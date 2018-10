Foto AS Go Bus

Foto AS Go Bus

Harjumaa lõunasuuna avalikud liinid jäid vedajata, kui seni liine teenindanud AS Samat teatas möödunud nädalal, et loobub liiniveost. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse korraldatud konkursiga valiti lõunasuunale ehk Peetri, Jüri ja Kose suunale uueks vedajaks AS Go Bus.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse (PÜTK) tegevdirektor Vello Jõgisoo ütles Harju Elule, et keskusele teadaolevalt alustab Go Bus lõunasuuna teenindamist esmaspäeval, 8. oktoobril. „Meile teadaolevalt on Go Busil vajalikud juhid olemas. Palgatud on juhid, kes enne sõitsid Kose suunal. Kuidas juhid saavad hakkama Jüri suunaga, eks näis,“ lausus ta.

Jõgisoo sõnul jäävad samaks kõik väljumisajad, ühtegi muudatust aegades ei tehta.

Go Busiga tegi PÜTK lepingu kuni korralise vedaja leidmiseni, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks. Jõgisoo kinnitusel korraldatakse hange korralise vedaja leidmiseks välja juba käesoleval aastal.

AS Samat teatas avalike liinide teenindamise lepingu ühepoolsest lõpetamisest 26. septembril, tuueks üheks põhjuseks tasuta ühistranspordi.