Eile, teisipäeval, 9. juulil avas Vääna-Jõesuus uksed teinegi kauplus, „Meie toidukaubad“ ketti kuuluv toidu- ja esmatarbekaupade pood.

„Hea töine päev oli,“ võttis esimese müügipäeva kokku kaupluse juhataja Irina Alasjärvi. „Kokku külastas kauplust 766 ostjat.“ Esimesele 100-le külastajale pakuti tasuta kohvijooki, veel korraldati avamise puhul lihatoodete degusteerimine.

„Eraldi me ühelgi kaubal hinda põhja ei lasknud, nagu mõned suured kauplused avamispäeval rahva hullutamiseks teevad. Meie ketil on traditsioon, et laseme kuu alguses osade toodete hinnad alla ja hoiamegi all. Teistes „Meie“ kauplustes seda teatakse, külla Vääna-Jõesuu rahvaski harjub,“ oli juhataja kindel.

Kaupluses on müügil kõik hädavajalik: leib-sai, erinevad piimatooted, tangained, lihatooted, värsked aed- ja juurviljad. Lisaks veel soodsate hindadega kodutarbekaubad.

Ostjaid üllatab ehk see, et kaupluses pole alkohol ära peidetud nagu paljudes teistes poodides, pudelid seisavad otse vitriinis kaupluseleti ja müüja taga.

„Põhjus on lihtslt selles, et meie pood on nii väike, etmeile alkoholi varjamis seaadus ei rakendu,“ põhjendas juhataja Irina Alasmäe.