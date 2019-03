Karotam sai Anija vallavanemaks 19. detsembril 2013. Mees on otsustanud ameti maha panna, tema viimaseks tööpäevaks Anija vallavanemana jääb 15. märts. Harju Elu uuris, mida Karotam edasi teha plaanib ning kes Anija valla juhtimist jätkavad.

Pooleteise aasta eest kohalikel valimistel saite 402 häält, nüüd riigikogu valimistel 407 häält. Kuidas ise seda kommenteeriksite?

Arvi Karotam: Olen tänulik kõigile neile Harjumaa elanikele, kes minule riigikogu valimistel oma hääle andsid. Austan valijate otsust nende eelistuse osas. Jaanuaris andsin ma volikogule sõnumi, et olenemata valimiste tulemustest ma lahkun pärast valimisi vallavanema ametist. See otsus tuli paljudele volikogu liikmetele ja vallakodanikele üllatusena ning ma arvan, et suur osa minu valijaist andis oma hääle teistele erakondadele lootuses, et ma siiski jätkan vallavanemana.

Olen võtnud oma otsuse tegemisel eeskuju tippsportlastelt, kes lahkuvad pärast tipptulemuse või rekordkõrguse saavutamist, sest uued kõrgused võivad jääda kättesaamatuks. Minu suured eesmärgid Anija vallas on saavutatud ja annan nüüd võimaluse uutele juhtidele oma võimeid näidata.

Kahtlemata on mul kahju, et ma ei saa riigikogu liikmena oma pikaajalist kogemust ja juhtimisoskust erinevates ametites Eesti riigi jaoks rakendada. Samas loodan, et mind ootavad ees uued huvitavad väljakutsed.

Anija vallavanemana töötate te 15. märtsini. Miks valisite lahkumiseks just selle kuupäeva?

Oma avalduses märkisin lahkumiskuupäevaks 15. märtsi, kuna soovin, et valla juhtimine oleks järjepidev ning et volikogu saaks 21. märtsil valida uue vallavanema.

15. märtsil saab Anija vallavanema kohusetäitjaks Riivo Noor. Miks just tema?

Riivo Noore kutsusin ma abivallavanemaks pärast Aegviidu valla ühinemist Anija vallaga. Riivo on olnud enne Anija vallavalitsusse ametisse asumist mitu aastat edukas Aegviidu vallavanem ja on end ühinenud valdade meeskonnas näidanud võimeka juhi ja hea kolleegina.

21. märtsil valib Anija vallavolikogu uue vallavanema. Keda te näeksite kõige meelsamini oma mantlipärijana?

Anija-Aegviidu ühenduse, kes sai viimastel kohalikel valimistele 19-liikmelises volikogus 11 kohta, ühine seisukoht on valida uueks vallavanemaks Riivo Noor. Loodan, et ka ülejäänud volikogu liikmed tema ametisse valimist toetavad.

21. märtsil tuleb valida ka uus vallavolikogu esimees, sest Jaan Oruaas loobus nii vallavolikogu esimehe kui vallavolikogu liikme kohast juba veebruari keskel. Kas oleks teie esimene eelistus vallavolikogu esimehe kohale?

Anija valla stabiilse ja üksmeelse juhtimise huvides toetan uue vallavolikogu esimehena kauaaegset kogemustega spordijuhti ja endist Aegviidu vallavolikogu esimeest Toomas Tõniset. See on ka Anija-Aegviidu ühenduse liikmete seisukoht ning loodan, et ka volikogu Keskerakonna ja Reformierakonna liikmed toetavad tema kandidatuuri.

Te olete SA Anija Mõisa Haldus nõukogu esimees. Millised on teie edasised plaanid seoses Anija mõisaga?

Vaatamata vallavanema ametist lahkumisega, soovin jätkata Sa Anija Mõisa Haldus nõukogu juhtimist. Olen neli aastat mõisa taastamise protsessi juhtinud ja eest vedanud ning soovin mõisakompleksi restaureerimise 2020.aasta augustiks lõpule viia.

Te olete ka Hermann Travel OÜ juhatuse liige. Kas on kavatsus tagasi aktiivse turisminduse juurde pöörduda?

Olen 1991. aastal minu poolt loodud firma Hermann Reisid kaubamärki kasutades loonud osaühingu, mis tänaseks majandustegevust ei ole alustanud. Hetkel ma oma turismifirma tegevust ei alusta. Samas tunnen rõõmu, et minu asutatud turismifirma tänaseni Eesti turismiturul edukalt tegutseb, kandes pärast omanikuvahetust CWT Kaleva Traveli nime. Sean ennast pärast Anijalt lahkumist sisse oma Pärnu kodus ning loodan, et uued väljakutsed ei lase ennast kaua oodata.