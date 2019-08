1. septembrini kestab Harjumaa muuseumis mälestuste kogumise võistlus. Järjekorras juba 21. kogumisvõistluse teemaks on armastus. Armastus puudutab meid kõiki, olgu ta õnnelik, õnnetu, keeruline või lausa keelatud. Kogume erinevatest aegadest pärit lugusid (ka kaasaegseid), et talletada olnut tulevastele põlvedele. Oodatud on nii enda kui ka oma perekonna lood. Iga lugu on väärt jäädvustamist!

Milline tähendus on Sinu elus olnud armastusel ja lähedastel? Kuidas on sinu arusaamu perekonnast, suhetest ja armastusest mõjutanud kodus-koolis räägitu? Milliseid erinevaid suhteid oled kogenud või kõrvalt näinud? Kuidas kohtusid enda armastatu(te)ga? Millised kombed on kaasas käinud erinevate suhteetappidega nagu näiteks tutvumine, kohtingud, kokku kolimine, pere loomine jne? Kas ja kuidas on need tavad muutunud? Millised on Sinu jaoks tähenduslikud hetked, kohad ja esemed? Soovime talletada positiivsete kogemuste kõrval ka negatiivset – raskused kaaslase leidmisel, mittetoimivad suhted, petmised, lahkuminekud, üksindus jne. Milliste valikute ees oled seisnud? Mille ees oled tundnud hirmu?

Juba saabunud lugudest on hakanud välja joonistuma armastuse roll erinevatel ajajärkudel. Muuseumi jaoks ei ole oluline saabunud tööde keeleline või stiililine tase. Oluline on lugu ise. Me ei ole seadnud piiranguid kirjatööde vormile ega pikkusele. Vajadusel võib jääda anonüümseks.

Saabunud kirjatööd jäävad hoiule muuseumi. Valiku parimatest lugudest avaldame sügisel ilmuvas Harjumaa muuseumi toimetistes. Võistluse jätkuna alustame esimesi ettevalmistusi temaatilise näituse koostamist, mistõttu kogume ka lugudega seotud esemeid – fotod, tähenduslikud esemed, kirjavahetus jmt.

16. novembril ootame kõiki kirjatööde autoreid Keilasse, Harjumaa muuseumisse pidulikule võistlust kokkuvõtvale aktusele.

Lisainfo: https://tinyurl.com/y2chpcj2 või taavi.koppel@hmk.ee

Gea Mossin

muuseumipedagoog