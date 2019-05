Esmaspäeval alanud ja pühapäeval lõppeva konkursi “Aasta kool 2019” rahvahääletusel on Harjumaalt võistlemas kolm õppeasutust. Aasta kool selgub mai viimasel päeval.

Üle-eestilisel koolidevahelise konkursil võtavad mõõtu ja ootavad piirkonna rahva hääli Kiili gümnaasium, Neeme kool Jõelähtme vallast, Tallinna kunstigümnaasium, Järveküla kool Rae vallast ja Tallinna Järveotsa gümnaasium.

“Aasta kool 2019” žüriiliige, laulja Inger Fridolin, kes on ise möödunud aastal konkursi võitnud Tallinna 32. Keskkooli abiturient, pidas finaali pääsenud koolide valikul võtmeteguriks toetavat koolikeskkonda. “Ühest koolist teeb hea kooli see, kui on loodud õppekeskkond, kuhu tahad alati tagasi tulla. Minu jaoks on oluline veel ühtsustunne, et kogu kooliga saaks ette võtta ühised ettevõtmisi ja ka loomingulisus. Mulle väga meeldib, kui kooli poolt on loodud võimalusi erinevateks loometegevusteks. Ja just neid väärtusi pidasingi ka silmas parimate koolide valikul,” selgitas Inger Fridolini.

Kõikide konkursi finalistidega saab alanud nädala jooksul tutvuda ETV hommikusaate “Terevisioon” ja portaali Novaator vahendusel. Oma hääle saab anda igaüks kuni nädala lõpuni ehk 26. maini aadressil novaator.err.ee/aastakool. Aasta kooli tiitli võitja kuulutatakse välja 31. mail.

“Aasta kool 2019” žürii valis 54 kooli seast välja 10 finalisti, kelle seast parima selgitab välja rahvas. Rahvahääletusel osalevad koolid tulevad lisaks Harjumaale veel neljast maakonnast. Need on Elva gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Viljandi gümnaasium, Põlva gümnaasium ja Võru gümnaasium.

Pärast rahvahääletust liidetakse tulemus žürii omale ning selgitatakse välja konkursil osalenud koolide top. Züriisse kuulusid lisaks artist Ingerile Marcus Ehasoo Eesti Õpilasesinduste Liidust, Aivi Jürgenson Haridus- ja Teadusministeeriumist, Silvia Uus SA Innovest ja Urmas Vaino ETVst.

“Aasta kool” on koolidevaheline konkurss, mille eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes. Ehk siis kohana, kus tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning valitsevad üksteist toetavad suhted. Konkurssi korraldavad SA Innove, Haridus- ja Teadusministeerium ning ERR. Konkursi läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

(SA Innove)