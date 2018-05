Näha väikese inimese hinge

Elus võib ette tulla olukordi, mil arvame, et kontrollime olukordi ning ei tule kõne allagi, et meie empaatia meid petta võib. Ent eksib see, kes arvab end suutvat näha teise hinge. Isegi kui see teine on su oma Seltsimees Laps.

Paar kuud tagasi olin silmitsi olukordadega, mis lõid igapäevased tegemised ja rütmi kergelt segi. Avaldus see ennekõike selles, et mul oli lapse jaoks enam-vähem poole vähem aega, seda nii umbes kuu aja vältel.

Laps, kes on nüüdseks 11-aastane ning kelle puhul eeldaks, et teatav iseseisvus ja õpiharjumus on juba välja kujunenud, oli harjunud, et vaatame keerukamad asjad enamasti koos üle, iseäranis puudutas see inglise keelt, mille puhul on õpitava maht algklasside kohta küllaltki suur.

Tulid päevad, mil mitu õhtut järjest pidin tegema tööasju ning puht füüsiliselt ei jäänud aega asju lapsega kaasa teha. Palusin tal „mõistlik laps“ olla ning aru saada, et saan teha temaga vaid neid asju, mida kohe kuidagi üksi tehtud ei saa. Näis, et ta justkui sai aru, ja kuidagimoodi need asjad tal ka tehtud said. Aeg-ajalt ma hüüdsin teisest toast, et „kas sa juba alustasid, said sa töövihiku osa tehtud, kas sa loed juba?“ jne. Vastuseks tuli enamasti „mhmh“, või et „jaa, kohe hakkan, kohe!“. Kui väite paikapidavuses kahtlesin, astusin tema juurde ja palusin tööle asuda. „Mhmh, ma kohe,“ kostus taas.

Lõpuks ta ikka midagi tegi ja tehtut mulle ka näitas, ent kuna süveneda neil päevil väga võimalust polnud, tegi ta asju n-ö oma parema äranägemise järgi ning nii saime üle päeva mõne märkuse või muu tähelepaneku osaliseks.

Olgu öeldud, et senised hinded lapsel enamasti head, laulab kooris ning teeb sporti, nädalas korra osaleb teadusringis. Ehk laps nagu iga teine.

Kuidas rong läks

Nädal enne viimast, aprillikuist koolivaheaega kurtis laps hommikul, kui teda äratama läksin, peavalu. Seni ta mulle valetanud ei olnud ning ei näinud vähimatki põhjust, miks seekord peaks kuidagi teisiti olema. „Valutab küll, päriselt,“ kinnitas väike inimene ning peitis pea patja. Mõistagi ma uskusin teda, tõmbasin lapse toa ukse koomale ja saatsin e-kooli puudumistõendi. Järgmistel hommikutel kordus sama. Et lapsel oli olnud sügisel rattaga toimunud trauma tulemusel peapõrutus, kirjutasin selle kõik tolle trauma kraesse ning käisime end ka perearstile näitamas.

Siis saabus koolivaheaeg. Teadsin üsna selgelt, millised olid konkreetsed tegemata tööd, mille jaoks pidanuks vaheaeg andma piisava ajalise varu, et kõik ära klaarida ning tehtud saada. Teiste seas oli lugeda 60 lehekülge kohustuslikku kirjandust

Et töötan kodukontoris, pean „takka ajama“ nii ennast kui last. „Ehk sa alustaksid lugemisega, no loed näiteks osa praegu, pärast saad õue minna ja õhtul teeme midagi koos?“ pakkusin ma ja üritasin konstruktiivne olla, ehkki mingi osa minust tajus, et püüan järele joosta rongile, mis on jaamast ammuilma välja sõitnud ning perrooni mööda järele jooksmine enam ei aita. „Ee, jaa, olgu, aga pärastpoole,“ ühmas Seltsimees Laps kiirelt ning ajas õueriideid selga. „Kui sa praegu end kokku ei võta, jääd hiljem jänni, pealegi on ju ülimalt tüütu vaheaja viimasel päeval kõike teha,“ üritasin ma asjalikku tooni säilitada. „Pärast,“ kostis laps ning tormas õue

Surusime kätt ning mulle näis, et Seltsimees Laps oli saanud asjadest aru.

Nii möödus hea hulk vaheaja päevi ning et meie kodu kõrval on kohalik laste ja noorte vaba aja keskus, ei jätnud ka sealne programm Seltsimees Last külmaks ning üha uued paeluvad tegemised ja programmid tõmbasid ta endasse.

Käes oli pühapäev, Seltsimees Laps avas televiisori ning tutvus lastekanali kavaga. „Sa annad endale ikka aru, et täna on viimane päev, asjad on vaja homseks ühele poole saada?“ uurisin vaikselt. „Jaa, ikka, jaa,“ kostis laps ega lasknud end suuremat häirida.

Taipasin, et rong, mis oli jaamast väljunud, oli nüüdseks juba kilomeetreid edasi kihutanud ning oli täiesti kindel, et joostes ma teda enam kätte ei saa. Pidin tegema midagi hoopis, hoopis muud.

Lepingu sõlmimine

Mõistsin ka seda, et mistahes „riidlemine“ ei too antud olukorras vähimatki tulemust, sest vastumeelsus ja koguni teatav apaatia kooliasjade suhtes oli jõudnud tekkida.

Nüüd tabas mind ahhaa-efekt – ta oli mulle valetanud. Valetanud, et pea valutab, sest kartis kooli minna. Kartis saada häbistatud, ning olgem ausalt, seda tunnet ei taha meist keegi tunda.

Täiskasvanud oskavad neid asju ennetada – selle nimi on elukogemus, mis meenutab meile, et pea liiva alla peitmise tulemusel ei ole meie pead küll näha, ent keha on ometi väljas ja olukorrad, mille eest põgenetakse, jäävad ometi stoilise häirimatusega samaks.

Oli 1. mai ning olin lubanud kohtuda oma isaga. Seltsimees Laps oli läinud sõbraga õue. Jalutasin mööda Tallinna vanalinna ning püüdsin olukorrast teadlikult distantseerudes sotti saada, mis oleks mõistlik tegevuskava. Sain aru, et strateegia võib samaks jääda, ent taktikat pean kardinaalselt muutma, et raputada väikese inimese teadvust ning mõjutada teda lahti laskma hirmust, paiguti ka õpitud abitusest, et ilma minuta asju teha väga ei saagi.

Tegin lapsele väikese üllatuse – naasesin linnast ühe pealtnäha lihtsa t-särgi ning šokolaadiga ning ütlesin, et mul on talle üks jutt. Uurisin, et kas ta oleks valmis vajadusel ka kooli muutma, või siis leppima tulevikus kõige lihtsamate töödega ning ka madalama töötasuga, sest just nõnda kipub elus olema, kui ikka üldse vaeva ei taheta näha või siis kui loodus eriti suurt intellektuaalset pagasit kaasa pole pakkinud. Selgitasin, et mul olid küll keerukamad päevad, ent see ei vabasta teda vastutusest oma asjade ees. Et ma aitan teda alati ja kõiges, ent vastutus oma tegemiste üle peab tulema iga inimese enese seest. Näis, et ta sai aru.

Sõlmisime samal hetkel „koostöölepingu“, milles kumbki osapool peab pidama oma sõna. Muidu leping enam ei kehti. Minu ülesandeks jäi aidata teda iga päev ja alati, kui seda vajab. Tema ülesandeks alustada asjadega igal koolipäeval mõistlikul ajal ning jaotada tekkinud võlgnevused järgneva nädala peale ära. Surusime kätt ning mulle näis, et Seltsimees Laps oli saanud asjadest aru.

Kinnitasin talle, et mistahes ka ei juhtu, ta peab rääkima tõtt. Ning hirmu ei tohi enese ligi luusima lasta. Sest tal on suured silmad ning ta võib su nurka ning täiesti maadligi suruda. Veel lubasin ma, et kiidan teda iga kordaläinud päeva ja õigeaegselt tehtud koolitüki eest. Viisi, mil moel seda teen, jätan enese otsustada. Sealtpeale olen oma sõna pidanud ning tema on pidanud oma.

Sisemine motivatsioon võib kaduda kiirelt, kui mängu tuleb hirm ja ebakindlus. Ning taastada on seda väikesele inimesele muidu loomuomast indu maailma avastada ja oma käega katsuda ikka tublisti raskem kui kustutada.