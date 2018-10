4. oktoobril pälvis aasta välisinvestori 2018 auhinna Jõelähtme vallas tegutsev Aston Synthetics OÜ. Selle omanikud on türklastest vennad Saim Akinal ja Suat Akinal. Harju Elu käis uurimas, millega ettevõte tegeleb ja kuidas neil läheb.

Enam kui tuhande töötajaga perefirma Akinal Sentetik Tekstil’i peakontor ja tootmisüksused paiknevad Türgi Gaziantepi linnas. Kui vendadest Suat Akinali ülesandeks on polüesterkiu valmistamise juhtimine ettevõttes, siis Saim Akinal vastutab kangatootmise eest.

2016. aastal hakkas Akinal Sentetik Tekstil otsima sobilikku kohta tehase rajamiseks Euroopasse. Kaalukausil olid nii Eesti, Läti, Leedu kui Poola.

Miks valiti Eesti?

“Eesti paikneb piirkonnas, kuhu taheti laieneda. Vajati ligipääsu merele, kuna ettevõttel on palju kaubavahetust konteinervedudega. Ettevõtluskeskkond pidi olema sobiv,” selgitab Peeter Kalmet.

Temast sai türklaste tütarettevõtte Aston Synthetics OÜ tegevjuht.

Kui asukohariigi suhtes oli valik tehtud, leiti sobiv partner ehk VGP Estonia OÜ, mis arendas Nehatu tootmisparki Jõelähtme vallas. “Hiljem on toimunud omandi üleminek. Täna on Nehatu Logistics selle tootmispargi omanik, kus meie oleme rentnikud,” selgitab Kalmet.

Aston Syntheticsi vabrikuhoone ehitamine Nehatu tootmisparki kestis 2017. aasta jaanuarist augustini. Esimene tootmisliin sisustati valdavalt Kesk-Euroopast imporditud masinatega. Tootmine algas tänavu aprillis.

Esimesel tootmisliinil töötab kahes vahetuses pisut alla neljakümne inimese. “Meil on Lasnamäe, Maardu, Jõelähtme, Kehra, Loksa ja Kuusalu inimesi. Selles ei ole suurt saladust, et asudes siin Lasnamäe ja Maardu veerel, paljuski seda igapäeva operatiivtööd tuleb juhtida vene keeles,” ütleb Kalmet.

Tehases on ruumi veel teisegi tootmisliini jaoks. “Kui see tuleb esimese liini kõrvale, siis töötajate arv kasvab 75-ni,” loodab Eesti tegevjuht. Täieliku tootmisvõimsuseni loodetakse jõuda järgmise aasta jaanuaris.

“Tööjõu saadavus on hetkel juba tootmisettevõtte jaoks väljakutse, aga selle tootmise juures on mahu saavutamisel rõhutud kõrgele automatiseeritusele. Me vajame vähe, aga häid inimesi,” ütleb Kalmet.

Toodang eksporditakse

Aston Synthetics on Akinalide esimene ja seni ainus tootmisüksus väljaspool Türgit. Vennad on Eestisse investeerinud üle 15 miljoni eurot.

Kui esimese tootmisliini käibe eesmärk on 30 miljonit eurot aastas, siis kahe liini peale kokku loodetakse saavutada 60 miljonit.

Mida konkreetselt Eestis ikkagi toodetakse? “Selle tehase toodang on sünteetiline kangas, mis on keritud ribarulli. Seda kasutavad teised ettevõtted ja tehased, kes toodavad hügieenitooteid, milleks võivad olla näiteks niisked salvrätikud või niisutatud pühkelapid,” selgitab Kalmet.

Kalmet näitab maakaardil Türgi Gaziantepi linna, kus paikneb Aston Syntheticsi emafirma Akinal Sentetik Tekstil.

Rakendust leiavad ka tootmisjäägid, mis tekivad sünteetilise kanga rullide ebaühtlaste servaribade äralõikamisel. “Sellest saab edukalt toota geotekstiili, katuse aluskanga materjale jne,” arvab Eesti tegevjuht.

Kuhu viiakse Aston Syntheticsi toodang? “Täna ei ole meil ühtegi Eesti klienti. Toodang läheb 100 protsenti ekspordiks,” üllatab Kalmet.

Eesti tehase toodangut viiakse enam kui kahekümnesse riiki. Nende seas on Soome, Läti, Poola, Ukraina ja Suurbritannia, aga ka mitmed Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika ja Põhja-Aafrika maad.

Kalmet on asjade senise käiguga rahul. “Arvestades, kui keeruka tehnilise projektiga on tegemist, siis me oleme püsinud seatud eesmärkides. Tehase käivitamine on läinud edukalt,” ütleb ta.

Aston Syntheticsi tehas

• Paikneb Jõelähtme vallas Nehatu tootmispargis.

• Projekteeris Humana Grupp OÜ.

• Ehitas Megaron-e AS.

• Suletud netopind 11 000 ruutmeetrit.

• Toodab sünteetilist hügieenikangast.

• Alustas tootmisega aprillis 2018.

• Praegu 35 töötajat.