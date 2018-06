Aprilli keskel Haabneeme rannas alanud ehitustööd jõuavad ühele poole juuli alguseks. 167 862 eurot maksvaid töid teeb Nordpoint OÜ allhankijate toel.

Teisipäevase vihmasaju järel möllab maru ja ehitusmeeste joped laperdavad tuules. Jõgevalt pärit Sulev Helm pingutab kogu jõuga, et muuli merepoolse otsa betoonkarkassi sisse auke puurida. Auke vajatakse kahe valgustusposti kinnituskohtade tarbeks.

Mitu minutit ühe augu tegemiseks kulub? “Seda mõõdetakse mitte minutites, vaid päevades juba. Teist päeva teeme neid auke siin,” naerab Alar Puusepp. “Ei ole niisugust instrumenti, millega betoonist ja rauast läbi võtaks,” lisab Helm.

Nii Helm kui Puusepp töötavad Nordpoint OÜ allhankija TAA Elektri ridades.

Ukrainlaste abiga

Rajatise teises otsas panevad kolm ukrainlast siberi lehisest laudist, mis muuli täies pikkuses katma hakkab. “Minu nimi on Sergei Sutš. Olen Taga-Karpaadi oblastist,” tutvustab üks nendest ennast.

Sergeiga rääkides selgub, et Eestis on ta töötanud varemgi, esimest korda juba 2004. aastal.

“Nad kõik on kas Sergeid, Andreid või Vassilid. Ei nurise, ei vingu ja teevad ka laupäeval ja pühapäeval, kui vaja on,” räägib Nordpointi töödejuht Mirko Oja ukrainlastest alluvate kohta. “Hetkel on Eestis tööjõupuudus. Kuna ukrainlasi pakutakse siia, siis miks mitte.”

Fotoaparaati märgates kaks ukrainlast naeratavad, üks aga üritab nägu käega katta.

Ukrainlased – üks Sergei ja kaks Vassilit – muulile laudist panemas.

Haabneeme muuli rekonstrueerimine algas aprilli keskel, pärast seda, kui Viimsi vald oli korraldanud riigihanke Haabneeme randa viiva Kesk tee laudistee ja muuli rekonstrueerimiseks. Hanke võitis Nordpoint OÜ.

“See on põhimõtteliselt Kesk tee tänava pikendus, selle tänava rekonstrueerimise viimane etapp, vallaelanike promenaad, kus on hea jalutada,” täpsustab Oja.

Tööd maksavad 167 862 eurot. Seni on suudetud eelarves püsida. “Alati tuleb ettenägematuid asju, aga siin neid väga palju pole olnud,” ütleb töödejuht teatava kergendustundega hääles.

Mustmetallist vaiadel

Muuli pikkuseks kujuneb 62 meetrit, laiuseks 7. Selle keha on lõhatud paekivist, mida ääristavad graniitkivid. Osaliselt on ehitamisel kasutatud varasema väiksema muuli materjali, mis paiknes pisut lõuna pool ja mis tööde käigus lammutati, sest see oli amortiseerunud.

Lisaks rammiti muuli ehitamisel maasse 96 tsingitud mustmetallist vaia, millest osad on kolme, osad nelja meetri pikkused. Vaiad kinnituvad sinisavi kihti, mis Haabneemes algab 90 sentimeetri sügavuselt.

“Vaiade peale armeerisime rostvärgi, valasime betooni täis ja nüüd olemegi siinmaal, et paigaldame laudist,” selgitab Oja. “Laudise all on tuulutusliist, mis annab lisaõhutuse. Laudis peaks väga hästi säilima.”

“Elanikud uudistavad ja küsivad kogu aeg, et mis siia tuleb. Huvi on suur,” rõõmustab töödejuht.

Muuli viimased 20 meetrit ääristatakse piirdega, milleks saavad köiega ühendatud roostevabast metallist postid. Muulile pannakse neli pinki ja kaks valgustit .

“Siiamaani ei ole tellija poolt ühtegi nurinat tulnud. Ma usun, et juuli alguseks on Haabneeme muul valmis,” loodab Oja. Muul ehitatakse arvestusega, et see peab vastu 50 aastat.

Muuli valmimine on Haabneeme ranna jaoks omamoodi vahefinišiks. “Viimsi vald tahab seda randa korrastada. Siin on plaanis ka lastele atraktsioone ehitada,” ütleb Oja kaugema tuleviku kohta.