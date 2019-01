Tallinna Linnatranspordi AS võtab 1. veebruarist üle MRP Linna Liinide teenindatavad 11 bussiliini, mille jaoks on vaja leida 50 bussi ja 125 bussijuhti.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul saatis liisingufirma 15. jaanuaril linnale kirja, milles informeeris, et MRP Linna Liinid OÜ ei saa edasiselt kasutada krediidiasutusele kuuluvaid busse, sest ettevõte hakkab MRP Linna Liinidelt endale kuuluvate busside valdust üle võtma.

„Saatsime seejärel MRP Linna Liinidele kirja, kus palusime selgitust olukorrale. Saime sellele vastuse, kus firma palus sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lõpetamist alates 1. veebruarist 2019,“ selgitas Klandorf, kirjutab 16. jaanuari Linnaleht Tallinnas 11 bussiliini teenindava bussifirma MRP Linna Liinid OÜ finantsprobleemidest.

Harju Elu uuris, kas Tallinnas 11 bussiliini teenindava bussifirma lepingu ülesütlemine võib kaasa tuua ka probleeme Harjumaa ühistranspordi korralduses.

Küsimustele vastab Põhja Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo.

Kas ebakindel olukord linnatranspordis ei või mõjutada olukorda Harjumaa ja teistegi teistegi maakondade avalikel liinidel?

Loomulikult võib mõjutada. Kui need bussijuhid, kes töötavad ühistranspordikeskusele avalikel liinidel veoteenust osutavates firmades, peaksid üle minema linnatranspordi teenistusse, tekitab see suure augu, sest bussijuhtide puudus pole ainult Tallinnas ja Harjumaal, vaid terves Eestis.

Kas on juba mingid märgid õhus, et mehed või naised tahaksid maakondadest Tallinnasse kõrgema palga peale lahkuda?

Mina ei näe veel selliseid märke. Või ei oska ma neid tähele panna. Pigem on see küsimus firmadele, kes täna tegutsevad Harjumaal. Aga hetkel ütlen, et niisugust massilise rände tundemärke õhus ei ole. Ilmselt tuleb arvestada ka sellise aspektiga, et bussid sõidavad vedajaga koos.

Mida tähendab „bussid sõidavad vedajaga koos“?

See tähendab, et bussid on liisitud veoteenust osutavale firmale, suure tõenäosusega pangad ei ole huvitatud busside omamisest. Ega pangad ju busse tagasi taha, nemad tahavad liisinguraha.

Aga kui lähevad juhid, lähevad ka bussid?

See on üks võimalus. Ma ei tea, kas Tallinn on teinud mõnele Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega lepingus olevale firmale pakkumist või ei.

Kas Tallinnal on võimalus saada busse ja bussijuhte mujalt kui liinidelt, mida teenindab Põhja-Eesti ühistranspordikeskus?

Teistest maakondadest ülesostmise teel. Ega kuskil pole busse ja bussijuhte ülearu.