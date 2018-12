Rannamõisa surnuaias kiriku kõrval asuvat tavandimaja hakati Harku valda ehitama leinamajana – nii kinnitas isegi ehitajate silt hoone fassaadil. 12. juunil valminud maja sai aga helguse ja valguse sünonüümina tavandimaja nime. Läinud pühapäeval, esimesel advendil, sai maja ka pärisnime –Helin.

„Eks siin on korraldatud ja korraldatakse edaspidigi peale matusetalituse ja peiede veel tõsise muusika kontserte ja muidki üritusi. Selle pärast hakkasimegi majale nime otsima, korraldasime konkursi,“ kõneles kokkutulnuile maja haldava valla ettevõtte Strantum juhataja Meelis Härms.

„Tuli üks vanem proua siia majja, vaatas ringi ja hakkas järsku nutma. Uurisin siis, mis viga, kas juhtus mingi õnnetus. Külaline vastas ootamatult – ei, siin on lihtsalt nii ilus, nii helge, nii rahulik,“ meenutas maja peremees, Harku valla kalmistute juhataja Tarmo Vaino üht seika maja „eluloost“.

Siis tehti teatavaks avalikuks nimekonkursi võitja, kelleks osutus Maie Varter Muraste külast. „Sõidan sellest majast vähemalt kaks korda päevas mööda. Kui ehitus alles pooleli oli, hakkasin juba mõtlema, mis ilus ja huvitav hoone siia küll tulemas on. Kui nimekonkurss välja kuulutati, hakkasin kohe mõtlema, et mis nime võiks see tavandimaja kanda. Tavandeid on igasuguseid, aga neid ühendab muusika – pea iga tavandi juure kõlab oma muusika. Siis ma mõtlesingi – Helin peab see nimi olema,“ rääkis autor nime saamisloost.

„On häid helisid, on halbu helisid, on helisid, millest inimesed tõukuvad, on helisid, mis inimesi koondavad. See maja – tavavandimaja Heli – kindlasti koondab ja liidab inimesi,“ arvas kirikuõpetaja Aare Kimmel.

„Helin – see meenutab mulle ennekõike Juhan Liivi “Helinat“ – “üks helin mul helises rinna sees“ –, mis tõenäoliselt paljudel juba lapsepõlvest rinnus heliseb,“ arutles vallavanem Erik Sandla. Nimekonkursi liikmena lisas ta: „Oli kaks nime, Helin ja Maria. Rohkem hääli sai Helin.“

Strantumi juht Meelis Härms tänas nime autorit maaliga “Tamm”, millel kohalik kunstnik Rene Jakobson Vääna võimast tamme kujutanud.

Laulis Tabasalu Kammerkoor Mai Ainsalu juhendamisel. Advendiküünla süütasid vallavanem Erik Sandla ja kirikuõpetaja Aare Kimmel.

