Eesti suurim kivikatuste müüja BMI Monier laiendab selle aasta lõpus katuse metallist lisatarvikute tootmist Kiiu tehases, kasutades selleks senise katusekivitsehhi ruume. Katusekiviliinil töötavale kuuele inimesele püütakse leida uus töökoht.

BMI Monieri finantsjuhi Krista Vulpi sõnul toodetakse Kiius katuse lisatarvikuid ja turvatooteid kogu BMI grupile. “Praegu on tootmises 521 lisatoodet erinevat tüüpi katustele ning 95% meie toodangust eksporditakse teistesse Balti riikidesse, Põhjamaadesse, Saksamaale, Lõuna-Aafrikasse, Malaisiasse ja teistele välisturgudele,” rääkis Vulp. “Nõudlus lisatarvikute järele on kasvav ning seepärast kasutametootmismahu suurendamiseks senist katusekivitsehhi, mis lõpetab töö sügiseks.”

Finantsjuhi kinnitusel vajaks katusekivitsehh töö jätkamiseks väga suuremahulisi investeeringuid, kuna tootmisliin on pärit tehase algusajast 1989. aastal, mil Kiius hakati Est-Steini nime all katusekive tootma. “Mingeid suuremaid koondamisi seoses muutusega plaanis ei ole, kuna katusekiviliiniga on Kiiu tehase 32st töötajast seotud vaid 6,”selgitas ta. “Neile töötajatele püüame leida uue ameti.”

BMI Monieri katusekivide tsehh Kiius töötab suve lõpuni, et toota ette terve tänavuse aasta varu Est-Stein Elegant Plus ja Est-Stein Protector katusekive. Seejärel jätkatakse nende populaarsete kivimudelite tootmist Soomes.

Klientidele mingeid muutusi tootmise ümberkolimine kaasa ei too. Kiius jätkab tööd BMI Monieri ladu, kus on pidevalt olemas piisav varu nii Est-Steini lainelisi betoonkive kui ka teisi põhitooteid. Kuna katusematerjali turul on väga tihe konkurents, siis ei tõsta katusekivide tootmine Soomes nende müügihinda Eesti turul.

Eestis Est-Steinist välja kasvanud BMI Monier on täna osa Euroopa suurimast katuse- ja hüdroisolatsioonilahenduste pakkujast BMI Group. Üle 165 aasta tegutsenud BMI Groupil on 152 tootmisüksust Euroopas, Aasias ja Lõuna-Aafrikas. BMI Group annab tööd rohkem kui 11 000 inimesele 40 riigis.

(BNS/HE)