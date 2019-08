Mille poolest erineb üks bussifirma teisest? Kõik tegelevad reisijate veoga, mõni pikematel, teine lähiliinidel; kõik osalevad riigihangetel liinide pärast, trumbates üksteist odavama hinnapoliitikaga. Ja kõik bussifirmad – või peaaegu kõik – kurdavad bussijuhtide nappuse üle.

“Julgen arvata, et meie firma eristub teistest sellega, et püüab suhtuda bussijuhtide muredesse väga personaalselt,” kõneleb bussiettevõtte Hansabuss AS personalijuht Marina Sonn. Personaalne suhtumine tähendab seda, et kui bussijuhil tekib mingi probleem või mure või ettepanek, siis leitakse ka inimene, kes hakkab bussijuhi teemaga tegelema. “Ja kui on võimalus inimest aidata, siis me lahenduse leiame,” kinnitab personalijuht. Muresid ja probleeme on inimestel erinevaid, üheks näiteks on bussijuhtidel see, et ei saa mingil põhjusel graafikujärgselt liinile sõita. “Siis tuleb töögraafikut muuta ja asendaja leida,” teab personalijuht. Et aga asendajat leida, peab olema bussijuhtide reserv. Praegu on Hansabussi pargis ligi 100 bussi, bussijuhte nendele 130. Aga võiks olla veelgi enam, siis oleks kolleegidelgi elu lihtsam…

“Paraku on nii, et bussijuhte ei jagu – noori peale ei tule, kogenud juhid hakkavad aga pensioniikka jõudma,” kinnitab personalijuht. Ja bussijuhtide põud on kõige tõsisem just Harjumaal – siin on töötegijaile väljakutseid kõige enam. See probleem, et bussijuhid kõik Soome tööle kipuvad, personalijuhi kinnitusel enam nii väga ei kummita, pigem tulevad juhid Soomest siiapoole lahte tagasi: Eestis on palgad tõusnud ja nooremad juhid sinna enam nii väga ei kipu, aga need, kes 10–15 aastat tagasi sinna läksid, on oma pere vajadused katnud, lapsed koolitanud ja laenud-liisingud maksnud ning hakkavad tagasi tulema.

Kes bussijuht koolitab?

Juhtide koolitamisega on lood paradoksaalsed. Bussijuhiks on võimalik õppida alles 24-aastaselt, mis on tinginud olukorra, kus selles vanuses noored on tavaliselt juba endale muu ameti valinud või muud eriala õppima läinud.

Samas on bussijuhtide koolitus – mis hõlmab D-kategooria juhtimisõiguse ja bussijuhi kutse omandamist – suhteliselt kallis, ulatudes kuni 2000 euroni.

Hansabuss on valmis bussijuhi-ameti huvilisele koolituse kinni maksma kohustusega hiljem ettevõttes kolm aastat töötama.

Tasuta saab bussijuhi ametit õppida kaugõppe vormis Kehtna KHK-s ja Hiiumaa Ametikoolis ning Viljandi KHK-s.

“Kui keegi tunneb huvi bussijuhiks õppimise vastu, siis oleme kutsunud inimese kohale, tutvustanud talle tööd, selgitanud, et see amet ei ole ainult masina rooli keeramine, see on tänapäeval märksa enamat – ennekõike suhtlemine inimestega, moodsa digitehnika tundmine ja palju muud,” kõneleb Marina Sonn. Loomulikult räägitakse töö eripäradest, nagu näiteks vahetustega tööst, tööpäeva varajastest algustest või hilistest lõppudest, töö tegemist igasugustes ilmaoludes. Aga tutvustatakse ka mugavusi – bussijuhtide tarvis on firma kontoris avar mugavustega puhketuba, kus on võimalik süüa, puhata, vaadata televiisorit või lugeda uudiseid internetist, lõdvestada end massaažitoolis. Kui inimesed aga kaugemalt tööle soovivad tulla – Hansabussis töötab juhte nii Saare- kui Virumaalt, lähematest maakondadest rääkimata – siis neile aidatakse ka elamispind leida ja see osaliselt kompenseerida. Väheoluline pole soliidne ametiriietuski, mida juhid kannavad – helesinine firma logoga triiksärk tumesinise lipsuga.

“Nii et kes bussijuhiks õppima tahab minna, siis vastuvõtud ametikoolidesse käivad. Hansabuss pakub bussijuhi-praktika läbimise ja hiljem töökogemuste saamise võimalust. Samuti aitab Hansabuss bussijuhi ameti ja kutse omandamisel. Lihtsalt andke endast meile märku!” pakub personalijuht Marina Sonn.

Kes võiksid bussijuhiks õppida?

“Bussijuhiks on oodatud kõik, kes on huvitatud karjäärimuudatusest ja/või kindlast ametist tulevikuks. Bussijuhi amet ei ole täna enam ainult meeste amet. Julgustan naisi, kes tunnevad huvi tehnika vastu, ei pelga suuri veokeid ja naudivad sõitmist ning inimestega suhtlemist,” arvab Marina Sonn, kes on personalijuhina töötanud 14 aastat ja teab kinnitada, et aina enam õrnema soo esindajaid valib bussijuhi ameti. Sest tänasel päeval ei ole bussijuhi töö enam raske füüsiline töö, pealegi on busse nii suuri kui väikeseid, sobivaid igale maitsele. “Meil on bussijuhtidele Harjumaal pakkuda rahulikemaid liine, kus ka väiksema kogemusega bussijuhid saavad alustada oma kogemuste omandamist,” pakub personalijuht. Bussijuhtide palgadki lähenevad juba Eesti keskmisele tasemele.

Kui ka mõnel end Töötukassasse registreerinud inimesel tekib huvi õppida bussijuhiks, siis Töötukassa rahastab õpet ja Hansabuss on kindlaks praktika- ja kogemuste baasiks.