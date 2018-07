Käesoleval aastal on Harjumaalt varastatud juba 34 jalgratast.

Omavalitsuste kaupa jagunevad vargused järgmiselt: Rae vald – 9, Harku vald – 5, Viimsi vald – 4, Jõelähtme vald – 3, Keila linn – 3, Saue vald – 2, Kehra linn – 2, Lääne-Harju vald – 2, Anija vald – 1, Maardu linn – 1, Saku vald – 1, Raasiku vald – 1.

Rae vallas aktiviseerusid vargad iseäranis jaanipäeva paiku. 20. juunil pandi toime kolm vargust Peetri alevikus, 24. juunil kaks vargust Peetris ja Jüris, 25. juunil Peetris ja 26. juunil taas Peetris.

“On tõsiasi, et puutume selle probleemiga kokku igal suvel ja sellest tulenevalt kutsume politseiga koostöös ning oma kommunikatsioonikanaleid kasutades ka ise inimesi üles valvsusele, sest vara turvalisuse kaitseks saab kõige rohkem ära teha just omanik,” teatas Rae vallavanem Mart Võrklaev.

“Vallavalitsuse poolt võime öelda, et meie poole elanikud jalgrattavarguste osas ei pöördu, ja nad ei peaks ka seda tegema, kuid tänu heale koostööle piirkonna politseiga oleme selle probleemiga hästi kursis,” rääkis Võrklaev.

Viimsi varas tabati

Kergemalt võivad aga hingata Viimsi valla elanikud. 10. juulil nimelt pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo politseiametnikud kinni 29-aastase Tallinna elaniku, keda kahtlustatakse Harjumaal aset leidnud rattavargustes.

Mehele on esitatud süüdistus, et käesoleva aasta maist juulini on ta varastanud Viimsi valla Haabneeme alevikust kaks jalgratast. “Tegu on jalgrattavarguste eest varem kriminaalkorras karistatud mehega,” kommenteeris kriminaalasja kohtumenetluse juht, Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Natalia Duškina.

Et tegemist on mehega, kelle puhul on alust arvata, et ta võib uusi kuritegusid toime panna, esitas prokuratuur 12. juulil taotluse tema vahistamiseks.

“Tänaseks kogutud andmed viitavad sellele, et meest on alust kahtlustada veel teistes jalgrattavargustes. Selles osas töö veel käib ning me ei välista uute süütegude avastamist ning kahtlustatavate ringi suurenemist. Jätkame tõendite kogumisega ning tegeleme varastatud jalgrataste asukoha väljaselgitamisega,” lisas prokurör Duškina.

Politsei infoportaalis

Kaduma läinud jalgrattaid aitab leida ka politsei infoportaal. Seal on rubriik avalike registrite teenused – leitud esemed.

Vajutades kastikesele “eseme liik”, pakub register välja alaliigid, milles on jalgratas, kott, mobiiltelefon, rahakott või võtmed. Kastike “hoiukoht” lööb ette viisteist Eesti maakonda.

Järgnevalt tuleb ära märkida kuupäevad, mis perioodil andmebaasi sisestatud esemed näha soovitakse. Siis lööb register ette fotod esemetega, mille juurde on lisatud eseme liik, kirjeldus, hoiukoht ja kättesaamise koht.

Nii näiteks saame teada, et 21. juunil leiti Peetri külas jalgratas Jupiter. Kättesaamise kohana on ära märgitud Tallinna leidude keskladu aadressil Rahumäe tee 6. Täiendavat infot pakutakse numbril 612 5967.

16. mail jällegi leiti Maardu linnas vana jalgratas, millel pole isegi raaminumbrit. Ka seda hoitakse praegu Tallinna leidude kesklaos.