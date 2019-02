Selle nädala teisipäeval tuli Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse teade ATKO kõrvaldamisest liinihangetelt. Harju Elu uuris, mis täpsemalt sundis Põhja-Eesti ühistranspordikeskust ATKOt kõrvaldama ja kas omavalitsused on ühistranspordikekuse otsusega rahul.

Mis oli konkreetseks põhjuseks ATKO liinihangetelt diskvalifitseerimiseks?

Vastab Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhatuse esimees, Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja:

Meie, nii ühistranspordikeskuse kui Jõelähtme valla huvi on, et meie lepingupartnerid, avalikke bussiliine opereerivad bussifirmad, täidaksid oma kohustusi korrektselt, olgu tegu siis liinivõrgu täpse toimimise või busside tehniline korrasoleku, reisijate ohutusega. Siin järeleandmisi teha ei saa. Praegused probleemid ongi tekkinud sellest, et ATKO ei ole suutnud normaalselt lepingulisi kohustusi täita, ja seda mitmetel liinidel, eirates busside tehnilise korrasoleku nõuet. Pidime midagi ette võtma. Et käimas on kaks hanget, Ida 2 ja Lääs 2, siis on ATKO nendelt hangetelt diskvalifitseeritud.

Enim signaale ATKO rikkumistest jõudis avalikkuse ette Harku vallast. Kas olete rahul Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse otsusega ATKO käimasolevatelt liinihangetelt diskvalifitseerida?

Vastab Harku vallavanem Erik Sandla:

Harku vallavalitsus on avaldanud soovi senise koostöö ATKO Liinid OÜga seoses valla siseliinide (H-liinide) teenindamisega lõpetada, oleme sellest mitmel korral informeerinud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskust (ÜTK). Kuna signaale bussifirma rikkumistest tuli ka mujalt, siis jõuti järeldusele, et ATKO Liinid OÜ tuleb esmalt uutest liinihangetest kõrvaldada.

Harku valla siseliinide lepingu täitmise ja rikkumiste osas on pooleli väärteomenetlusi, seega on hetkel veel vara öelda kas ja millal ÜTK ja ATKO Liinid OÜ vahel sõlmitud leping lõpetatakse ning kes jätkab valla siseliinide teenindamist edaspidi.

Kuivõrd riigihangete korraldamine on keeruline ja aeganõudev protsess, siis oleme ÜTK esimeste sammudega rahul ning toetame täielikult nende otsust.

