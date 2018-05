Lohusalu elanikud protestivad parklate rajamise vastu

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas vaide Lääne-Harju vallavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule, millega kavandatakse rohevõrgustiku tuumalale kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Vaidele kirjutasid alla ka mitmed kohalikud elanikud, teiste seas helilooja Arvo Pärt ja tema naine Eleonora Pärt.

Kolme suurt parklat kavandatakse otse kaitsemetsadesse, kohtade arvuga vastavalt 50, 60, ja 70 kohta, ning kaks väiksemat parklat plaanitakse vastavalt 15 ja 20 kohaga, teatas EMA, kelle hinnangul on ehitusega kaasnevad metsaraadamised ning ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks selges vastuolus nii kohalike elanike huvide kui ala looduskaitseliste eesmärkidega. EMA hinnagul võib sarnaste juhtumite alusel arvata, et parklate ehitusele ja ehituskeeluvööndi vähendamisele võib järgneda edasine kinnisvaraarendus.

Kodanikuühenduse arvutuste järgi tuleks 1,3 ha suurisel ala raiuda maha ligi tuhat puud, millest enamik on männid.

Rannaäärse ehituskeeluvööndi vähendamine, mida samuti planeeringu seletuskirjaga taotletakse, on kodanikuühenduse ja kohalike elanike hinnangul aga täiesti lubamatu, sest ehituskeeluvööndid on kindlate põhjustega kehtestatud.

Samuti leitakse volikogu seletuskirjas, et „planeeritud asukohal on lage ala ja mida kasutatakse parkimiseks käesoleval ajal. /…/ Parkla 1 kavandatakse lagedale alale ja seega looduslikult sobivasse alasse.“. „Kohapeal alaga tutvudes selgub, et parkla 1 ala on 90% ulatuses kaetud metsaga, kus kasvab väga väärtuslikke üksikpuid. Ala keskel kasvab Laulasmaale ja Lohusalule iseloomulik kuldne kibuvits ning seal leidub ka hulgaliselt noort männikut. Puhast lagedat ala on antud asukohas vaid mõnisada ruutmeetrit, aga parkla jaoks on reserveeritud sellest mitukümmend korda rohkem maad ehk ligi 6000 m2 männimetsa,“ teatas EMA.