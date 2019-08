“Tegu on tõepoolest esimese sellise energiakaubamajaga maailmas, kus on lisaks bensiinile, diislile ja elektrile saadaval nii LPG, CNG kui LNG gaasikütus. Viimased on oluliselt soodsamad ning keskkonnasõbralikumad,” ütles Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl, kelle kinnitusel on jaetarbijate seas üha suurema nõudlusega CNG surugaasist rääkides Alexela eesmärk, et kogu müüdav maht on toodetud taastuvatest allikatest Eestis kohapeal.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ütles mitmekülgse valikuga Jüri tankla avamisel, et ei ole ühte ühist tulevikulahendust kõigile sektoritele ning selleks, et liikuda edasi, ongi vaja erinevaid kütuseid ja sektoripõhiseid lahendusi. “LNG-le ei ole näiteks lähitulevikus raskeveokitele ja merenduses ühtegi reaalset alternatiivi,” märkis Hololei ja rõõmustas, et Eesti ettevõtted on selles osas trendist ees mitte sabassörkijad.

“Erasektor on võtnud siin väga selgelt juhirolli, sest selleks, et tekiks reaalne muutus, on vaja ka infrastruktuuri. Samahästi on aga vajalik soodne regulatiivne keskkond, mis loob pinnast tulevikulahendustele,” lisas Hololei.

AS Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energia valdkonnas. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad ettevõtte tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 105 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Lisaks on Alexelal 36 mugavuspoodi.

