18. mail avati Keilas Harjumaa muuseumis rahvariiete näitus, millega huvilised saavad tutvuda novembrini. 30. augustil esitletakse muuseumi juubelipäeval näituse kataloogi, ühtekokku sajal leheküljel fotosid ja selgitusi.

Harjumaa muuseumi direktor Annika Tiko sõnul tehakse enamike näituste põhjal kataloogid. “Rahvariiete puhul on huvi väga suur. Ja kuna meil on päris mitmed komplektid erakogude põhjal kokku pandud, siis mujal ei saakski nendest pilte,” selgitab ta.

Näitusel on praegu väljas 30 rahvarõivakomplekti Harjumaa 12 kihelkonnast. “Mõnest kihelkonnast on ainult üks komplekt, mõnest aga neli,” ütleb Tiko. Näituse koostamisel lõi kaasa muusemi juures tegutsev Harjumaa rahvarõiva nõuandekoda.

Vabatahtlikult ja tasuta

Näituse väljapaneku esemetest 15 komplekti saadi eraisikutelt, kuus on arvel ERMis. Kuid on valmistatud MTÜ Rahvarõivas programmi “Eesti Rahvarõivas 2017-2021”” raames, kaks Mahtra Talurahvamuuseumist ja kaks Harjumaa muuseumi enda kogudest. Ülejäänud on rekonstruktsioonid, mis tehti spetsiaalselt praeguse näituse tarbeks.

Näiteks OÜ Pileum valmistab vöösid, seelikuid ja peakatteid. OÜ Kodukäsitöö valmistab põhiliselt käiseid ja tanusid. Pileumi ja Kodukäsitöö rolliks oli suures osas puuduolevate esemete valmistamine, sest terviklikke originaalkomplekte esineb ka muuseumite kogudes harva.

Muuseumi rahvarõivaste näituse kataloogi kantakse kõik näituse täiskomplektid ja siis ka pilte originaalesemetest, mille põhjal need on valmistatud. Kataloogi mahuks on kavandatud umbes 100 lehekülge. Lisaks leiab samade kaante vahelt artikleid erinevatel rahvarõivaid puudutavatel teemadel.

“Kõigepealt on kirjeldus piirkonna rahvarõivastest üldiselt. Siis iga kihelkonna juures on kirjeldus, mis selle kihelkonna puhul on eriline ja siis on kirjeldus nendest komplektidest, mis meil konkreetselt väljas on, mille põhjal need on tehtud,” selgitab Tiko.

Kes on kataloogi autor? “Veidikene nõustavad mind need eksperdid, kes on asju teinud, aga põhiliselt kirjutan mina,” ütleb Tiko. Eksperdid on Silja Nõu, Maret Lehis, Lembe-Maria Sihvre ja Marike Laht.

Ilmub kuu lõpus

Kataloogi kirjutamist alustas Tiko koos näituse koostamisega. Põhikulu läheb trükkimise peale, aga müügist loodetakse osa kulusid tagasi saada. Kataloog tiraažiga 500 eksemplari ilmub Tallinna Raamatutrükikojas. Esitlus toimub 30. augustil, seda saab osta eeskätt Harjumaa muuseumist.

Projekti kogukulusid ei oska Tiko praegu öelda. “Väga palju tööd on meile tehtud vabatahtlikult,” ütleb ta. Ka statistikat, palju huvilisi näitust külastanud on, pole veel kokku löödud.

Rahvarõivaste näitus lõppeb 18. novembril suure laadaga. Osa esemetest müüakse seal maha, osa jääb aga Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoja õppeklassi, mis paikneb muuseumi peahoones.

TEADMISEKS: Harjumaa väiketootjad

• Et loodus ei salli tühja kohta, on kavandamisel juba näitus “Harjumaa väiketootjad”. Aastatel 2015-2017 koguti selleks vajaminevaid esemeid.

• Esemete kogumisel olid kandvad jõud Liis Serk ja Ann Aaresild, kes kumbki küll enam Harjumaa Muuseumis ei tööta. Praegu veab projekti põhiliselt German Lebedev.

• Tiko sõnul jääb praeguse näituse mahavõtmise ja uue ülespanemise vahele paar nädalat. “Harjumaa väiketootjad” on huviliste jaoks avatud alates detsembri algusest.