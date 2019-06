Laulasmaal asuv Arvo Pärdi keskus valmis mullu oktoobris. Kolmveerand aastaga on sellest saanud armastatud kultuuri-, kontserdi- ja külastuskeskus. Tänaseks on keskuses külas käinud peaaegu 20 000 huvilist.

Kaua plaanitud keskus Laulasmaa mändide all avas rahvale uksed mullu 17. oktoobril. Keskuse kommunikatsioonijuht Nele Meikar ütles, et esimesed kuud pärast avamist on toonud üle ootuste palju huvilisi. “Alates avamisest on Arvo Pärdi keskust külastanud ligi 20 000 inimest. See number sisaldab nii piletiga üksikkülastajaid, ekskursioonigruppe kui ka õpilasi, kes on osalenud haridusprogrammis. Samuti on selle arvu sees meie kontsertide ning teiste sündmuste külastajad,” selgitas Meikar.

Kolmveerand aastaga on keskuses toimunud 48 erinevat muusikalist sündmust. “Keskuse avahooaja keskmes olid interpreedid ja heliloojad, kes on Arvo Pärdile tema loometeel erilise tähendusega. Kuna aga huvi muusika elava esituse vastu meie saalis oli sedavõrd suur, saime lisaks avalikele kontsertidele pakkuda esinemisvõimalust veel mitmetele interpreetidele,” rääkis Nele Meikar. Lisaks korraldati koostöös muusikakoolidega üheksa kontserti. Keskuse rahval on hea meel selle üle, et sinna on jõudnud ka kümmekond muusikateadlast ja üliõpilast, kes tunnevad huvi Arvo Pärdi arhiivis leiduvate materjalide vastu.

Suvel palju kontserte

Lisaks kontserdikülastusele saab keskuse hoones teha giidiga ringkäike. Neid on korraldatud ligi 330 ehk keskmiselt on toimunud 40 ekskursiooni kuus. “Haridusprogramme oleme teinud igale kooliastmele ning ka lasteaia vanematele rühmadele, haridusprogrammidest on osa saanud üle 600 lapse, kõige nooremad neist 5-aastased,” rääkis Meikar.

Niisama edule keskuse rahvas puhkama ei jää, sest suvehooaeg tuleb Laulasmaal väga tihe.

Homme ehk 15. juunil annab soolokontserdi Arvo Pärdi põlvkonnakaaslane ja sõber, hinnatud vene pianist Aleksei Ljubimov, keda tuntakse nii vanamuusika kui ka 20. ja 21. sajandi klaveriteoste suurepärase tõlgendajana.

“Südasuvised kammerkontserdid on pühendatud Eesti heliloojate loomingule. Teiste hulgas ka Laulasmaaga seotud heliloojatele ja interpreetidele. 13. juuli kontserdil “Kuuvalgel” astuvad üles hinnatud kammermuusikud, viiuli- ja vioolamängija Andres Kaljuste ning briti pianist Sophia Rahman kavaga Arvo Pärdi ja tema õpetaja Heino Elleri loomingust,” ütles Meikar.

Augustis filmiõhtud

20. juuli kontserdi jaoks on pühendunud eesti muusika esitaja ja salvestaja, pianist Kadri-Ann Sumera pannud kokku kava pealkirjaga “Unedemurdja”. 10. augustil tähistab keskus Arvo Pärdi õpetaja ja hea kolleegi, helilooja Veljo Tormise sünniaastapäeva. Kava tutvustab üht huvitavat, kuid kindlasti vähem tuntud tahku Tormise kui armastatud koorihelilooja loomingus, nimelt tema soololaule.

“Augustis toimuvad ka juba traditsiooniks saanud Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtud, kus linastuvad dokumentaal- ja mängufilmid, milles on kasutatud Arvo Pärdi muusikat. Filme saab näha 22.–24. augustini Tallinnas kinos Sõprus ning sel aastal esimest korda ka keskuse uues hoones Laulasmaal,” rääkis Nele Meikar. Suvehooaja lõpetab otseülekanne Läänemere festivali (Baltic Sea Festival) kontserdilt “MS Estonia in memoriam”, mis on pühendatud parvlaeva Estonia hukkunute mälestusele. 28. augustil Stockholmis Berwaldhallenis toimuvast kontserdist saab video vahendusel osa ka Arvo Pärdi keskuse saali kogunev publik:. Rootsi Raadio koori juhatab Tõnu Kaljuste.

Kontserdile eelneb Joonas Hellerma vestlus akadeemiku ja mereteadlase Tarmo Soomerega (inglise keeles), mis peetakse keskuse saalis ning jõuab video vahendusel omakorda Laulasmaalt Stockholmi ja teistesse festivali osalejariikidesse.

Vaata lisa: www.arvopart.ee