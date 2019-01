55-aastane Heiti Hääl on tuntud eeskätt kui energeetika, metallitööstuse ja kinnisvaraarendusega tegeleva Alexela Group OÜ enamusosanik. Presidendilt teenetemärki pälvides leidis Hääl äramärkimist nii ettevõtluse edendaja kui kultuuri toetajana. Harju Elu uuris, mida mees oma tegemiste kohta ise arvab.

Mis tunded Teid valdasid, kui te saite teada, et teile on antud Valgetähe III klass?

Heiti Hääl: Väga soojad tunded. Olen meeldivalt üllatunud ja loomulikult tänulik.

Milliseid oma tegemisi sooviksite esile tõsta ettevõtluse vallast?

Olen oma ettevõtja karjääri jooksul jõudnud tegutseda Eestimaa kõige erinevamates paikades – alustades Lõuna- ja Kagu-Eestist, lõpetades Ida-Virumaa ja Paldiskiga. Kõik nimetatud on ühel või teisel moel olnud üsnagi üksildased ja hüljatud piirkonnad.

Täna on mul hea meel näha, et Ida-Virumaa ja Paldiski tõusevad üha ja üha esile – siiani pelgalt tööstuspiirkonnaks peetud “ääremaast” on hakanud jõudsasti kujunema ka täisväärtuslik elukeskkond. Piirkond kogub jõukust ja see teeb minule kui ettevõtjale rõõmu. On hea näha, kuidas päev-päevalt koorub nähtavale ettevõtluse tegelik sisu – kui ettevõtlikele inimestele antakse võimalus tegutseda, kui on toetav riik, kui seadusandlus soosib töökohtade loomist ja ettevõtluse arengut, on võimalik üles ehitada ühiskond, kus on kõigil meeldiv elada.

Milliseid kultuuriprojekte te olete toetanud? Miks just neid?

Oleme Alexelaga toetanud väga mitmeid kultuuriprojekte. Viimase aja märgilisema tähendusega on olnud vast Narva Aleksandri kiriku taaselustamine läbi videoinstallatsiooni teose “Taevas Narva kohal”.

Pikaajalisematest kultuuri- ja spordisündmustest ja projektidest tooksin ehk esile Põhjamaade Sümfooniaorkestri tegevuse toetamise, Saaremaa Ooperipäevade ja Tallinn International Horse Show iga aastase korraldamise, kus Alexela on olnud peasponsoriks.

Palju rõõmu pakub just väiksemates piirkondades kultuuri- ja spordisündmustele kaasa aitamine. Rõõmuga toetame nii Sillamäe kui Paldiski jalgpalliklubisid, kümme aastat oleme aidanud korraldada Alexela Noorte Alpisarja, samuti paljusid Eesti inimesi köitev korvpalliliiga on kandnud Alexela nime.

Tähelepanuta ei ole jäänud ka mitmed Eestile kuulsust ja positiivset mainet toovad sportlased – nimetan siin Nikolai Novosjolovit või Anett Kontaveiti.

Lähiaja suurem sündmus, milles soovin nõu- ja jõuga kaasas olla on admiral von Bellingshauseni Antarktika avastusretke 200. aastapäevale pühendatud populaarteaduslik ekspeditsioon.

Eelpool loetletust jääb küll mulje, et ampluaa, kus osaleme, on väga lai. Aga võtame arvesse, et nii meie oma töötajad kui piirkonnad, kus tegutseme on eriilmelised ja minu soov on olnud, et kõik Eestimaa inimesed leiaksid midagi südamelähedast, millele kaasa elada.

Muidugi on siin ka omakasu mängus olnud, ei salga – enamik nimetatud ettevõtmistest on olnud mulle ka isiklikult emotsionaalselt väga südamelähedased.