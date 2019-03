1990. aastal taaselustatud laulupeotule toomine jõuab ka seekord Harjumaale. Kolme juulipäevaga läbib tõrvik teekonnal mitut valda, Viimsi saari ning peoga seotud kuulsuste sünnikohti.

27. üldlaulupeo ja 20. üldtantsupeo tuli süüdatakse 1. juunil Tartus. Täpselt kuu aega pärast teekonna algust ehk 1. juulil antakse tuletõrvik üle Harjumaale. See toimub Järvamaal Valgehobusemäel. Tseremoonia algab mäel kell 10.

Sealt liigub tuli edasi Voose külaplatsile ning Alaveresse, kus antakse üle Kose vallale. “Viskla külaplatsile saabub tuli kindlasti. Seal on sada kiike ning simmanil kavas rahvalikud laulud ja kiigemängud,” ütleb maakonna laulupeo kuraator Ruth Jürisalu.

Osa tulest viiakse Valgehobusemäelt 12-kilomeetrise matkaga Aegviitu, kuhu on maetud tantsumemm, “Tuljaku” looja Anna Raudkats.

Pikaveres saab tule Raasiku vald ning see viiakse Perilasse, Gustav Ernesaksa sünnikohta. Sinna oodatakse laulma rahvusmeeskoori, keda loodetavasti juhatab Kuusalus elav Olev Oja.

Anija ja Kuusalu mehed

Raasiku rahvamaja ning kiriku eest liigub tulekolonn Anija valda. Kehra raudteejaamast sõidetakse soomusautoga Anija mõisa. “Seal ootavad tuld Anija eit ja Anija mehed, kes hakkavad liikuma Tallinna poole. 1. juuli õhtul jõuab tuli Kuusalu valda Kõrveaiale ehk Veljo Tormise sünnikohta,” räägib Ruth Jürisalu.

Ööbima jääb tõrvik Kuusalu kirikusse. Seal korraldab asja kohalik meeskoor ehk ainus Harju kollektiiv, kes osales 1869 esimesel üldlaulupeol Tartus.

Peotuli viis aastat tagasi Anija vallavanem Arvi Karotami käes.

Teise päeva hommikul jätkub teekond Kolga mõisas, kust viiakse väiksemad tuled Hugo Lepnurme, Maie Orava ja Venno Laulu elukohta. Tagasiteel tehakse peatus Kiiu mõisa ees ning Valkla piirikivi juures. Seal antakse tõrvik üle Jõelähtme vallale ning sõit jätkub Kaberneeme suunas. “Enne seda jõuab peatuda veel kohalikus Kaberneeme vabatahtlikus päästekomandos. Loodame saada kohale päästjate segatantsuansambli ja patrooni Kaido Höövelsoni,” arvab Jürisalu.

Saartelegi külla

Veel 2. juulil antakse tuli üle Viimsi vallale. Plaanide järgi viiakse tuli vabatahtlike merealustel Prangli sadamasse ja Naissaare sadamasse. Ööbimispaik on tulel Naissaar.

3. juuli hommikul alustab tuletõrvik koos meeskonnaga teekonda Naissaarelt Tallinna. “Ootame teekonnale kõiki kaatreid, laevu ning jahte tuld tervitama,” teeb Jürisalu üleskutse.

Ennelõunaks jõuab tuli Lennusadamasse. Seejärel liigub kooriühingu ning rahvatantsu- ja rahvamuusikaseltsi eestvõttel pidupaikadesse. Tantsupeo esimene etendus-peaproov algab 4. juulil kell 15. Laulupeo 150.aastapäeva juubelipidu peetakse 6.-7. juulini.

Kas tuli tuuakse seekord autodel või muu transpordivahendiga? “Igas omavalitsuses liigub peotuli omamoodi. Tule teekonna korraldamine on antud valdadele ja linnadele,” ütleb Ruth Jürisalu. “Liiguvad hobuveokid, pääste- ja veoautod, soomusauto, uunikumid ning ka erinevad veesõidukid. Varsti tehakse teekonna jälgimiseks ka eraldi mobiiliäpp. Ning kogu teekonda saadab ETV võttegrupp, mis teeb ka õhtusi erisaateid,” teab Jürisalu.

TEAVE: Harjust on peole üle 6800 soovija

• Tantsu- ja laulupeo ettevalmistused lähevad neli kuud enne peopäevi hästi. “Esimene ring on eelproove on läbi ning uuel nädalal hakkab teine ring eelproove. Harjus on neid kokku 70,” teab Ruth Jürisalu. Päevas on maakonnas mõnikord kaks kuni kolm tantsu-, laulu- või mänguproovi.

• Mai keskpaigaks on Jürisalu sõnul selge, kes pääseb kooridest, rühmadest, orkestritest ja teistest kollektiividest juubelipeole. Harjust oli sügisel pidudele soovijaid üle 300 kollektiivi. “Pärast esimest ringi on ka mõned loobujad. Tänaseks on jäänud 286 kollektiivi ehk 6829 liikmega,” teab Jürisalu.

• Kollektiivid on tema sõnul tublid, sest neil on tugevad juhendajad. “Mujal kurdetakse, et ei jätku koorijuhte või tantsujuhte. Meil seda probleemi ei ole ning kõik liigid on kaetud,” ütleb kuraator.