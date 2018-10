Laulasmaale Kellasallu rajatud helilooja Arvo Pärdi keskus on valmis ning kogu arhiiv uutesse ruumidesse kolitud. Suursugust hoonet avatakse mitme üritusega mitmel päeval ehk uue nädala reedest pühapäevani.

Arvo Pärdi keskuse avamine on järk-järguline üritusterida . Ühte ja suurt avamisüritust ei ole, vaid on terve rida väiksemaid sündmusi.

“Eeltakt on reedel, 12. oktoobril kell 19 toimuv kontsert Niguliste kirikus Tallinnas. 13. oktoobril toimub aga Laulasmaal kolm järjestikust avamiskontserti,” ütleb keskuse kommunikatsoonijuht Nele Meikar.

Kontsertidele on kutsutud heliloojaga lähedalt koostööd teinud muusikainimesi. Samuti need, keda tänatakse panuse eest keskuse valmimisse ehk alates arhitektidest ja ehitajatest kuni paljude teisteni, kes on nõu ja jõuga abiks olnud.

“Arvo Pärdi keskuse valmimine ja avamine selles ainulaadses hoones on olnud võimalik tänu Eesti riigi toele ja maja avamisega tähitame ühtlasi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Meil on hea meel, et avamiskontsertidel saavad osaleda ka Eesti riigi kõrged esindajad. Nende seas on vabariigi president Kersti Kaljulaid ning kultuuriminister Indrek Saar, samuti on tulekust teatanud Läti ja Leedu kultuuriminister,” räägib Meikar. Laupäeval, 13.oktoobril kell 19.30 teeb ETV avamiskontserdist ka ülekande.

Advokaadid aitasid kolida

Esimene avalik kontsert uues keskuses toimub juba 14. oktoobril, üles astub maailma tunnustatumaid kaasaegseid viiulikunstnikke Anne Akiko Meyers.

“17. oktoobril kutsume kõiki huvilisi keskuse avapäevale, mille jooksul tutvustame keskust, kuulame muusikat, näitame lühifilmi Arvo Pärdist ning esitleme värsket raamatut,” ütleb Meikar.

Keskuse ehitus algas mullu hilistalvel. Nurgakivi pandi paika mullu juunis ning hoone valmis tänavu kevadel. “Arhiivi ja keskuse kolimine ja sisseseadmine vältas augustist septembrini ning peamiselt saadi hakkama enda jõududega.

FOTOD õnu Tunnel.

“Keskuse raamatukogu kolimisel oli meile abiks hea partner, advokaadibüroo Cobalt. Koos nende vabatahtlikega jõudis rohkem kui 2000 raamatut oma uude koju,” kirjeldab Meikar.

Kogu Arvo Pärdi arhiivivara (käsikirjalised noodid ja visandid, kavalehed, kirjavahetus, plaadid jmt) asub nüüd uutes arhiivihoidlates. “Kolimine möödus viperusteta. Arvo Pärdi perekond tõi Eestisse tagasi tulles kaasa arhiivi, mis kaalus üle nelja tonni ja arhiiv on jätkuvalt kasvanud,” lisab Meikar.

Septembris 83-aastaseks saanud Arvo Pärt on endiselt loominguliselt aktiivne. Ta on maailmas enim mängitud kaasaegne helilooja. “Ei ole võimalik ennustada, palju on veel materjale lisandumas. Keskuses on kaks hoidlat, mille riiulid on varuga arvestatud mahutama keskusesse jõudnud ja jõudvaid dokumente,” ütleb Meikar.

Palju muusikat

Kuidas on Laulasmaal asuv kultuuriasutus edaspidi huvilistele avatud? “Arvo Pärdi keskus on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12-18. Siia on oodatud kõik, kes soovivad tutvuda helilooja muusikaga ja selle loomiskontekstiga. Selleks on võimalik infolauast kaasa võtta spetsiaalselt keskuse jaoks loodud “Arvo Pärdi muusika teejuht” ehk muusika kuulamise rakendus. See sisaldab esinduslikku valikut Pärdi teoste helisalvestusi koos taustainfo ja helilooja biograafiliste andmetega. Saab vaadata ka keskuse tellimusel valminud lühifilmi heliloojast,” seletab Meikar.

Külastada saab raamatukogu, kust leiab kõigi Arvo Pärdi heliteoste kehtivad trükipartituurid ehk teoste viimased, parandatud noodiväljaanded. Need on aluseks järgmistele esitustele.

Käsikirjalised visandid ja noodid asuvad mõistagi arhiivihoidlas ning neile on ligipääs piiratud. “Teadlased ja uurijad, kes tulevad oma teadustöö jaoks spetsiifiliste küsimustega, annavad oma tulekust ette teada ning aitame neid vajaoleva materjali leidmisel. Arhiivis leiduvate dokumentidega, mis on arvele võetud, saab aga tutvuda ka elektroonilise andmebaasi APIS vahendusel raamatukogus,” seletab Meikar.

Kontserte tuleb igas kuus

• Keskuse põhitegevus on seotud arhiiviga, kontserte plaanitakse korraldada kord kuus. Keskuse esimese hooaja avab 14. oktoobril viiulikunstnik Anne Akiko Meyers.

• 17. novembril toimub kontsert, kus astuvad üles Eesti muusikud Jaan-Eik Tulve, Vambola Krigul ja kammerkoor Kolm Lindu. 1. detsembril on tulekul Eesti interpreetide, ansambli Yxus kontsert.

• Uuel aastal ehk 19. jaanuaril esineb Eesti Filharmoonia kammerkoor dirigent Kaspars Putninsi juhatamisel.

• Renditakse ka ruume üritusteks, mis sobituvad sealse tegevusega. “Huvi keskuse vastu on suur ja registreerunud on mitmed ekskursioonigrupid. Samuti tuntakse huvi ürituste korraldamiseks,” ütleb Meikar.

• Vaata lisa: www.arvopart.ee