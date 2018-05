Keila Titeralli starti oodatakse vähemalt sada lastesõidukit

Sel reedel kuuendat korda toimuv Keila Titeralli, mis propageerib lastega liikumist, loodab lüüa senist rekordit ja tuua korraga tänavale vähemalt sada väikelaste sõidukit. Rekordi püstitamiseks on oodatud oma panust andma ka kõik väljaspool Keilat elavad lastega pered.

Koos Keila linnaga Titeralli traditsiooni loonud MTÜ Hiirekese Mängutuba juhataja Anneli Pärlini sõnul kvalifitseeruvad rallimasinate kategooriasse kõik koolieelikute sõiduvahendid: väikelaste vankrid-kärud, jalgrattad ja tõukerattad. “Kõik, millel on rattad all ja kus sees või peal on koolieelik, läheb kirja rallisõidukina. Kui soovitakse tulla lapsega, kes on kõhukotis või kandelinas, siis igal juhul olete teretulnud ja saate osa ka auhindade loosimisest, kuid jääb andmata panus saja rallimasina osas, mille loodame üheaegselt Keilas liikuma saada,” kirjeldas Pärlin.

Kolmapäevase seisuga on ürituse Facebooki lehel enda tulekust märku andnud üle 90 rallitaja ning huvitatuid on ligi 500.

Kui varasemalt on Titeralli olnud üks ühine pikem jalutuskäik, siis seekord on põnevuse lisamiseks korraldatud otsimismäng. “Ühine, saja rallimasinaga rongkäik algab 25. mail kell 10.30 Keila turuplatsi juurest, kust liigume edasi Kuuseparki. Seal saavad kõik osalejad rallipassid ja ülesannetelehed ning seejärel tuleb linnaruumist üles leida teatud objektid. Kiirus ja sportlik vorm siin rolli ei mängi, küll aga on oluline, et leitaks üles vähemalt pooled kaardile märgitud kohad ja Kuuseparki jõutakse tagasi kell 12.15,” tutvustas Pärlin mängu sisu.

Mängu läbiviimisele aitavad kaasa rohkem kui 20 Keila Kooli 10E klassi noort.

Sündmuse alguses avaldatakse osavõtjatele ka veebipõhine orienteerumiskaart Titeralli 2018 Facebooki sündmuse lehel ning need, kes paberkaarti kasutada ei soovi, tasub ennast kindlasti märkida Facebookis sündmusel osalejaks.

Seekordse Titeralliga tähistatakse EV 100 ja Keila 80 juubelit. Sündmus on EV 100 ürituste nimekirjas ja kuulub “Keila terviseks” sündmustesarja. Titeralli eesmärk on vabariigi sünnipäeva puhul korraga liikuma saada sada enda ja lapse tervisest hoolivat lapsevanemat. Suurim osalejate arv oli 2011. aastal, kui liikumas oli korraga 65 lapsevankrit ja -käru.

Auhinnad jagatakse välja loosimise teel ning võrdne võimalus on seega kõikidel osalejatel.

Sündmusele on auhindade näol õla alla pannud Keila linn, Keila tervisekeskus, Keila Kultuurikeskus, Keila Noortekeskus, Keila Kool, Hiirekese Perekeskus, Unekool, käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega, vanemakoolitused.ee, netikink.eu, teejakohvipood.ee ja mia24.ee.