Keskerakonna üheks kandidaadiks Harju- ja Raplamaal on ka Kaido Höövelson, võitlejanimega Baruto. Miks tuli vägimees Toompeale pürgimiseks kandideerima raskeimasse piirkonda, Harju- ja Raplamaale, mitte ei ürita oma kodusel Virumaal?

Kaido Höövelson, kas olete ka varem poliitika ja valimistega kokku puutunud?

Osalesin Jaapanis mitmel valimisaktsioonil toetajaliikmena Näiteks olin Fukushima linnapea tagasivalimiskampaanial tema toetusmeeskonnas. Käisin koos jaapanlastega igal õhtul linna vahel, ajasime inimestega juttu, jagasime flaiereid.

Kas nüüd tuleb linnapea Eestisse ka Barutot toetama?

Seda ma lubada ei julge. Küll tuleb märtsi alguses Jaapanist valimistele kaasa elama kümneliikmeline supermarketite omanike grupp. Nendega koos saabub Jaapani riikliku telekanali NHK võttegrupp. NHK on Jaapanis ainuke telekanal, kel oli sumovõistlustelt otseülekande tegemise õigus.

Ja nüüd tullakse uurima, kuidas läheb ühel publiku lemmikutest kodumaal pärast suurt sporti?

Võib ka nii öelda. Just kirjutasid, et saadavad oma operaatori ja toimetaja siia minust klippi tegema. Et NHK-d vaatab enamus jaapanlasi, siis saavad väga paljud seal kuulda Eestist. Ehk tekib mõnelgi neist huvi Eesti vastu. Ehk suudan aidata saabuvatel Jaapani ärimeestel siin kahepoolselt kasulikke sidemeid luua.

Nüüd otsustasite ka Eesti poliitilisel tatamil jõudu katsuda?

Tegelikult juba neli aastat tagasi, kohe Eestisse naastes, võtsid erinevad erakonnad minuga ühendust, kutsusid oma ridades kandideerima. Olin alles lõpetanud sumokarjääri ja mul polnud ühtegi teist kogemust peale maadluse. Ma polnud valmis. Ütlesin kohe, et mul on plaan Jaapanisse tagasi minna, olen Eestis vaid pikemal puhkusel. Üks erakond pakkus välja – osale valimistel ära ja siis tagasi Jaapanise. Ütlesin, et see on ju valijate petmine, sedaviisi ei saa… Valijad andestavad kõik, arvati siis. Selle erakonnaga ma küll ei liitu, mõtlesin toona. Ja mõtlen praegugi…

Järelikult polnud see erakond Keskerakond…

Jälgisin erakondade tegevust mitu aastat kõrvalt. Peale seda, kui Keskerakond tegi väikese suunamuutuse – mis tegelikult polnud sugugi väike – sain aru, et see erakond on minu jaoks: neil oli kindel platvorm, kindel plaan, kuidas Eesti ettevõtteid välisturgudele aidata. Ma ei mõtle ainult Euroopa turgu, põhjatu Aasia potentsiaal on peaaegu täiesti kasutamata. Mul on hea meel, et maaeluminister Tarmo Tamm teeb sellel suunal nüüd väga tõhusat tööd – jälgin tema tegemisi kogu aeg. Mulle sümpatiseerib Jüri Ratase töökus ja oskus inimesi siduda. Öeldakse, et sünnitakse poliitikuks või sünnitakse sportlaseks. Usun aga, et suure tööga saab ka mõlemal alal midagi ära teha.

Miks valisite kandideerimiseks just Harju- ja Raplamaa?

Kõige suurem põhjus: Lääne -Virumaa on liiga väike. Kui juba haarata, siis ikka kõige suurem ja kõige töömahukam koht. Harjumaa on Eesti majanduse vedur, kogu transiit käib läbi Harjumaa. Vahet pole, kas veame kaupa rongidega Euroopasse või laevadega mujale maailma. Eksport-import, millega mina aktiivselt olen tegelenud – kalast ja juustust alustades kuni – nüüd võin selle välja öelda – kartulikrõpsudeni. Esimesed konteinerid kartulikrõpse on läinud Jaapanisse. Suur töö on jälle tehtud.

Arvan, et Harjumaale kandideerima tulles tegin õige otsuse. Mulle meeldib tööd teha, meeldib inimestega suhelda.

Kas Keskerakonna ligi 40-lehelisest platvormist mingi osa pärineb ka Teilt – on seal Teie mõtteid, ideid?

Selleks ajaks, kui mina augustis liitusin, oli platvorm juba suhteliselt valmis. Olen selle läbi lugenud. Kuna ta on nii mahukas, siis on muidugi nüansse, kus mõtlen, et võiks olla midagi teistmoodi. Kogu programmile mina alla ei kirjutaks. Näiteks ei meeldi mulle see, et kui üks erakond lubab pensione tõsta 100 eurot, siis teine virutab valijate ette 200. Või kui üks lubab aktsiisi langetada, siis teine veel rohkem. Minu puhul selline asi ei tööta, see on odav populism, rumal duubeldamine. Riigi majandamine pole kasiinos mängimine. See on järjepidev läbimõeldud ja rahvaga läbiarutatud tegevus.

Kui osutute valituks riigikokku, mida loodate riigi jaoks ära teha?

Kindlasti tahan aidata suhteid luua Aasia riikidega. Need tunduvad kauged võõrad maad – tegelikult nad ei ole nii kaugel. Ja seal on Hiina põhjatu turg, Jaapani suur turg. Aga kombed on seal tõesti teised kui meil Euroopas. Ärimehed arvavad, et täna tutvuvad kuskil messil kellegagi, homme aga allkirjastavad lepingu. Nii see ei ole – seal on see protsess väga pikaajaline. Mul läks kaks ja pool aastat, enne kui sain esimesed diilid tehtud. Olgu näiteks või seesama kartulikrõps. Eelmise aasta märtsis viisin kokku inimesed, kes tahtsid Jaapanisse kartulikrõpse müüa, sealsete importijatega. Igal nädalal suhtlesime erinevatel põhjustel vähemalt viis korda. Ja alles nüüd on esimesed konteinerid krõpse Jaapanisse teele läinud.

Millise spordialaga tegelete praegu, et end vormis hoida?

Konkreetset spordiala pole. Käin jõusaalis, üritan võimalikult palju liikvel olla. Sõnaga – üldliikumine.

Kas usute, et et teete valimistel parema tulemuse kui teine endine tippsportlane, Kristina Šmigun-Vähi, kes kandideerib samuti väga konkurentsitihedas piirkonnas, Tallinna kesklinnas?

Ma pole kunagi tundnud, et mõni naisterahvas oleks mulle rivaal Nad on ikka õrnemad. Tehku ta oma tulemus ära. Ja mina üritan oma ära teha.

Ja riigikogus kokku saades teete koostööd Eesti spordi hüvanguks?

Mulle ei meeldi trafaretne sõnakõlks: olen kõikidele pakkumistel avatud. Kes nii ütleb, see valetab. Inimene ei saa olla kõigile avatud. Aga enamikele pakkumistele olen küll avatud.