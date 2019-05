Ungari.Kaks miljonit eurot maksnud 5,7 kilomeetri pikkune kitsarööpmelise raudtee ehitati peaminister Viktor Orbani käsul tema kodukülla, kus on samuti euroraha eest ehitatud 20 000 pealtvaatajat mahutava jalgpallistaadioni. Fotol on eurosaadikud tutvumas raudteega: ega euroraha pole juhuslikult valesti kasutatud? Nagu kontrollsõidul selgus, pole Eesti ekspresident ainus riigitegelane, kel oma ja eurorahakott sassi läksid Foto: erakogu

Jah, paljusid need valimised ei huvita ja veel rohkemad on valimismaratonidest tüdinenud ning kisuks nagu käega lööma. Et mis meil sellest…

Aga see oleks vale, loidus ja apaatsus ei tohi võimust võtta ning iga ratsionaalne kodanik kasutab oma õigust valida. Võõrandamatust õigusest pole tolku kui seda õigust ei realiseeri.

Indrek Tarand

Europarlamendi saadik

Tänu minule on Euroopa valimised alati veidi erilised ja ennekõike oma absoluutselt avatud nimekirjade pärast. Seetõttu ei tasugi kaasa minna spordikommentaatorite kombel käituvate ajakirjanike, politoloogide ja muude arvamusliidrite lihtsustusega, et kõik on määratud esinumbritega. Või parteilise kaubamärgi tugevusega. Jah, ka neil on oma tähendus ning teatud predestinatsioon, kuid vabade valikute tegemise võimalus on neist suurem.

Me tegelikult valime Eesti koondist, esindust teiste euroopa rahvaste esindajatega Euroopat arendama ning seepärast pole klubidel (loe erakondlikel kaubamärkidel) suuremat tähtsust. Loevad mängija omadused, tema võimed ja oskused. Tema soov pingutada. Viimase hetkeni. Lõpuvileni.

Mistõttu võib rahulikult pilku visata ka sellele, kes on nimekirjade viimased (peale Indrek Tarandi veel ka näiteks Kelam, Reinaas, Gräzin ja Pevkur). Tasub mõelda, eks ole?

Valija parema informeerimise huvides refereerin kiirelt kahte edetabelit, mis lõpetava parlamendi kohta tehtud. Need on erapooletud MEPranking.eu ja Votewatch.eu.

Indrek Tarand 114,1 punkti ja 94. koht.

Yana Toom 94,9 punkti ja 146. koht.

Urmas Paet 64,25 punkti ja 259. koht.

Tunne Kelam 14,5 punkti ja 620. koht.

Igor Gräzin 0 punkti ja 745. koht.

Hannes Hanso 0 punkti ja 746. koht.

Wotewatch tegi oma algoritmide järgi ka tabeli, millest uudiskünnise ületas esisada. Sestap jäi tähelepanuta, et Indrek Tarand on parima Eesti esindajana 129 kohal. Meiekandi esindajatest järgneb Yana Toom (440. koht) ning ülejäänud paraku lendavad radari all, ehk ei pääse esimese 500 hulka. Niipalju siis juttudest, et peab olema „suures parteis” ja muidu midagi teha ei saa. Saab, ja kuidas veel! Mina olen teinud!

Muide, 15 aasta jooksul on Eesti saatnud Europarlamenti 18 inimest koos asendusliikmetega. Need 18 on kokku andnud oma nime 38 raportile. Neist tervelt pooled – ehk 19 raportit – on minu nimel. Vaat see on just see, mida 2014. aasta valimiskampaanias lubasin – A-klassi energia! Tõhusus. Mis tuleneb oskustest, mänguvälja tajumisest, kaaslaste austamisest ning professionaalsest suhtumisest.

Nii et pangem tähele – ükskõik kui tublid ei saaks olema Marina Kaljurand ja Yana Toom ning Urmas Paet. Tähtis on, et koondisel oleks kogenud kapten, kes mängijaile eeskujuks ja innustajaks on. Selline inimene olengi mina. Ning parteilinegi palett on parem kui maailmavaadete seas on esindatud ka 21. sajandi olulisim – roheline. Seega võivad ka kõik Elurikkuse ja Roheliste pooldajad julgelt hääletada numbri 121, s.t. Indrek Tarandi poolt.

Eriti Harjumaal. Sest Korkare talu Padise Vallas Harju-Risti kihelkonnas on ainsa eesti taluna kasvatanud kaks põlvkonda eurosaadikuid. Vajadusel kasvatab kolmandagi.