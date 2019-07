2018. aasta suvel korraldasid Eesti, Läti ja Leedu mõisate ühendused ühise külastusmängu. Mullune kogemus ärgitas tänavu jätkama.

Ühise kampaania eesmärk on pöörata tähelepanu mõisate võrgu tihedusele, tutvustada nendevahelisi seoseid ning tõsta esile mõisate tähtsust kultuuri, majanduse ja oma piirkonna arengu vedurina nii ajaloos kui tänapäevalgi.

Maal asuvates kultuurimälestiste seas teatakse palju esinduslikke mõisaid. Omaaegsest ligi 2000st mõisakompleksist on Eestis säilinud umbes veerand. Teame ka, et väärikate, kaunilt restaureeritud mõisate kõrval on kümneid haledas seisus häärbereid. Kuid kas oleme tähele pannud, et viimaseid jääb aasta aastalt aina vähemaks? Paljud mõisad on leidnud endale uued, tegusad omanikud, kes ootavad nii omasid kui ka külalisi oma mõisa uudistama, nautima kontserte ja näituseid, õdusasse mõisakohvikusse ning hotelli.

Mõisa pidamine ei ole lihtne, see vajab raha, aega ja pühendumist.

Mõisate säilitamisel ja hoidmisel on vaeva näinud nii riigiametid kui ka omavalitsused. Aga ka paljud eraomanikud on panustanud oma aega, raha ja energiat mõisate hiilguse taastamiseks. Meie kaasaja väljakutse on taastada mõisa roll kohaliku majanduse ja kultuurielu keskusena vastukaaluks linnastumisele ja maapiirkondade tühjenemisele.

Ligi 20 aastat tagasi loodi Eesti Mõisate Ühendus ja Eesti Mõisakoolide Ühendus, et vahetada teadmisi ja kogemusi ning üksteist toetada. Mõisate ajaloo, arhitektuuri ja ka kunagiste omanike kohta on ilmunud uurimistöid ja raamatuid. Tänasel mõisamaastikul orienteerumiseks soovitame värsket mõisauurija Valdo Prausti koostatud Regio Eesti mõisate atlast. Sellesse atlasesse saab koguda mõisatest templeid, et jäädvustada iseenda teekonda sel põneval maastikul.

Mõisate nimekirja, avamisajad ja muu külastusinfo leiate mõisasuve kodulehelt www.visitbalticmanors.ee

Väike väljavõte Eesti mõisates lähipäevil toimuvatest sündmustest(http://www.visitbalticmanors.com/ee/sundmused):

13.-14.07 Raikküla mõis. Kunstmarmori taastamise ja valmistamise koolitus

13.07 Sangaste mõis. BMW E30 kogukonna kogunemine

14.07 Allikukivi veinimõisa aiapäev

14.07 Vääna mõis. Piip ja Tuut püstijalakomöödias „Loomad“

14.07 Vihula mõis. Akustiline kontsert „Kus kulgeb kuu“ Ines Trio

14.07 Keila-Joa mõis. Kellaviietee.

15.07 Luke mõis. Ines ja Bänd

16.07 Pidula mõis. Hedvig Hanson “Olemise viis”

16.07 Kumna mõis.Toomas Anni “Ootan”

16.07 Kumna mõis. Marek Sadami kontsert ”Üks küla Maarjamaal”

16.07 Vihula mõis. Ivo Linna juubelikontserdid – IFF70

17.07 Hiiu-Suuremõisa. Hedvig Hanson “Olemise viis”

17.07 Alatskivi loss. Etendus “Kui seda metsa ees ei oleks”

17.07 Luke mõis. Curly Strings & The April Verch Band The Heritage Project

17.07 Anija mõis.C-Jam 15 juubelituur “Tähesära”

17.07 Allikukivi veinimõis. Paul Neitsov ja Brigita Murutar “Valgust hinge”

18.07 Vihula mõis Victor Crone ja Stig Rästa – teekond muusikas

20.07 Allikukivi veinimõis. Avatud talude päev

20.07 Pädaste mõis. Ehtekunstniku Kadri Mälk kollektsiooni esitlus

21.07 Arkna mõis.Uksed ja väravad avab Arkna mõisa aiand ja meierei.

21.07 Vihula mõis.Indrek Taalmaa suve-eri “Onu Heinari lood”

21.07 Keila-Joa mõis. Kellaviietee.

21.07 Jäneda mõis. Pearu Paulus & Liveband “Ühega miljoneist”

(HE)