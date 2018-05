Sõltlase pihtimus: tahtsin korraga kõike ja palju

Roman on pealtnäha tavaline keskealine mees, kes ei erine eakaaslastest. Tal on töö ning enda sõnul rõõmus karske elu. Seda vaheaegadega juba viimased kaheksa aastat. Aastani 2012 oli aga Kohtla-Järvelt pärit mehe elunuhtlus narkomaania, millest väljatulek oli raske.

Romanil oli igapäevane mure, kuidas hankida järjest uue narkodoosi jaoks raha, kuidas õhtul uinuda ning hommikul kehv tervis järje peale saada. “Praegu on kõik hästi. Mul on pere, elukoht ja töö. Naudin karsket aega ning ma ei häbene seda kiitmast,” räägib Roman, ja lisab, et saab õhtul rahulikult silmad sulgeda ning jääb hästi magama.

Kakskümmend aastat tagasi oli aga Kohtla-Järvelt pärit noormehe elu sootuks teine. Parim moodus kõikide probleemide lahendamiseks olid tabletid või süstid mõnuainega. Kui peres tekkisid tülid, oli päästee narkoaine. “1990ndatel oli ka väga lihtne mõnuainet kätte saada. Minu teada oli linnas toona 28 kohta, kust sai doosi. Seda nii öösel kui päeval,” kirjeldab Roman toonast olukorda. Ta lisab, et tahtis korraga proovida kõike ja hästi palju. Iga uus tablett või süstlatäis viis aga järgmise doosini.

Sai lõpuks abi

Et mees tööl ei käinud, siis tekkis kohe probleem: kuidas hankida raha. “Hommikul ärkasin ja vedasin ennast kohe sinna, kust sai midagi võtta. Ja seejärel koha narkojahile,” meenutab ta. Õhtul oli jälle probleemiks, kuidas jääda magama. Hommikul oli õhtusest tarbimisest olemine väga vilets. Et ennast mingisugusesse konditsiooni viia, algas päev taas uute doosidega. See näis kinnise ringina, millest väljapääsu polegi.

Vargused viisid mehe vanglasse. Seal sattus ta kokku rehabilitatsiooniosakonna töötajatega. Nemad andsid sai Romanile abi ning tuge. “Hakkasin endaga tegelema. Mul oli tunne, et ma saan edasi tegutseda ja töötada,” ütleb mees.

Roman tunnistab, et loomulikult ei saabunud paranemine üleöö. Ta sai vaimset abi ning oli ravil ka Viljandi haigla rehabilitatsioonikeskuses. Kuid põhiline abi tuli ikkagi mehe enda seest.

“Pidin endale teadvustama, kuidas saab elada. Seda olukorras, kus oled peaaegu 20 aastat olnud tarbija,” seletab ta. Samuti tegi ta endale selgeks, et haigus ei ole ravitav. Seda saab hoida kontrolli all ning n-ö magavas olukorras.

Aitab saatusekaaslasi

Päris vahejuhtumiteta pole tema tee paranemisele ikkagi kulgenud. Roman on enda sõnul mõned korrad murdunuid ning hakanud taas narkootikume tarvitama. Viimane aasta on ta olnud puhas. Paraku põeb ta hepatiiti ning neelab pidevalt tablette.

Praegu on Romanil töö, pere ning elu korras. Lisaks enda aitamisele püüab ta karskele teele tuua ka teisi narkomaane. Peatselt algab Tervise Arengu Instituudis programm, millega saavad sõltlased abi. Selles pakutakse kõigepealt võimalust, et sõltlased saaksid end ise aidata. “Ja nii palju kui ma tean, siis on see andnud häid tulemusi. Kui inimeses on tasakaal, siis on kõik korras,” ütleb mees.

Kas n-ö pühapäevanarkomaania on võimalik? Et ehk aeg-ajalt inimene tarvitab ning peab seejärel vaheaega? “Sellist olukorda ei saa olla. Siin on sama lugu kui esimese armastusega. Või maitsva roosa tordilõiguga. Sa ei näe rohkem kedagi ega midagi endas ega enda ümber,” ütleb mees – alguses on elu ilus ja kirju, kuid mõne aja pärast on elu must ja algab allakäik.