Laupäeval, 15. septembril, osales eestlaste algatatud ülemaailmsetel koristustalgutel 13 miljonit inimest 157 riigist. On uhke ja hää mõelda, millise algatuse oleme maailmas käivitanud.

Üks paik, mis Kambodža ja Hiina külade kõrval ühiselt palju puhtamaks sai, on siinsamas Harjumaal Vääna-Jõesuu külas.

Pole enam aga enam nii uhke tunne selle suure algatuse üle, kui nüüd seesama prügi, peamiselt vana mööbel, maantee ääres metsa servas seisab. Kõva konteineri jagu. Kes selle peab minema vedama? Ja kuna – varsti on see jälle mööda metsa laiali?

Harju Elule saatis selgituse Maailmakoristuspäeva eestvedaja Raimo Matvere:

“Täname tähelepanekute eest. Oleme jõudnud Maailmakoristuspäevaga sellesse etappi, mil toimub üle Eesti erinevatest piirkondadest jäätmete äraveoks andmete kogumine, süstematiseerimine ning partnerite/maaomanike teavitamine. Sellele järgneb koristuspäeval kogutud jäätmete äravedu, mis võib aega võtta mõnest päevast kuni mõne nädalani (olenevalt asukohast, äravedajast, maaomaniku hangetest jne). Päris suur hulk koristatud jäätmeid on tänaseks juba leidnud tee jäätmejaamadesse.

See hunnik on kokku korjatud just Maailmakoristuspäeva raames ning selle üle tasub kindlasti uhke olla – talgulised on teinud head tööd. Möödujat võib sellise prügikoguse nägemine ehk tõesti veidi üllatada või häirida, ent vaid veel mõni päev tagasi oli seesama hunnikusse kogutud prügi sealsamas looduses laiali, silma alt ära. Muutunud on vaid asjaolu, et nüüd on prügifirmal võimalik see hunnik jäätmejaama ära viia. Palume veidi kannatust, tegeleme koos heade partnerite ning maaomanikega jäätmete äraveo korraldamisega.”