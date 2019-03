28. märtsil Kumus toimunud üldkogul tunnustas Eesti arhitektide liit arhitektuuri- ja ruumiloome valdkonna aasta väljapaistvamaid panustajaid ning jagas kuus teenetemedalit. Erilist tunnustust pälvisid Laulasmaal asuva Arvo Pärdi keskuse rajajad. Neile omistati nii “Ehitaja 2018” kui ka “Tellija 2018” tiitlid.

Teenetemedali “Ehitaja 2018” pälvis Jaano Toots (Ehitustrust OÜ) Arvo Pärdi keskuse uue hoone ehituse juhtimise eest. “Ehituse projektijuht Jaano Tootsi ja kogu Ehitustrusti meeskond on tõestanud, et nende jaoks on kvaliteet auasi – see paistab välja Arvo Pärdi keskuse igast detailist. Keskuse arhitektid tõstsid esile, et ehitajad võtsid oma tööd väga tõsiselt, tulid arhitekti mõttega kaasa ja aitasid ideed ellu viia.

Samuti seda, et Jaano lõi ehitusel usaldusliku õhkkonna tellija, ehitusjärelevalve, arhitekti, projekteerijate meeskonna ja ehitajate vahel. Tunnustame Jaano Tootsi ehituskultuuri arendamise eest,” kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov.

“Tellija 2018” tiitel läks Anu Kivilole Arvo Pärdi keskuse uue hoone tellimise eest. “Anu on Pärdi keskuse perenaine, kes on pühendunult ja südamega täitnud uue hoone tellija ülesannet, usaldades arhitekte ja olles vahendajaks Arvo Pärdi pere ning kõigi teiste osapoolte vahel. Olemata ise ehitusala inimene, on ta hoolikalt kogu protsessi ette valmistanud ja koos hoidnud, alates võistluse korraldamisest koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuni ehituse valmimiseni ja nüüd selle käigushoidmiseni,” selgitas Katrin Koov.