130-150, sinna vahele see number jääb. Meil sellist rühmatööd ei ole. Enamus lugusid on muusika poolelt minu kirjutatud, aga palju lugusid on kirjutanud ka Elmar Liitmaa, kes andis meile hästi suure panuse, samuti Henno Kelp,” räägib Kreem.

“Meil on aastas 100-120 mängu,” ütleb laulja Terminaatori esinemisgraafiku kohta. Üle pika aja ootab Terminaatorit veebruaris aga puhkus. „Ma sisustan oma puhkuse ehteestlaslikult, see tähendab töiselt – lähen Ott Leplandiga tuurile,“ lisab mees.

Ansambel on välja andnud 14 albumit. Neist viimane kandis pealkirja “Vaikuse meri” ja jõudis fännideni viie aasta eest.“Nüüd meil kevadel või suvel alguses tuleb uus album. Nõnda oleme plaaninud. Albumil nime veel ei ole. Meil on võimalikud variandid, aga neid välja käia praegu ei saa,” ütleb Kreem.

Uuest albumist on stuudios valminud juba viis laulu. “Töö käib igapäevaselt. Tuleb nii palju, kui tuleb. Alla kümne laulu ei ole mõtet plaadi peale panna ja kõik, mis on jälle üle kaheteistkümne, on natuke selline raiskamine. See oleneb, kui suure lainena inspiratsioon peale tuleb. Kui palju häid mõtteid tekib, siis tuleb panna nii palju, kui mahub,” arvab laulja.