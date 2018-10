Veidi üle 25 aasta tagasi ehk 1. juunil 1993 avati Sauel Pauligi kohvi- ja maitseainete tehas. Kohvi valmistamine Sauel lõppes seitse aastat hiljem. Santa Maria kaubamärgi all alanud maitseainete tootmine ja müük käib aga tänaseni. Väsimuse märke ei ilmutata ning pidevalt proovitakse uute maitsetega.

Santa Maria tehase juht Mati Kirspuu ütleb, et veerand sajandit tagasi töötas Sauel 40 inimest. Tänaseks on Santa Maria ja Paulig laienenud ka Tallinnasse Mustamäele. Seal tegutseb müügi ja turunduse meeskond. Kokku tegeleb praegu maitseainete ja kohviga 170 inimest.

Veerand sajandit tagasi oli eestimaalaste maitsepalett üsna ahtake. Teati ja tarbiti soola, pipart, kaneeli, nelki, loorberit ja näpuotsaga veel ühte teist. Riiulid kodudes ja kauplustes olid samuti lühikesed. “Kuid minnes nüüd ükskõik millisesse suuremasse toidukauplusse, näeme pikka ja sortimendirikast maitse riiulit,” ütleb Kirspuu. Tema sõnul inimesed otsivad, katsetavad ning ka leiavad endale sobivad maitsed.

Santa Maria turundusjuht Ave-Stina Udam lisab, et aina enam otsitakse puhtaid maitseaineid. “Neid saab igaüks vastavalt maitsele kokku segada ja proovida. See kehtib just igapäevase kokkamise kohta. Must pipar on endiselt maitseainete kuningas,” seletab Udam.

Tex-mex hakklihakastmesse

Teine põnev suund on maailmaköögi maitsed. Need on väga populaarsed, nõudlus ja tarbimine kasvavad kiirelt. Võrreldes näiteks naabritega Rootsist tarbitakse neid maitseid Eestis ikkagi vähe. Seepärast on maailmaköögi toodete kasv aastas umbes viiendik. “Toorained tulevad meile kokku vähemalt poolesajast riigist. Tooted aga saadetakse rohkem kui 30 riiki,” selgitab Mati Kirspuu.

Väga nõutud on Udami ja Kirspuu sõnul Mehhiko köögi tootesari, mida ostetakse kaks korda enam kui näiteks Aasia maitseid. Kindlasti mängib rolli see, et Mehhiko toodetega alustati varem. Valikus on ka snäkid ning dipikastmed.

Santa Maria tehase juht Mati Kirspuu, kommunikatsioonijuht Aire Raud ja Santa Maria turundusjuht Ave-Stina Udam ning palju maitseid.

“Aga Eesti tarbimisharjumised on veidi teised. Rootsis on näiteks paljudes peredes reede Mehhiko ja laiemalt tex-mex köögi päev,” teab Udam. Selline harjumus hakkas Rootsis levima 1990ndatel. Selle ajani olid sealsed perenaised sarnaselt eestlastega hakklihakastme ja -pallide usku. Aga tasapisi hakati otsima tavapärasele hakkliha kasutusele alternatiive. “Näiteks hakati valmistama Tacot, millele mehhikopäraselt maitsestatud hakkliha lisada. Eestis koguvad tacod alles populaarsust, kuigi poodides on Tex Mex sari laiemalt saadaval juba pikka aega,” räägib Kirspuu. Lisaks Mehhiko köögile on maailma suured India ja Aasia. Ka sealt võetakse uusi maitseid.

Kodused maitsed jäävad

Maailm on eestlastele praegu avatum kui iialgi varem. Kas mõne eksootilise koha külastamise järel on ka Santa Maria tehasest uuritud, et miks pole sealne maitse veel tootmises? “Väga palju ei ole. Aga oleme teinud uuringuid, millest ilmneb: reisile olles proovitakse ikka kohalikke maitseid või tuuakse neid kaasa. Tahame oma tarbijatele eksootilised maitsed koju kätte tuua,” ütleb Kirspuu. Santa Maria maitseaineid võib leida Euroopa läänerannikult kuni Vladivostokini välja.

Lai toidu- ning ka maitseainetevalik toob kahjuks kaasa ka suurema tundlikkuse ning allergiad. Kuidas Santa Maria sellega toime tuleb? Kommunikatsioonijuht Aire Raud ütleb, et pakenditel on selgelt kirjas allergeenid, mis sisalduvad tootes. Mida aga tehases ja selle territooriumil pole, on kõik pähklilised. “Tehase ala on täielikult pähklivaba, et vältida igasugust kokkupuudet,” ütleb Raud.

Mida toob tulevik? Kas Euroopa ja kitsamalt ikkagi saksa köögiga harjunud eestlane pühendub näiteks täielikult Tex Mexi või Aasia köögile? “Täna on inimesed avatumad ja valmis uusi põnevaid maitseid oma igapäevamenüüsse lisama. Kuid loomulikult ei kao traditsioonilised lemmikud meie toidulaualt kusagile,” ütleb Kirspuu.