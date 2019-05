Jüri gümnaasiumi valvelaua taga naeratab sõbraliku olemisega keskealine naisterahvas. Peetri alevikus elav kolme lapse ema on võitnud nii õpilaste kui õpetajate südamed, tema tööd on nüüd tunnustatud ka Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt.

Aasta Turvatöötaja 2018 tiitlile esitati turvafirmade poolt neli inimest. Kandidaate vaagis Eesti Turvaettevõtete Liit, erinevad turvafirmad, päästeamet ja politsei. Võitja valiti välja 10. aprilli.

Kaks päeva hiljem helistas Marika Abnerile tema otsene ülemus Veiko Kurim ja ütles: “Nüüd sa oled küll asjaga hakkama saanud.“ Siis teatas Kurim rõõmsa uudise. “Külmavärinad käisid üle kere. Väga hea meel oli. Tunnustuse üle on alati hea meel,” arvab Marika.

Autasustamine toimus 16. aprillil Tallinnas Eesti Turvaettevõtete Liidu lipusaalis. Abner sai Aasta Turvatöötaja 2018 tiitli, Eesti Turvaettevõtete Liidu teeneteristi ning tahvelarvuti. Auhinnad ülatasid laureaadile Eesti Turvaettevõtete Liidu esimees Andre Lilleleht ja G4S Eesti juhatuse liige Villu Õun.

Koolilaste kaitseingel

2009. aastal oli Marika Abner teelahkmel – mida teha edasi? Nimelt selgus, et kui ta oli kolmanda lapsega emapuhkusel, kadus seoses strukuurimuudatustega tema töökoht AS Falck Eesti MVD sekretärina.

“Mulle pakuti Tallinna lennujaama tööd. Mulle ei sobinud see, sest seal olid tööajad ka öösel ja hommikul vara, mul oli aga väikene laps,” meenutab Marika.

Siis kuulis ta, et Jüri gümnaasiumi turvatöötaja on lahkumas. “Mulle tehti ettepanek, et äkki ma tulen siia. Kaks inimest kandideerisid. Nädala pärast teatati, et mina sain selle töökoha,” meenutab Marika rõõmusõnumit.

Ehkki Jüri gümnaasiumis käib õpilasi üle tuhande, saadakse hakkama üheainsa turvatöötajaga. Marika tööpäev algab hommikul kell kolmveerand kaheksa ja kestab pärastlõunal kella neljani.

Marika peab vaatama, et lapsed oleks tundides. Kui laps tunnist välja saadetakse, toimetab naine ta n-ö rahuklassi, milleks on eraldi ruum abiõpetajaga. “Seal on õppimiseks lauad, diivan ja mänguasju, näiteks lauajalgpall,” räägib turvatöötaja.

“Kui laps ei ole nõus rahuklassi minema, siis me üritame kooli tugikeskuses koos sotsiaaltöötajate ja psühholoogidega lahendust leida,” jätkab Marika. Kolmandaks ja kõige karmimaks variandiks on kojusaatmine. “Vanemad tulevad lapsele kooli järgi,” selgitab ta.

Turvatöötaja sekkumist on vaja ka siis, kui keegi õpilastest kakleb, suitsetab või on tal alkoholilõhnad juures.

Tuleb sõbralikult läheneda

Kui vanad lapsed on kõige problemaatilisemad? “Sõnakuulmatuses on viies, kuus ja seitsmes klass kõige raskemad, aga on ka pisemaid, kes on lihtsalt tõrksa meelega, lihtsalt ei ole tuju tunnis olla või kaasa teha,” selgitab Marika.

Mis on tal aidanud end koolis kehtestada? “Rahulikkus, see, et ma võtan asja rahulikult. Ma ei karju laste peale. Sõbralikult tuleb läheneda neile. Kunagi ei aita see, et sa lähed vihasena või kurjana,” arvab naine.

Kas töö stressi ei tekita? “Ei, absoluutselt mitte. Lapsed on täiesti minu ala. Mul on omal kolm last ja ma armastan lapsi,” naerab Marika.

Politseinikul on töövahenditeks püstol, teleskoopnui, pisargaasiballoon ja käerauad. Turvatöötaja peab läbi ajama kõigest mobiiltelefoniga. “Telefonis on meil programm. Kui tekib ohtlik olukord, siis piisab ühest nupulevajutusest ja ongi patrull kohal,” räägib Marika.

Nupulevajutus nimelt annab signaali G4S juhtimiskeskusesse. Patrull jõuab hädakutsungi peale kohale mõne minutiga, sest üks patrullidest paikneb sealsamas Jüri alevikus. Patrullil on püstol, käerauad ja gaas nagu politseilgi.

Mitu korda on Marika kümne aasta jooksul Jüri gümnaasiumis töötades sellele nupule pidanud vajutama? “Mitte kordagi, sest siin ei ole õnneks selliseid olukordi olnud, kus minu elu ohus oleks,” selgitab naine.

“Kui ma siia tulin, siis ma arvasin, et see töökoht on mul ajutine. Nüüd on seda ajutist juba kümme aastat olnud. Ma ei raatsi siit ära minna, kuna siin on nii toredad inimesed. Me oleme nagu üks perekond,” arvab Marika Jüri gümnaasiumi kohta.

Marika Abneri elulugu:

1974 sündis Raplas

1981-1992 õppis Rapla ühisgümnaasiumis

1991-1994 Rapla Tarbijate Kooperatiivi laohoidja

1994-1996 AS GGI Eesti tollideklarant Järvakandi Klaasis

1996-1999 Rapla tehnilise valvekeskuse operaator

2000-2002 AS ESS Eesti administraator

2002-2003 AS Falck Eesti avalike teenuste divisjoni andmebaasi administraator

2003-2009 AS Falck Eesti MVD sekretär

2009- AS G4S Eesti turvatöötaja Jüri gümnaasiumis

Abielus, kolme tütre ema

Arvamus:

Maria Tiro

Jüri gümnaasiumi direktor

Turvatöötaja Marika Abner on usaldusväärne koostööpartner kogu Jüri gümnaasiumi perele. Igapäevaselt tema tegevusele justkui kuigi palju tähelepanu ei pöörata. Me oleme harjunud, et ta on olemas ja tal on kindlad ülesanded.

Kuigi Marika põhiülesanneteks ei ole koostöö teiste organisatsioonidega, puutub ta kokku peaaegu kõikide koolimaja külastavate inimestega ning esmamulje tekitajana ja turvalisuse tagajana on tema panus väga oluline.

Ta ei jäta kunagi reageerimata, kui märkab õnnetut, vihast või muul viisil abi vajavat last. Reageerib ise ja vajadusel informeerib vastavat koolitöötajat. On igapäevane koostööpartner tugikeskuse töötajatele, klassijuhatajatele.

Marika on pühendunud töötaja, suurepärane kolleeg ja hea eeskuju õpilastele. Ta on kooli väärtusi kandev ja mõistab haridusasutuses töötamise vastutust. Ta on tagasihoidlik, ei soovi iseendale tähelepanu, ei too esile oma tööpanust. Samas teeb ta igapäevaselt rohkem kui turvatöötaja amet eeldab.