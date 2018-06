Päikselisel La Gomera saarel elav kunstnik Ave Nahkur on suveks taas Eestisse kolinud. Anija mõisas rääkis ta huvilistele oma tegemistest, raamatust ja mõistagi ei puudunud väljapanekust värsked taiesed.

Ave Nahkur, kahe aasta eest kolisid Sa Kanaari saarte hulka kuuluvale La Gomerale. Miks just La Gomera, miks mitte Malta või Küpros?

Eks ma ikka tegin eeltööd päris kõvasti. Malta ja Küpros ja Sitsiilia olid meil mingil ajal täitsa reaalsed valikud, aga me otsustasime La Gomera kasuks, sellepärast et Kanaaridel on talvel soe. Me oleme kliimapagulased, me ei ole poliitilised pagulased. Me tuleme suveks Eestisse ja nagu sa näed, tõime ka mitu aastat kadunud sooja teile tagasi.

La Gomeral on sul vana kloostri vundamendil kuue magamistoaga maja. Kas see ongi unistuste kodu?

Mul ei olegi unistuste kodu. Ma ei ole sihuke unistuste kodu ehitaja. Ma olen selline inimene, kes käib mööda maakera ringi ja teeb ägedaid kohti, tuunib üles. Ma ei ole unistuste kodu kunagi tahtnudki teha. Ma teen selliseid kohti, mis mind inspireerivad. Mu kodud on nagu mu maalid.

Aga räägi natuke, millised viljad sinu aias kasvavad?

Mul on kaks hästi vana viigipuud, mis suvi läbi vilju kannavad, aga need õiged viigimarjad, mis on magusad ja söödavad, tulevad alles septembris ja oktoobris. Siis on mul üle viiekümne viinamarjapõõsa, mis kasvatavad väikseid valgeid viinamarju. Siis on mul üks nispero, üks ploomi moodi puu ja üks aprikoos. Ja kaktuseid, kaktuseid, kaktuseid – neid on metsikult.

Sinu elukaaslane Imre Toltsberg ehk Imps on kuldsete kätega mees. Mis tööd ta La Gomeral teeb?

Ta ehitab praegu meile sauna. Me teeme saunamaja vanasse osasse, kus oli ilma akendeta köök. See köök kolis rõdu peale. Nüüd on köök hästi valge ja saun on akendeta toas. Selline töö on meil parajasti pooleli.

Poeg Rudolf ehk Nahk läks kohalikku hispaaniakeelsesse kooli. Esialgu ta ei saanud isegi aru, mis tunnis ta parasjagu viibib. Kas ta on praeguseks keele suhu ja põhikooli lõputunnistuse pihku saanud?

Ei, ta veel käib seal koolis. Imps ja Nahk on praegu La Gomeral. Kaks nädalat läheb veel aega ja ega ta 9. klassi seal päris ei lõpeta. Hispaanias on selline asi lubatud, et ilma 9. klassi lõpetamata saab sügisel edasi minna ametikooli. Nüüd on tal kaks varianti – kas temast saab kokk või juuksur.

Kas ta on juuksurina juba sinu või Impsi peal kätt proovinud?

No Impsi peal on natukene, minu peal mitte. Ma proovin enda peal ikka ise rohkem.

Aga mis on see põhjus, et ülejäänud kaks last otsustasid Eestisse jääda?

Mu vanemal lapsel on oma pere ja oma elu. Keskmine poiss oli sõjaväes, tuli just eelmisel reedel välja (intervjuu on tehtud 2. juunil – AT).

Eelmise suve veetsid Sa Eestis. Kui kaua sellel suvel Eestis viibid?

Ma ei teagi veel. Mul tagasipiletit ei ole. Kui kõik läheb nii, nagu läheb, siis võib-olla olen isegi septembri veel siin, sest et septembris on Gomeral jube palav, ega ma väga ei kipu sinna tagasi. Kui poiss läheb ametikooli, siis poiss läheb varem. Oleneb asjaoludest.

La Gomeral tegutsed sa turismimiettevõtjana. Oled isegi kokku pannud seitsmepäevase programmi.

Põhimõtteliselt jah. See on selline näidisprogramm.

Mis ikkagi saab kuulsast Raudoja kõrtsist? Seal askeldasid vahepeal Ain Kooskora ja Kaija-Ly Nuudi. Tundus juba, et kõrts on müüdud, aga…

Inimesed räägivad selliseid asju, mida nad mõtlevad välja oma peas. Ain tahab jätta muljet, nagu tema tegutseks seal edasi. Tal on veebis kõik Raudoja kõrtsi pildid üleval. Ta külvab praegu segadust.

Tegelikult ta oli ikkagi rentnik ja tegelikult ikkagi on olukord nüüd selline, et seal meie kõrtsis tegutseb osaühing Meie Küla Eided. Kui keegi tahab Raudoja kõrtsi poole pöörduda, siis peab ta helistama mulle ehk Ave Nahkurile.

Nii et plaan on Raudoja kõrtsi edasi pidada?

Kõrts on praegu lahti laupäeviti ja pühapäeviti. Meil on plaan seda nii kaua pidada, kuni ära müüme. Kõrts on jälle ametlikult müügis. Nii kaua, kuni meil oli rentnik sees, me ei saanud seda müüa.

Selline küsimus veel – kus on süda rohkem, kas La Gomeral või koduses Eestis?

Mul on pool siin ja pool seal, selline fifty-fifty.