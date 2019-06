Perenaine Elionor Kimmel raamatukapi juures, kus on mitmed sarjad ja kogumikud. “Varem on siin majas olnud raamatukogu,” ütleb Kimmel. FOTO: Allar Viivik

Perenaine Elionor Kimmel raamatukapi juures, kus on mitmed sarjad ja kogumikud. “Varem on siin majas olnud raamatukogu,” ütleb Kimmel. FOTO: Allar Viivik

Aegna on 3,01 ruutkilomeetrine väikesaar Viimsi poolsaarest põhjas. Kuigi Rohuneeme sadamast on saarele Watersport kiirkaatriga vaid viie minuti meretee, kuulub Aegna ometi Tallinna kesklinna koosseisu. Saare mitmekesine ning ka militaarne ajalugu on tänaseks asendunud rahuliku ja loodust austava eluga.

Esikohal on saarel kaunis ja puutumatu loodus. Turistidele on saar juba aastakümneid avatud, sest nõukogude ajal oli saarele võimalik saada vaid eriloaga.

Kaunid liivased mererannad koos RMK lõkkeplatsidega pakuvad privaatsust eelistavale seltskonnale kõiki võimalusi puhkamiseks. Admiralimaja, mis asub sadamast vaid 150 meetri kaugusel, uksed on eelmisest aastast avatud ettebroneerimisel. Tellida saab toitlustust, majutust ja aktiivset tegevust gruppidele. Samuti seminare, koolitusi, suvepäevi ning sünnipäevi. Alumisel korrusel asub suur kaminaga seminari- ja peoruum, kus seintel ripuvad kuldsetes antiiksetes raamides admiralide fotod, kes on Aegna saare ja Tallinna lahega seotud. Kuigi olemas on admiral Krusensterni, keiser Napoleoni ning Sören Norby portreed, siis puudu on Eesti kõige tähtsama admirali pilt – Johann Pitka oma. “Temast on pildi maalinud Naissaare kunstnik Erik Schmidt, kuid hetkel pole sellest fotot veel saanud. Samuti on plaan panna üles admiral Bellingshauseni portree. Kuid Pitka pilt võiks olla majas aukohal.” lisas perenaine Elinor Kimmel.

Esimene majutuskoht üle pika aja

Elinor Kimmel ütleb, et majal on sarnaselt saarele pikk ja kirju ajalugu. “Selles on toimetanud muuhulgas saare algkool, ambulants ning olnud tubakatoodete vabriku Leek puhkemaja. Veel aastal 2010 toimetas maja alumisel korrusel kõrts, mis läks aga peatselt hingusele,” ütleb Kimmel.

Eelmisel aastal omandas Watersport.ee kauni hoone. “See on samm edasi meie turismiteenuse arendamisele. Oleme kaatritega transporti pakkunud juba 15 aastat kõikidele Tallinna ja Muuga lahe väikesaartele, aga Aegna saarel polnud siiani korralikku majutus- ja söögikohta, kuhu inimesi saata,” põhjendab Kimmel. Paljudele inimestele on mugavus ja pakutavad teenused saarele minekuks tähtsad. Kuigi minnakse metsikusse loodusesse, siis toitlustus ja kena majutuskoht on nii mõnelegi määrav.

Ta räägib Aegna eelistest: saar on linnale siiski väga lähedal, ei peagi sõitma sadu kilomeetreid linnast välja näiteks suvepäevi pidama. Viimsist, Rohuneeme sadamast sõidab vaid viis minutit ja mereliiklus katkeb harva. Vaid sadama kinnikülmumine või tugev idatuul ei lase saarele maabuda. “Vaid tugev idatuul teeb Aegna sadamas sildumise ohtlikuks, aga õnneks on sellist tuult harva,” lisab naine.

Mullu oktoobris alustati hoone teise korruse väljaehitamist majutuse pakkumisesks. Senine teine korrus ehitati ümber kahekorruseliseks ja seega on hoonel nüüdsest kolm tasandit.

Tube on Admiralimajas mitmesuguseid. “Väiksemad on kahele kuni neljale inimesele, suuremad mahutavad ka kuus inimest. Lisaks on majutuse all veel kolmas korrus, kus saab ööbida kümme inimest. Kokku mahub ööbima 30 soovijat,” räägib Elinor Kimmel maja tutvustades.

Ta lisab, et majas on ka vannituba ja tualetid veega. See on ka saare ainuke hoone, kus on veega tualetid, sest teistel majapidamistel on kuivkäimlad.

Majas on kaks raamatukogu. “See on kummardus asjaolule, et siinsamas majas asus kunagi saare raamatukogu. Alumisel korrusel on väga mitmesugust kirjandust endisest raamatukogust, ülemisel korrusel on kogutud sarjad, muuhulgas ka “Seiklusjutte maalt ja merelt”. Teise korruse antiikmööbliga sisustatud fuajees ripuvad seintel ajaloolised fotod president Pätsi ja kindral Laidoneri visiidist Aegna saarele,” räägib Kimmel.

Seminarid, koolitused, suvepäevad ja ööbimine

Millised on majutuskoha hinnad? “Hind sõltub ka grupi suurusest ja soovitud menüüst, samuti kas tegemist kiire toitlustusega või päevase üritusega. Hinnad võivad alata 15 eurost inimese kohta. Transpordi hind on ühel päeval edasi-tagasi 10 ja kahel eraldi päeval kuni 15 eurot,” selgitab Kimmel.

Tema sõnul saab praegu Aegna Admiralimajja tulla gruppidega. Ehk siis ühe ja kahekaupa ei saa praegu kahjuks majutust pakkuda. “Miinimum on kümme inimest. Saab tellida grupimenüüd. Majas on võimalik korraldada seminare, nõupidamisi ja koolitusi. Selleks on ka vastavad netiühendused, esitlustehnika, ekraanid jne,” seletab Kimmel. Tema sõnul võib tulla saarele piltlikult kaks kätt taskus ning sülearvuti kotis. Kõik ülejäänud teenused saab Admiralimajast ja kui vaja, siis saame ka sülearvutid organiseerida. Kaasa arvatud ka ekskursioonid giidiga ja seiklusmängud mööda saart. Klient on meie jaoks ikkagi kuningas!

Kuidas on uus majutuskoht vastu võetud? Kimmeli sõnul on üks grupp värskelt majas ööbinud ja saime vaid head tagasisidet. Oleme teinud maja tutvustust nii partneritele, edasimüüjatele ja püsiklientidele, ning oleme saanud vaid kiidusõnu maja disaini ja saavutatud õhkkonna eest. Paljud on öeldnud, et näeb parem välja kui piltidel ning ootused igati ületatud. “Ka sügisel ja talvel plaanime teenust pakkuda. Aga see seisab hetkel transpordi taga, sest eesmärk on ikkagi kuivalt, soojalt ja mugavalt talvel inimesed saarele saada” seletab Kimmel. “Ma ei kujuta ette ideaalsemat kohta jõuluürituste pidamiseks – üksikul saarel ja kaunis kohas.”

Vihma on vähe

Saarel elab praegu aastaringselt kaks inimest, kuid suviti toimetab ilmselt paarkümmend inimest. Saarel asub samuti Tallinna Keskkonnaameti loodusmaja, mis pakub lastegruppidele õpiprojekte ja giidiga loodustuure. See paneb saare kevadeti ja sügiseti justkui elama.

“Saare eelis siinkohal on, et vihma sajab kaunis harva. Ikka vaatad, kuidas Tallinnas mustad pilved ja äike, kuid siin paistab päike ja ei tule tilkagi,” ütleb Kimmel. On täitsa tihti olnud olukordi, kus grupp helistab ja küsib, et kas sõit saarele jääb ära? Aegna saarel olles ei saagi aru millest esialgu jutt, aga kui vaatad üle lahe, siis saab kliendid maha rahustada ja öelda, et hakake aga tulema, meil siin terve päev olnud päike”. Saar on mõnusalt väike ja saab teha mõne tunniga ringi peale. Vaikselt liikudes võib kohata kitsi, metssigu, jäneseid, kährikuid ja rebaseid. Samuti elab ja peatub saarel palju huvitavaid linde. Loodus on väga mitmekesine ning Aegnal leidub nii liivarandasid, männi ja segametsa ning soid. Suured rändrahnud, endised militaarhoonete säilmed ning kivilabürint pakuvad huvitavaid kogemusi. Kuigi mandrist vaid mõne kilomeerti kaugusel, annab keskkond sellise tunde nagu oleksid sattunud kaugele tsivilisatsioonist.

