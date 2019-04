Standardiseeritud moodulitest eramajade tootmisele spetsialiseerunud Teokarp OÜ asub Rae vallas, Peetris. Tegutsetud on üle aasta. Ettevõtte üks asutajatest Erik Sakkov ütleb, et loomulikult võib iga inimene või perekond valida, milleses hoones tahavad nad elada. “Kes tahab, see ehitab tavalise kividest ja betoonist maja. Aga meie mõte on see, et maja saaks ehitada jupphaaval, jõu kohaselt, et seda saaks vajadusel liigutada ning täiendada, suurendada või vähendada,” seletab mees.

Ettevõtte nimes sisaldub võti selle laiema tähenduse mõistmiseks. See on TEO, uus standardiühik. “Idee oma standardi loomiseks saime merekonteineritelt ja merekonteinerite tingühik on TEU. Minu äripartner Ürjo Pähno püüdis merekonteineritest saunu ja maju ehitada,” ütleb Sakkov. Aga konteiner on konteiner, head nahka sellest ei tulnud ja konteinerite arvukaid hädasid parandades sündiski meie oma tingühik TEO. Ettevõttel on leiutisele patent. Sest Sakkov ja Pähno on huvitatud uue tehnoloogia levikust, kuid mitte selle kopeerimisest.

Mida siis moodumaja enast kujutab? Erik Sakkov ütleb, et ühe Teokarbi suurus on 3x3x6 meetrit. Toa kõrgus on ruumis 2,5 meetrit. Neid Teokarpe saab siis vabalt teiste omataolistega liita. Teokarp koosneb ka ise standardiseeritud osadest. “Robotpingid valmistavad liimpuidust osad, mis käivad kokku nagu mööbel. Lihtsalt osad on väga suured ja detailid on ka suured,” seletab ta. Uksi, aknaid ja seinu saab vabalt ümber tõsta, sest needki on standardiseeritud. Niimoodi moodustataksegi ruumid ja hooned. Ja valmis hoonena vastab Teokarpidest maja kõikidele tänapäeva nõuetele, seadustele ja ettekirjutustele nii energiatõhususe, õhu- või tulekindluse osas. Igale hoonele koostatakse projekt, mis vastab omavalitsuse projekteerimistingimustele, võetakse ehitusluba ja hoone valmides kasutusluba. Ühesõnaga maja, nagu maja ikka.

Kodu algab moodulist

“Idee sai alguse soovist aidata noori peresid. Et nad saaksid elu alustada palju lihtsamalt, et ei peaks pikki aastaid üürikorterites veetma, et seejärel aastaid maja ehitada ja kitsikust kannatada. Meie tehnoloogia abil saavad noored oma suure toa kohe kätte, seal on siis võib-olla kasvõi ainult kööginurk, vannituba ja lahtikäiv voodi, aga see on noorte tulevase suure eramu esimene osa, oma kodu algus. Ja seda kodu saab siis aastate jooksul vastavalt vajadustele ja võimalustele suurendada ja täiendada.” toob Sakkov näite.

Siis idee arenes edasi, sest samamoodi, kui elumaja, saab moodulitest koostada motelli, hotelli, büroo, lasteaia, kohviku, restorani või suvise kioski. Tellida saab viilkatuse ja ükskõik millise välis- või siseviimistluse. Ja hoonet saab vajadusel muuta! “Mina elan näiteks vanas puumajas. Ma tahan aga kujundada köögist söögitoa ja köögi õue laiendada. See on aga terve suve kestev kallis ja raske töö. Oleks mul Teokarpidest maja, oleks köögi laiendamine imelihtne – üks kõne või kiri.” ütleb Sakkov.

Hea näide Teokarpidest ehitatud hoonete ülimast paindlikkusest: “Saadetakse Kaitseväe ohvitser Tapalt uude teenistuskohta, Võrru. Kui tal on Teokarpidest eramu, siis me võtame selle Tapal hellalt koost lahti, viime Võrru ja paneme uues kohas uuesti kokku,” ütleb Erik Sakkov.

Hästi sobivad TEO-majad ka omavalitsustele, kes tahavad koole, lasteaedu või kasvõi sotsiaalmaju või vanadekodusid ehitada. “Meil Peetris ehitatakse juba ei-tea-mitmendat lasteaeda, sest lapsi on palju. Ei pea olema eriline ilmatark, et ära arvata, et viie või kümne aasta pärast pole enam nii palju lasteaedu vaja ja juurde on vaja ehitada hoopis koole. Meie oskame lasteaia kooliks muuta, meie oskame lasteaia ka teise külla kolida, sinna, kus teda parasjagu vaja on. Mõelge, milline nupukas alternatiiv see on tänastele betoonehitistele, kusjuures omavalitsus saab oma investeeringu tagasi.” räägib Erik Sakkov.

1000 eurot ruutmeeter

Milline on aga Teokarpidest majade ning muu selle juurde kuuluva varustuse hinnaklass? Sakkov ütleb, et täna ehitatakse Teokarpidest hooneid hinnaga 1000 eurot ruutmeeter. See on valmis ja viimistletud maja hind. Musta karbi kujul maja tellimine maksab 700 eurot ruutmeeter. Juurde tuleb arvestada Teokarpide vedu, kommunikatsioonid ja lihtsa betoonpostidest vundamendi rajamise maksumus.

Teokarpe ja neist koosnevaid maju toodetakse Q HAUS BALTIC OÜ tehases. “See on väga suurte kogemustega tehas, kellel on ette näidata 15 aastat tootmispraktikat Skandinaaviasse, kus on eriti karmid tingimused ja karm kontroll,” teab mees.

Erik Sakkov jätkab :“Me saame ehitada väga kiiresti. Kasvõi kahe kuuga. Tõsi küll, enamus sellest ajast kulub akende ja uste ootamisele. Eelduseks on loomulikult kvaliteetne planeerimisprotsess, projekteerimine ja koostöö omavalitsusega. Kui Jüripäeval tellida, siis Jaaniks on maja valmis,” ütleb ta.

