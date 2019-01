Aasta betoonehitis 2018 tiitlile kandideerib üle Eesti 23 rajatist. Neist neli – Estanci tootmishoone, Laagri tervisekeskus, Tallinna vangla eluosakonnad ja Tallinna vangla betoonpõrandad – paiknevad Harjumaal.

Estanci tootmishoonete projekteerimisega alustati arhitekt Kristiina Hussari sõnul 2010. aastal. “Esimese etapi ehitust alustati 2012 ja kogu kompleksi ehitus sai valmis 2018,” selgitas Hussar.

Konkursil osaleb Estanci tootmishoonetest 2018. aastal valminud tootmishall ja bürookompleks, kus on kokku 3400 ruutmeetrit netopinda. Selle ehitamine läks maksma 2,8 miljonit eurot.

Hoone ehitas valmis E-Betoonelement. “Konkursil osalemise põhjenduseks on toodud: terviklik tööstushoone lahendus õnnestunud arhitektuuri ja välisilmega,” rääkis Hussar.

“Kui kogu tootmishoone maht on betoonkonstruktsioonis ja tootmise osa fassaad kaetud plekkpaneeliga, siis viimase etapi kontoriosa ehitus on lahendatud tervenisti betoonelementidest. Fassaadikate on betoon, mis jälgib plekkpaneeli mustrit ja on värvitud sama tooniga, mis ülejäänud tootmishoone,” selgitas Hussar.

Laagri tervisekeskuse netopind on 1212 ruutmeetrit. Kahekorruselise hoone esimesel korrusel asuvad perearstikeskus ja väljast iseseisva sissepääsuga apteek. Teisele korrusele on paigutatud valla sotsiaalosakond ja hambaravi teenused.

Laagri tervisekeskuse projekteerimisega alustas AS Infragate 2017. aasta jaanuaris Tiina Mürki juhtimisel. OÜ Silindia Ehitus alustas ehitamisega 2017. aasta novembris. Ehitustööd maksid kokku 1,53 miljonit eurot.

“Laagri tervisekeskuses on suurepäraselt lahendatud esteetiline ja funktsionaalne pool – efektne betoonpaneel on hooldusvaba ja ajas muutuv. Tegemist on projekteerija, ehitaja ja tootja parima koostööga,” põhjendas Infragate Eesti ASi juhatuse liige Urmas Aaskivi.

Tallinna vangla ehitati koos arestimaja ja välismaalaste kinnipidamiskeskusega. Kompleksi projekteerinud arihtekt Indrek Saarepera sõnul algas ehitus 2015. aastal. Peatöövõtja oli Fund Ehitus.

Kompleksi ehitamine läks maksma ligi 100 miljonit eurot ja valmis 2018. aasta novembris. Kinnipeetavad koliti sinna detsembri alguses. Kogu kompleksi hoonete brutopind on ligi 71 000 ruutmeetrit. Aasta betoonehitiseks on Tallinna vangla esitatud lausa kahes kategoorias – eluosakonnad ja betoonpõrandad.

Saarepera hindab eeskätt vangla eluosakondi, mis on ette nähtud kinnipeetavate majutuseks. Neid on kokku kolm hoonet, kaks meeste ja üks naiste jaoks.

“Hooned on ratsionaalse ülesehitusega, unifitseeritud lahendustega. Suurt sisemist rõhku on pandud sisemise logistika sujuvusele ja turvalisusele,” täpsustas Saarepera.

Vangla põrandad esitas aasta betoonehitise kandidaadiks nende tegija – The Surface Company. “Me tugevdame betooni keemiliselt ja lõpuks poleerime teemantlihvimisega. Meie töötleme olemasoleva ehitusbetooni ümber klaassiledaks pinnaks,” selgitas ettevõtte juht Andrius Kulvietis.

“See on ainulaadne suurprojekt. Poleeritud betooni meil Eestis eriti ei ole sellises ulatuses,” ütles Kulvietis.