Võtmeid on vastu võtmas pereema Annika Aro. Teda aitavad kaheaastane Emma, viienda klassi poiss Mihkel ja üheksandasse klassi minev Elana. Autos on juba koha sisse võtnud Kaur Sander.

Võtmeid on vastu võtmas pereema Annika Aro. Teda aitavad kaheaastane Emma, viienda klassi poiss Mihkel ja üheksandasse klassi minev Elana. Autos on juba koha sisse võtnud Kaur Sander.

“Läinud nädala neljapäeval helistati mulle Coopist, anti teada, et meie perre on tulnud suur võit, et just mina olen Coopi ostjaloteriil võitnud Volkswagen Passati,” ei varja uue auto vastne omanik Annika Arro oma rõõmu.

“Mingil hetkel tundus, et see kõik on nagu unenägu. Väga lahe unenägu. Pealegi – õues ei olnud ju midagi. Ehk oligi unenägu?“ kõneleb Annika Arro esimestest kahetistest tunnetest peale loteriivõitu. “Siis jõudsin mõned päevad argitoimetusi toimetades rahuneda, harjuda mõttega võidust kuni siis tänase (kolmapäevase – toim) keskpäevani meie kodukaupluse parkimisplatsil, mil reaalselt autot poe ees seismas nägin…”.

Uue auto võtmed ulatas kohaliku waldorfkooli loodusainete õpetajale Harju Tarbijate Ühistu esimees Jaan Marjundi. “Täielik business-klassi auto,” kinnitab autoomanik, “vilesid ja vidinaid täis.”

Arrode perele on “viledest ja vidinatest” aga tähtsam auto suurus – kas kogu suur pere mahub autosse ära.

Volkswageni inimesed

“Ega sellesse aotosse ikka kõik ära mahu,” mõtiskleb Annika Arro, kelle neljast lapsest noorim alles läheb sügisel lasteaeda, vanuselt teine käib lasteaias, kolmas lõpetas neljanda ja vanim kaheksanda klassi. Kaks vanemat on samas koolis õppuriteks, kus ema õpetajaks ehk siis on Aruküla Vaba Waldorfkool Arrode pere südame võitnud. “Väiksemad klassid, rahulikum miljöö,” kiidab õpetajast pereema valikut.

Selle üle aga, et kõik korraga uude autosse ei mahu, ta väga ei kurvastagi. Peres on veel teinegi Volkswagen, suurem.

“Oleme üldse Volkswageni-inimesed, üks on parasjagu müügis,” ütleb pereema. Küllap Arrod teavad, mis autot valida – pereisa töötab autoteeninduses. Pereema Annika aga kinnitab, et kuigi nüüd mitu autot majas, tema eriti sõitmisest ei hooligi – nii töökoht kui pood on käe-jala juures.

Varem polnud õnne

Auto pidulikul üleandmisel olid kohal kõik Annika kolleegid ja ka Raasiku vallavanem Andre Sepp. Kõik avaldasid arvamust, et seekord läks loosivõit just õigesse perre.

“Ega ma öelda saa, et loosimiste või loteriidega elus vedanud oleks. Varasema kõige suurema võidu eest olen saanud vaid uue loteriipileti osta,” kinnitas Annika Arro kõiki tänades, kes talle sel rõõmuhetkel kaasa tulid elama. Ja neid polnud sugugi vähe.

Uus auto ootas juba kojusõitmist.

Kommentaar

Vastab Coopi avalike suhete juht Martin Miido

Kui mitu aastat Coop juba autot loosib?

Ajavahemikus juuni 2016 kuni juuli 2017 loosisime välja 14 Volkswagen Golfi. 2018. aasta sügisel jätkasime autoloosiga, kuid Golfide asemel loosime nüüd iga kuu välja ühe Volkswagen Passati. Iga kuu läheb loosirattasse üks sõiduauto ja see on võitjale päriseks. Kokku oleme alates 2016. aastast välja loosinud juba 23 sõiduautot. Annika Arro võitis 9. Passati.

Kui palju on tulnud võite Harjumaale?

Koos Tallinna võiduga on Harjumaale tulnud koguni seitse võiduautot, neist 4 Golfi ja 3 Passatit.

Mis on võiduauto maksumus?

Vokswagen Golfide hind oli 17 500 eurot ja Volkswagen Passatite hind on ca 26 000 eurot. Kõik maksud on võitja eest tasutud ning auto võitjal ei ole vaja ühegi asja pärast rohkem muretseda. Passatitel on lisaks standardvarustusele ka talvepakett ja business-pakett, tänu millele on auto väga hea varustusega. Samuti on uue autoga kaasas talverehvid.

Kes rohkem võitnud on, mehed või naised, noored või vanad?

Võitjad on läbilõige meie keskmisest ostjast: on nii naisi kui mehi, nii noori kui vanemaid, sh õpetajaid, ämmaemandaid, talunikke, pensionäre, ettevõtjaid, päästeametnikke.

Mille poolest tänane võitja erineb eelmistest?

Meil on siiralt hea meel, et võit läks sel korral Annikale, kes on ametilt õpetaja ning lisaks on ema neljale imetoredale lapsele, kes tänasel auto üleandmisel koos emaga rõõmustasid.